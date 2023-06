Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una huelga de 24 horas para el próximo día 24 de junio en el sector del comercio en Málaga ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo, que afecta a más de 90.000 trabajadores en la provincia. También han organizado para ese día una concentración en la calle Larios de 12.00 a 14.00 horas. Las centrales sindicales, que aprobaron esta convocatoria de paro el mes pasado, han pedido a la ciudadanía que se solidarice con los trabajadores de este sector y apoye esta movilización acudiendo a la protesta.

CCOO y UGT, mayoritarias en el sector, han denunciado este jueves el "inmovilismo" de la patronal de este gremio tras año y medio de negociación del convenio, que perdió su vigencia en 2019.

Tras año y medio de reuniones, los sindicatos afirman que la patronal no cede en sus pretensiones, no atiende la demanda de la parte social para una subida salarial "digna" e insiste en cuestiones "inadmisibles" como eliminar el pago de horas extraordinarias "con la excusa de que la plantilla no quiere realizarlas".

Más reivindicaciones

Otros asuntos que rechazan los sindicatos son cambiar la jornada semanal de lunes a domingo para que la prestación de servicios en domingos sea gratuita y obligatoria y la modificación por segunda vez de la incapacidad temporal (IT) para que durante los primeros 60 días de baja no se cobre el complemento a la prestación.

La responsable del sector de Comercio en el Sindicato de Servicios de CCOO en Málaga, Leire Atieza, ha explicado que la patronal plantea "recortes sociales y económicos que no pueden asumir los trabajadores", por lo que no les queda "más remedio" que ir a la huelga.