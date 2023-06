El PP nacional espoleó el debate abierto en esta provincia para que sus políticos no asuman más de una responsabilidad institucional. El coordinador general de Calle Génova, el malagueño Elías Bendodo, defendió a capa y espada la intención de la presidenta provincial, Patricia Navarro, de aplicar esta limitación en el PP de Málaga. «Eso de que sólo tengamos un cargo debe ser la norma común; ‘una persona, un cargo’ es el principio que debe seguirse y debe imponerse en el futuro», dijoBendodo, quien ha venido alternando hasta ahora su asiento como senador por designación autonómica en Madrid con el de parlamentario andaluz en Sevilla.

En Málaga, pueden darse casos como el del alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, que pretende continuar como presidente de la Diputación; o el del alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, quien encabeza la lista para ser también senador. Además, el hecho de que Ángeles Muñoz no aspire esta vez a ser senadora fue justificado por el PP de Marbella asegurando que ha elegido «ser alcaldesa», como si hubiese una consigna ya en marcha en ese sentido. Todo dependerá del momento en el que se generalice en el PP malagueño la puesta en marcha de esta medida.

Bendodo defiende a Navarro

Pese a la defensa a ultranza de sus propuestas que hizo Bendodo, Patricia Navarro prefirió evitar las cuestiones peliagudas en el turno de preguntas. Sus respuestas invitaron a leer entre líneas y a identificar el uso a conveniencia de la palabra ‘futuro’. Sobre la limitación de los cargos a uno por persona, la presidenta provincial defendió que «no está actualmente encima de la mesa». «Es un tema de futuro, las elecciones generales son algo mucho más inminente, lo que tenemos por delante es diseñar una buena campaña y elaborar un buen programa electoral, que será como un libro gordo de Petete porque aquí hay muchos incumplimientos».

Y sobre la constitución de la Diputación Provincial, que podría producirse dentro de un par de semanas, Navarro echó balones fuera y apuntó que «también queda lejos». «Vamos partido a partido», recalcó la presidenta del PP.

Tanto Bendodo como Navarro coincidieron en las posibilidades que tiene el PP en el 23J malagueño para ganar las elecciones.El coordinador general detalló que pretenden ser la candidatura más votada al Congreso de los Diputados y lograr los tres senadores. «Pero no me atrevo a dar una cifra de diputados porque después de ganar las municipales en Humilladero no vamos a ponernos límites», afirmó sobre el sorprendente triunfo en el feudo ‘rojo’.

Candidatura del 23J

Bendodo salió a defender también la candidatura para las elecciones generales diseñada por la dirección del PP de Málaga: «El objetivo es liderar desde Málaga el cambio para que llegue a España, como desde Málaga se lideró el cambio para Andalucía». Y, en especial, sacó pecho por el fichaje como número 2 de la exresponsable del Hospital Regional, María del Mar Vázquez, que dimitió en febrero y anteriormente tuvo puestos de responsabilidad en el SAS con la Junta socialista. Bendodo, incluso, echó mano de la terminología de otro tiempo para referirse al centro sanitario, y nombró a sabiendas de que lo hacía al militar franquista que le daba nombre: «Ha sido directora de Carlos Haya y no en cualquier momento, nos acompaña la persona que lideró en esta tierra la lucha contra el COVID».

Por su parte,Navarro dobló su apuesta por Vázquez y explicó que en la antesala del 23J asumirá un rol estelar, hasta el punto que cubrirá las ausencias de Bendodo, que hará una campaña en clave nacional por todo el país por su condición de dirigente del PP.

Con anterioridad a esta comparecencia, Bendodo, y Navarro, presidieron la foto de la candidatura popular para las elecciones generales del 23 de julio por esta provincia.

El escenario elegido para la instantánea fue un enclave tan céntrico como el que, en las inmediaciones de la Catedral de Málaga, presta la confluencia entre las calles Postigo de los Abades y Cortina del Muelle.