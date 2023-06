En las últimas horas, se ha hecho viral el viral un vídeo donde se observa a un hombre saltando al vacío desde un 'finger' (la pasarela móvil y cubierta a través de la que se accede al avión desde el aeropuerto y viceversa). Los hechos, ocurridos en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, ocurrieron después de que el sujeto perdiera el avión.

El pasajero se habría obcecado en subirse al avión, incluso después de que este se encontrara ya cerrado y siendo remolcado hasta la calle de rodaje para iniciar el despegue. El hombre se habría saltado los controles de seguridad hasta al alcanzar la plataforma y protagonizar la escena que se recoge en el vídeo.

En la grabación se puede ver a la persona bastante alterada y manteniendo una acalorada discusión con los operarios del aeropuerto. Instantes después, comienza a buscar una postura para lanzarse desde el 'finger' hasta que se suelta del borde y cae al suelo de espaldas.

Los trabajadores lo asisten para comprobar que se encuentra bien y tras unos segundos de aturdimiento se levanta y continúa increpándoles. Finalmente se sienta en el suelo ante la mirada de los miembros del personal.

Según fuentes del aeropuerto de Málaga, la Guardia Civil fue la encargada de intervenir; aunque todavía se desconocen las consecuencias legales de la actuación.

La cuenta que comparte el vídeo, 'On The Wings of Aviation' ha explicado en relación a la pieza que "Un hombre ha protagonizado esta escena en el aeropuerto de Málaga. Al parecer, llegó tarde al embarque de su vuelo, que ya había finalizado y se coló por el finger con la intención de abordar el avión. Por desgracia para él, el avión ya había sido desconectado del finger y se preparaba para el pushback, por lo que ya no cabía la posibilidad de subirse al mismo. Todavía ni hay un comunicado oficial sobre lo sucedido dado que ha pasado hace escasos minutos. Desconocemos si las autoridades han tomado acciones legales contra él". Se desconoce la autoría del vídeo.

