El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha responsabilizado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la derrota de Málaga en la carrera por la Expo 2027, al haber actuado "a medio gas" en la candidatura y no haberse implicado plenamente para conseguir atraer a España este evento internacional.

En un acto en Benalmádena (Málaga), el número uno del PP por Málaga al Congreso ha denunciado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno; el alcalde malagueño, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, fueron "con muchísima ilusión a París a defender la candidatura para la Expo 2027", mientras que el Ejecutivo prefirió ir "con el freno de mano puesto".

"La ilusión, el compromiso y la profesionalidad de la candidatura que lideraban Moreno, De la Torre y Salado no es el mismo que veíamos en los rostros del Gobierno de España", ha afirmado Bendodo en alusión al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que fue quien representó al Ejecutivo en la asamblea de la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE) en la que se eligió la ciudad ganadora, en este caso Belgrado (Serbia).

Según Bendodo, "Sánchez no se ha comprometido" con la candidatura de Málaga a la Expo y lo que ha hecho ha sido "con la boca pequeña": "No podía decir que no, no ha levantado en él ninguna ilusión, no podía permitir otra victoria de Málaga. Eso es lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la Expo".

Ha recordado que Belgrado se impuso a Málaga en la cuarta y última votación por tan solo once votos de diferencia y ha señalado que el primer ministro serbio "llevaba una semana en París trabajando para conseguir la candidatura".

Sánchez, en cambio, "ni fue": "Aquí sí le hubiéramos permitido que hubiera cogido el Falcon y se hubiera ido de Madrid a París y hubiera defendido la candidatura de Málaga, que es una ciudad española. Al final ahí están los resultados", ha declarado.

En opinión de Bendodo, "los socialistas miran a Málaga de reojo". "No nos quieren. ¿Por qué? Porque gobierna el PP", ha indicado el dirigente popular, que ha remarcado que una Exposición Internacional para la capital de la Costa del Sol "hubiera sido para Andalucía y para España, una muy buena noticia".

Y se ha preguntado Bendodo si el presidente del Gobierno hubiera ido a apoyar a París el proyecto español si la ciudad candidata hubiese sido de Cataluña o el País Vasco: "Seguro, claro", ha subrayado.

"Nos tratan con desprecio los socialistas a Málaga y eso no lo podemos permitir y tenemos que denunciarlo. Han actuado a medio gas en la candidatura y no se ha conseguido, entre otras cosas, por la falta de compromiso del Gobierno", ha incidido.