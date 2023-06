Así serán las elecciones generales del 23J en Málaga: menos listas que en 2019

La inesperada convocatoria de las elecciones generales del 23J sigue deparando realidades en las que se aprecian los niveles de improvisación y celeridad que ha forzado el anuncio hecho por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, horas después de las municipales del 28M. Por ejemplo, se ha traducido en la provincia de Málaga en un registro inferior de candidaturas, respecto a los comicios del mismo tipo celebrados en clave de repetición electoral el 10 de noviembre de 2019.

La inminente cita con las urnas -un domingo tan veraniego como el que se espera para el 23 de julio- ha propiciado en esta circunscripción la elaboración de una decena de listas para el Congreso de los Diputados y de sólo ocho para el Senado. Es decir, habrá tres formaciones políticas menos representadas en las papeletas de cada una de las cámaras, ya que hace cuatro años se presentaron en tierras malagueñas 13 listas para la Cámara Baja y 11 para la Cámara Alta.

Los representantes de estos partidos políticos tendrán la oportunidad de hacer visibles sus proyectos durante las dos semanas de campaña electoral oficial, previstas en fechas tan poco convencionales para estos menesteres como las que abarcan la franja de julio que va -de viernes a viernes- desde el día 7 hasta el 21.

Congreso de los Diputados

Las consecuencias del paso del tiempo, en un ámbito tan cambiante como el de la política, quedan igualmente patentes en el reciente registro de candidaturas. De los 13 partidos que concurrieron en 2019 al Congreso de los Diputados por Málaga, sólo vuelven a presentarse con la mima marca menos de la mitad de ellos: seis. Estos son PP, PSOE, Vox, Por un Mundo Más Justo, Recortes Cero y Partido Animalista. Y como cabezas de lista repiten únicamente dos: Patricia Rueda (Vox) y María Hita (Recortes Cero).

En cambio, Sumar ocupa el espacio de Unidas Podemos y ha integrado a actores que compartieron una lista propia en 2019: Más País y Verdes Equo. Asimismo, se estrenan el nuevo partido de la exdiputada de Vox Macarena Olona, Caminando Juntos, Frente Obrero y la Agrupación de Electores JMCG, con José María Calvo Guerra como único candidato.

Esta vez, a diferencia de lo acontecido hace cuatro años, no estarán en los colegios electorales malagueños las papeletas de Ciudadanos, Andalucía Por Sí, Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Partido Comunista de los Trabajadores de España y Partido Comunista Obrero Español.

Senado

Como suele ser habitual, el número de candidaturas presentes en la papeleta del Senado será inferior a las que concurren por esta misma circunscripción al Congreso de los Diputados.

Dos de los diez partidos que aspiran a la Cámara Baja por Málaga, dos de ellos no lo harán en el sufragio para la Cámara Alta: Agrupación de Electores JMCG y Frente Obrero.

Y otras formaciones sólo tienen a un aspirante a senador, en lugar de concurrir con tres candidatos como hacen los partidos con más medios para optar al reparto de los cuatro senadores en liza por esta provincia. Es lo que sucede con ‘Por Un Mundo Más Justo’, ‘Recortes Cero’ y el partido de Macarena Olona ‘Caminando Juntos’.

En cambio, el PP, el PSOE, Vox, Sumar y el Partido Animalista sí han completado la nómina de candidatos con tres titulares y seis suplentes, dos para cada uno de los aspirantes a senador.

Pocas candidaturas

Ante la cifra de candidaturas registradas en la provincia de Málaga para el Congreso de los Diputados y el Senado no sólo se extrae la conclusión de que hay, prácticamente, una cuarta parte menos de listas que en noviembre de 2019. Además de ser menos, son pocas las candidaturas si se atiende a las que se presentarán en otras provincias de la comunidad autónoma andaluza, o incluso del conjunto del país.

En Andalucía, sólo hay dos provincias con menos candidaturas registradas para los comicios nacionales del 23J que la de Málaga (diez al Congreso de los Diputados y ocho al Senado). Estas son Huelva, con ocho para la Cámara Baja y ocho para la Cámara Alta; y Jaén, con nueve y ocho listas para el Congreso y el Senado, respectivamente.

En cambio, en las cinco provincias restantes el número de candidaturas es mayor. En Almería, ascienden a once candidaturas al Congreso y diez al Senado; en Cádiz, hay once y nueve; en Córdoba, se han registrado diez y nueve; en Granada, suman once y diez; y en Sevilla también totalizan once listas a la Cámara Baja y otras diez a la Cámara Alta.

A nivel nacional, Málaga también está en la zona baja. O en la alta si el cálculo se hace al revés y se atiende a aquellos territorios que contarán con menos papeletas en sus colegios electorales, el próximo 23 de julio.

Lejos se queda, por ejemplo, de Barcelona, con 17 candidaturas al Congreso y otras trece al Senado, o de Tarragona, dónde se presentan 16 listas para la Cámara Baja y 13 para la Cámara Alta. Incluso, hay otras provincias más pequeñas con un total de 14 opciones políticas diferentes para el Congreso de los Diputados, como serán los casos de Murcia, Palencia, Valladolid y Zaragoza.

Con sus diez candidaturas al Congreso de los Diputados, Málaga empata con Guadalajara, Córdoba, Cuenca, Cáceres, Mallorca, Lugo, Pontevedra, Soria y Toledo.

A su vez, las provincias con menos listas que la malagueña para la Cámara Baja son Albacete, Ciudad Real, Huelva y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con ocho en cada caso. Y nueve candidaturas para el Congreso han sido registradas en las circunscripciones de Badajoz, Cantabria, Castellón y Jaén.