La inflación ha moderado su ritmo en el mes de mayo tras un mes donde los precios, a nivel general, se mantuvieron invariables, lo que deja el incremento interanual en el 4,1% en Málaga, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) se sitúa así nueve décimas por debajo de la de abril debido al abaratamiento de los carburantes y a la menor subida de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

Los datos del IPC de mayo en Málaga revelan que los valores de la cesta de la compra (que incluyen los apartados de alimentos y bebidas no alcohólicas) han subido un 0,1% respecto al mes anterior, con lo que la tasa interanual de subida se sitúa ahora en el 12,6%, por debajo de la de meses anteriores (en abril fue del 13,3% y en marzo del 16,8%, mientras que en febrero se registró un récord histórico de encarecimiento del 18,7%).

En particular, el dato de inflación de mayo revela que los alimentos se han encarecido en Málaga un 12,7% en el último año y las bebidas no alcohólicas un 11,2%. Los alimentos registraron un aumento mensual del 0,2% a lo largo del mes de mayo mientras que las bebidas no alcohólicas descendieron un 0,7%.

Tras estos datos, el ritmo de incremento interanual en Málaga se sigue reduciendo ligeramente tanto en alimentos (fue del 13,4% en abril y del 17% en marzo) como en el de bebidas no alcohólicas (el dato era del 12,3% en abril y del 14,2% el mes anterior).

Datos nacionales

El INE ha confirmado este martes que el IPC en España se situó en mayo en el 3,2 % interanual, también nueve décimas inferior a la tasa registrada en abril por el abaratamiento de los carburantes y la contención los alimentos y bebidas no alcohólicas.

De las nueve décimas de disminución de la tasa general de inflación, seis décimas han sido consecuencia de la caída del 3,7 % del grupo del transporte por el descenso de los carburantes, en tanto que otras dos décimas han sido propiciadas por el grupo de los alimentos, cuya subida se moderó al 12 % interanual, casi un punto menos que el mes anterior.

La inflación de los alimentos ha retrocedido al nivel de hace un año gracias a la bajada de precio de la leche, el queso y los huevos, así como al menos precio del pescado y el marisco, y a la estabilidad del pan y los cereales.

Hay que tener en cuenta, en todo caso, que estas variación anuales de precios se están comparando ya con los meses iniciales de la guerra de Ucrania, que originó una escalada tremenda de los precios, sobre todo debido al encarecimiento de la energía.