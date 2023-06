Reconocer la I+D de excelencia. Bajo esta premisa, la Universidad de Málaga (UMA) ha distinguido este jueves a cerca de una quincena de investigadores, en la primera edición de los Premios del Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica, cuyo acto de entrega se ha celebrado en el Rectorado.

A través de estas distinciones se busca también promover las relaciones entre el mundo científico y la empresa, así como incentivar la difusión del conocimiento y los resultados de investigación que se realizan en la UMA.

La entrega de los galardones la ha presidido el vicerrector de Investigación y Transferencia, Teodomiro López, que ha estado acompañado por las vicerrectoras adjuntas de Investigación y de Infraestructura Científica, Zaida Díaz y María de los Ángeles Real, respectivamente.

El vicerrector ha señalado que "estos premios reconocen el esfuerzo por sacar la excelencia de la investigación a la calle, por llevar el nombre de la UMA a todo el mundo" y ha destacado la importancia de visibilizar el trabajo que exige la carrera científica, así como de hacer partícipe a la sociedad en los resultados que genera.

Transferencia

El Premio UMA a la Transferencia de Conocimiento, dotado con 3.000 euros, ha sido para Isaac Agudo, del Departamento de' Lenguajes y Ciencias de la Computación', y para Íñigo Molina, del de 'Ingeniería de Comunicaciones' (ex aequo).

Asimismo, se han reconocido dos accésits, de 1.000 euros cada uno, a Bartolomé Andreo y Francisco A. Vila, de los Departamentos de 'Ecología y Geología' y de 'Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social', respectivamente.

El jurado experto de esta categoría, compuesto por catedráticos multidisciplinares de distintas universidades españolas, ha valorado las actividades de transferencia de conocimiento realizadas por estos investigadores en los últimos cinco años.

El blog 'La Ciencia de la Mula Francis', del profesor de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UMA Francisco Román Villatoro, se ha alzado como ganador en la categoría de Divulgación Científica, "por ser uno de los más visitados de España y hacer fácil lo que al público en general le resulta complicado", recibiendo un cheque por valor de 2.000 euros.

Igualmente, también se han distinguido con dos accésits de 1.000 euros cada uno a Urtzi Buijis, por su canal de Youtube de matemáticas 'Archimedes Tube'; y a la colaboradora experta en el área de Neurología y Música en el programa 'Longitud de Onda', de Radio Clásica de Radio Nacional de España, Natalia García Casares.

El jurado, formado por investigadores y comunicadores de reconocido prestigio del panorama nacional, ha seleccionado a estos tres premiados de entre cerca de una treintena de propuestas presentadas, en relación a su actividad divulgadora en el año 2021.

Trabajos reconocidos

Tras analizar cerca de 2.700 publicaciones científicas y libros producidos por investigadores de la Universidad de Málaga durante el año 2021, por parte del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y el Servicio de Biblioteca, se ha distinguido el trabajo 'Very-high-frequency oscillations in the main peak of a magnetar giant flare' -publicado en la revista 'Nature' por los autores (por filiación de la UMA y orden alfabético) Alberto Castellón Serrano, Alberto J. Castro-Tirado, Miguel Ángel Castro Tirado, Irene M. Carrasco-García,Carlos Pérez del Pulgar Mancebo, Antonio J. Reina Terol-.

'Los entes locales ante la transición y sostenibilidad energética', publicado en la editorial 'Thomson Reuters Aranzadi', por Isabel González, del Departamento de Derecho Público, ha obtenido el otro de los premios en esta categoría. Cada uno de ellos está dotado con 2.500 euros.

Todos los premiados han coincidido en presentar la investigación como un esfuerzo colectivo, el resultado del trabajo en equipo. Asimismo, han recordado que "la transferencia ya no es una opción, sino una obligación y parte fundamental para desarrollar una I+D de calidad, en cualquier área de conocimiento".

"La Universidad no puede permanecer ajena a lo que la sociedad demanda", han manifestado, al tiempo que han insistido en el papel tan importante que juega la divulgación para llevar la ciencia a ciudadanía.