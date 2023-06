«Pienso que ningún Gobierno, sea del signo que sea, va a derogar la reforma de las pensiones»

Borja Suárez fue nombrado hace un año Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones. Doctor en Derecho y profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid, es autor de más de un centenar de publicaciones en materia laboral y de Seguridad Social, con particular atención al sistema público de pensiones y a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Además, es miembro del European Institute of Social Security y ha sido profesor visitante en la Universidad de Lovaina (KU Leuven). Suárez, que asistió el pasado jueves en Málaga al VII Congreso Laboralista organizado por el Colegio de Graduados Sociales de Málaga, repasa en esta entrevista con La Opinión asuntos como la reforma de pensiones, el balance de la reforma laboral o las medidas para atajar los problemas de acceso y atención al usuario en las oficinas de la Seguridad Social.

A falta de mes y medio para las elecciones generales se puede hacer balance. España tiene récord de afiliados a la Seguridad Social y un nivel de empleo estable mejor que el de años anteriores. ¿En qué medida se debe a la reforma laboral, que entró en vigor en 2022?

Los indicadores son muy positivos, tanto en Málaga, que ha alcanzado los 700.000 afiliados a la Seguridad Social, como en toda España. Se ha producido una gran transformación de nuestro mercado de trabajo que, con su alta temporalidad, era una anomalía en Europa. La reforma laboral ha supuesto un crecimiento importantísimo del empleo: la cifra de afiliados ha aumentado en un año en 1,3 millones de personas y estamos rozando los 21 millones, una cifra que era casi inimaginable hace poco. Y al mismo tiempo, la temporalidad se ha reducido a niveles que ya son homologables con los europeos, porque la tasa ha bajado del 30% al 13%. El cambio es radical. Esto, evidentemente, está relacionado con la reforma laboral, pero quiero destacar también otro elemento que explica su gran impacto: la experiencia previa que tuvimos con los ERTE en la pandemia. Las empresas, los sindicatos, los trabajadores, incluso los jueces, vieron un instrumento que servía para afrontar situaciones de dificultad, y eso ha ayudado a cambiar la mentalidad. Además, la reforma fue consensuada con los sindicatos y la patronal, con introducción de cambios bien definidos y certeros. Se logró un gran resultado.

La reforma laboral fue criticada por sectores como el agrario y despertó recelo en las ETT por las limitaciones a la temporalidad. ¿Cree que se han despejado las dudas?

Las reivindicaciones siempre existen, pero por los contactos que tenemos se ve que este cambio de mentalidad que menciono va también siendo aceptado por los sectores más reacios. No detectamos problemas relevantes en ningún ámbito.

Ha habido polémica durante este tiempo con lo que la oposición califica como un «maquillaje» de los datos del paro, ya que los fijos-discontinuos que dejan de trabajar no computan como parados.

Creo que es una falsa polémica. Los datos de afiliados que publica la Seguridad Social reflejan los trabajadores que están en actividad en ese periodo. Si son fijos-discontinuos y se les da de baja dejan de aparecer en la estadística. Y en cuanto a las cifras de paro, lo que se hace es seguir la misma contabilidad de antes, no ha habido ningún cambio, aunque sí es cierto que el volumen de fijos-discontinuos es ahora mucho más importante. Pero es que éste era uno de los objetivos de la reforma laboral: que las actividades estacionales, en lugar de acogerse a contratación temporal, se basaran en un mejor marco laboral, que es el de los fijos-discontinuos. Repito, se trata de una polémica artificial que no tiene ningún recorrido.

El Gobierno ha aprobado la reforma de las pensiones para aumentar los ingresos del sistema a través de la ampliación de las bases máximas de cotización, un aumento de las cotizaciones a los salarios más altos y un mecanismo de equidad intergeneracional, Sin embargo, estos días el Banco de España ha publicado un informe donde calcula que las expectativas recaudatorias del Ejecutivo no se van a cumplir. ¿Siguen ustedes defendiendo sus cálculos?

El informe del Banco de España, si se lee con detenimiento, llega a unas estimaciones muy parecidas a las que tenemos nosotros. Se trata de diferencias metodológicas que hacen mínimas las diferencias del 0,9% del PIB en 2050 que calculan ellos y el 1,1% que decimos en el Ministerio. Nuestras estimaciones han sido además contrastadas en el proceso de negociación que mantuvimos con la Comisión Europea, así que son completamente sólidas.

El espíritu de la reforma de pensiones, según se ha comentado, es asegurar la jubilación de los millones de españoles que forman parte de la generación del baby boom.

Sí. Es importante tener clara la orientación de la reforma, que ha tenido dos partes importantes: 2021 y 2023. La de 2021 fue una reforma para aquellos que están muy próximos a la edad de jubilación, y permitió recuperar la revalorización de las pensiones conforme al IPC. La de este 2023 pone más énfasis mirar más hacia el futuro y a los futuros pensionistas, apurando los márgenes que teníamos para reforzar los ingresos del sistema. Hemos subido las bases máximas de cotización, para que se parezcan a las que hay en los países de nuestro entorno, e introducido también una cuota de solidaridad para quienes las superan. Además hay un mecanismo de equidad intergeneracional, que es un mensaje para los jóvenes. Hay un elemento muy simbólico, y es el hecho de que las prácticas no laborales de los alumnos universitarios y de FP van también a cotizar, para que los jóvenes tomen ya desde el principio conciencia de que forman parte de la Seguridad Social.

¿En qué plazo temporal habrá una mayor tensión sobre el sistema de pensiones?

Las primeras cohortes del baby boom están llegando ya a la edad de jubilación y lo seguirán haciendo durante las próximas décadas. El momento de mayor tensión para el sistema en cuanto a gasto de pensiones se calcula que será un poco antes 2050. A partir de ese momento, el efecto del baby boom comenzará a agotarse y el gasto empezará a caer de forma abrupta. Lo que se pone de manifiesto con todo esto es que el reto que tenemos por delante cuenta con una fecha de caducidad. Por eso hemos adoptado medidas para responder a esa exigencia de esfuerzo adicional que vamos a afrontar durante los próximos 25 años.

Los empresarios han criticado que la reforma se hace a costa de subir impuestos a las empresas y a los sueldos más altos, ¿cómo encaja esos reproches?

Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme suscribieron y apoyaron la primera parte de la reforma de pensiones, la de 2021, pero no se han sumado a la segunda. Pienso que no se pueden sentir ajenos a todo el proceso que se ha llevado a cabo. Aquí creo que han tenido, dicho con todo el respeto del mundo, una visión un poco cortoplacista. Esa petición que hemos hecho de un esfuerzo adicional ha generado un rechazo algo precipitado. Pero pienso que éste es un aspecto que ha venido para quedarse y que las empresas van a interiorizar porque, entre otras cosas, la mejora que ha experimentado el mercado de trabajo también es una señal inequívoca de que las empresas marchan mejor, con plantillas más estables y con resultados más productivos. Creo que estas reticencias se irán diluyendo con el tiempo.

Hay muchas personas que perciben aún pensiones mínimas ¿qué planes de mejora hay para los próximos años?

Hasta ahora, las pensiones mínimas evolucionaban de forma discrecional, sin criterio adicional. Nos parecía importante, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, establecer un criterio objetivo que permita a esas pensiones alcanzar un umbral suficiente para garantizar cuantías adecuadas y combatir el riesgo de pobreza. El decreto de marzo establece una senda de incremento durante los próximos cuatro años que asegure ese nivel de suficiencia respecto al índice de umbral de pobreza.

La reforma de las pensiones fue aprobada en el Congreso con los votos a favor del PSOE y sus socios parlamentarios, pero con el voto en contra de PP y Cs y la abstención de Vox. ¿Teme que pueda ser derogada si hay un cambio de Gobierno del PP en las elecciones del 23 de julio?

Creo que esta reforma ha llegado para quedarse porque es, por un lado, efectiva para afrontar los retos de sostenibilidad y, por otro, porque encaja dentro del marco del Pacto de Toledo y porque ha sido negociada con los agentes sociales (aunque los empresarios no aprobaran la última parte) y con la Comisión Europa dentro de Plan de Recuperación. Pienso que ningún Gobierno, sea cual sea su signo político, va a derogar y a desmontar una reforma que forma parte de algo tan valioso. Y lo mismo digo de la reforma laboral. Evidentemente, todos estos marcos no son inamovibles, porque la sociedad cambia con el tiempo, pero las orientaciones de estas dos reformas, objetivamente, son tan exitosas, que creo no van a ser cuestionadas.

Ha habido críticas a la Seguridad Social por los problemas de atención en las oficinas. Muchos usuarios se quejan de las dificultades para obtener cita o realizar gestiones.

Somos muy conscientes de las dificultades que ha sufrido la ciudadanía. Llevamos tiempo trabajando en mejorar esta atención. Cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos una plantilla muy mermada y envejecida, a lo que se sumó la pandemia, con sus consecuencias en la propia gestión. La situación tiene que ver con unas políticas anteriores de austeridad a ultranza en las convocatorias de empleo público que se han traducido en una merma de trabajadores. En diez años, la Seguridad Social ha perdido una cuarta parte de su plantilla. Hemos tratado de suplirlo con una mayor eficiencia de gestión y de recursos tecnológicos. Pero al final, las oficinas del INSS han tenido problemas. Se está haciendo un esfuerzo tremendo, con medidas sobre todo de reforzamiento de plantilla. A finales del año pasado se aprobó la incorporación de 1.600 interinos y recientemente, la de 2.500, que lo están haciendo estas semanas, dirigidos especialmente a mejora de la atención al público. En la oficina del INSS de Málaga, donde hay 350 personas en plantilla, ya se han incorporado 28 y faltan por llegar otros 45. En Tesorería también ha habido 28 incorporaciones y hay otras 23 pendientes.

¿Y el tema de la cita previa? Se dice que cuesta bastante obtenerla y algunos tampoco saben si es obligatoria, sobre todo en temas de trámites urgentes.

En este momento, con carácter general, no hay problema para conseguir citas y, de hecho, se puede ir a las oficinas sin ella si es necesario. La cita previa no es obligatoria, aunque sí es más efectiva a la hora de optimizar los recursos, tanto para la administración como para los ciudadanos. Pero cualquier cuestión de urgencia se atiende. Ha podido haber situaciones puntuales en el pasado pero ahora, con estos refuerzos que se están incorporando, la situación ya es de más normalidad y, tras el verano, creo que estaremos ya en plena normalidad. Por dar algunos datos, los ciudadanos atendidos en el INSS de Málaga este año, en el primer cuatrimestre, han sido 57.724, lo que representa un 5% más que el año anterior. Y las atenciones sin cita previa han sido 16.500, un 81% más. El plazo medio de resolución de un expediente de jubilación es de 19 días.