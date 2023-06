Para Francisco de la Torre, el ideólogo de la candidatura de Málaga a la Expo 2027, los resultados de la votación de los miembros del Bureau International des Expositions (BIE) son inapelables, lo que no quiere decir que los comparta. En una primera entrevista tras conocer la derrota de la capital de la Costa del Sol ante Belgrado, en uno de los salones de la Embajada de España en París, el alcalde malagueño considera que tras la victoria serbia hay una importante dosis de geopolítica mundial que va más allá de la calidad de las candidaturas y en eso es más que claro, cristalino: "Estoy convencido de que somos los mejores. Absolutamente".

Usted lleva soñando con la Expo para Málaga desde como poco desde la de Zaragoza...

Yo en el año 2009, 2010, en un debate sobre el estado de la ciudad que dije que a partir del año 2023 podíamos plantear que hubiera una Expo porque hay que esperar 15 años entre una ciudad y otra del mismo país y me parece que Málaga tiene condiciones para aspirar a ello. La prueba está en que hemos llegado a una final muy apretada y por muy pocos votos no se ha conseguido. Pero lo que importa para mí es que Málaga tiene condiciones para serlo, mi opinión es que es mejor que la de Belgrado, dicho con todo respeto a cualquier ciudad. Y lo que importa es seguir recorriendo camino, que yo diría de éxito en el plano cultural, tecnológico, ambiental que está como telón de fondo de esta Expo. Ahí hay muchas cosas por hacer.

¿Cómo lo digiere a nivel personal? Usted ha sido el precursor de esta iniciativa.

Bien, con mucha naturalidad. En la vida, como una competición, hay que estar preparado para ganar y para no ganar. Es verdad que por nuestra parte hemos mantenido el tipo hasta el final, otras tres ciudades han caído antes y ha estado muy reñido. Lo entiendo más que en clave de fortaleza de candidatura o de ciudad como estrategia de geopolítica a nivel mundial. Los apoyos que ha tenido Serbia, da la impresión, eso lo dejo para los expertos, pero se ha simbolizado en la pantalla, que hablaban residentes en Belgrado, con la presencia de empresas chinas trabajando ya en lo que llaman el recinto de la Expo, como una suma de fuerzas del ambito de influencia de Rusia y de China. ¿En qué medida además de ese hecho haya podido perjudicar a la candidatura de Málaga el hecho de que desde el año 2022 hay una invasión por la Rusia de Putin eso haya podido trastocar la geopolítica mundial de una manera de confrontación en relación a la situación anterior? Pues puede que también. También lo dejo para los analistas. Pero en cuanto a la fortaleza de Málaga y la potencia de la temática, estoy convencido de que somos los mejores. Absolutamente. En cuanto a interés de temática, no hay una que pueda ganarnos en la urgencia y la importancia de dar respuesta a esos retos de sostenibilidad de las ciudades de cara al siglo XXI, sobre todo en los países de América, de África y de Asia, que crecen con una velocidad enorme comparado con el crecimiento europeo, que es más lento. Por otra parte, la capacidad de España, Andalucía y de Málaga de garantizar visitas, normalidad y éxito en la exposición. Por supuesto, sin presencia, a priori, de empresas chinas. No trato de ofender a nadie pero sí dar unas pistas de por donde pueden haber ido las votaciones.

O sea que en su opinión no ha sido cosa de las últimas dos semanas como se ha dicho, que Serbia había intensificado mucho los contactos.

Nos llegaba noticia pero yo creo que va más allá, no solo las últimas dos semanas. Es posible que, en paralelo habrá habido esos movimientos, pero eso tiene detrás a la misma candidatura , que a lo mejor estaba ya definida en esos términos geopolíticos o se haya ido fortaleciendo en esos apoyos a lo largo que en el mundo la tensión este-oeste ha ido incrementándose en los últimos meses. Pero meterme en esos temas sin ser experto en política internacional es arriesgado.

En cuanto a los planes para Málaga, su intención es seguir con el desarrollo del recinto. ¿Con las mismas dimensiones, mismo estilo?

Son varias cuestiones, hay una serie de inversiones al hilo de la Expo para facilitar congresos y convenciones que son necesarias en Málaga. Ampliar el Palacio de Congresos, el Auditorio, he aludido a la oportunidad perdida de los años 80 cuando salió un auditorio en Valencia y otro en Murcia, pagado por el ministerio de cultura al 100%. Ver cómo podemos recuperar el tiempo perdido en el espacio portuario. Las infraestructuras viarias para llegar al recinto, el vial distribuidor y la prolongación de la carretera de Campanillas hasta llegar al nudo de la hiperronda, la autovía del Guadalhorce. Todas esas cuestiones son absolutamente necesarias. Y luego el recinto de la Expo, que tiene una parte de logística y otra de vivienda, vamos a hablar con el Sepes para ver si el acuerdo establecido de poder permutarla que estaba de cara a la Expo, aún sin Expo sigue interesando a Sepes, dándole suelo para que promueva las viviendas y teniendo nosotros la posibilidad de plantear en ese espacio del recinto un proyecto muy parecido que no sería expo pero que tendría la vocación de actividad permanente en materia de educación, de innovación y de emprendimiento para la sostenibilidad de las ciudades. Me he referido muchas veces a la postexpo, queremos ir a ello, sin pasar por la Expo.

¿Ligado a la Universidad de Málaga?

En gran medida, ya sea de Málaga o de otras universidades que pueda estar interesadas. En el mundo hay mucha gente trabajando en estos temas. Yo creo que, sin querer nosotros coordinar a todos, podemos crear un mecanismo de coordinación de esas reflexiones y de sumar un espacio concreto donde se profundice más en ello. No cabe duda de que solos no lo podemos hacer, tenemos que explicarlo bien a Europa, yo creo es un proyecto que Europa puede prestarle atención a través del Gobierno de España, con la Junta que lo mira con simpatía porque, insisto, la postexpo es muy importante, pues podemos hacer algo muy parecido sin pasar por la Expo, que dependía de estas decisiones de hoy que no han salido como esperábamos. ¿Por qué no? Si está hecho con una voluntad de servicio a la humanidad, a todo el mundo le tiene que parecer bien. No es hacer una expo alternativa, no es eso, es directamente pensar en cómo concebir un espacio de vocación permanente, pero eso exige más conversaciones.

Es decir, que el desarrollo de ese centro dependerá de fondos europeos.

Yo lo veo así, como forma de aligerar el peso de las administraciones españolas que siempre tienen más cosas a las que enfrentarse.