El lujo del Teatro Cervantes

Desde la recuperación y restauración del Teatro Cervantes, que fue la obra predilecta de Pedro Aparicio en los años que presidió la corporación municipal y que abrió una etapa ilusionante con el concierto de la Orquesta Nacional, con presencia de la Reina doña Sofía, nuestro primer coliseo ha venido ofreciendo auténticos acontecimientos culturales, que atraen no solo a los habitantes de la ciudad sino de otras procedencias. Las obras de restauración, bajo la dirección del arquitecto José Seguí, han convertido el Cervantes en el primer centro cultural de Málaga.

Entre los años 1949 y el cierre para la restauración, fui asiduo asistente, unas veces para comentar las películas que se estrenaban y otras para informar de los estrenos teatrales, musicales, variedades, conciertos y, cada año, en las Fiestas de Invierno, de las tres o cuatro sesiones de ópera, como ‘Madame Butterfly’, ‘Tosca’, ‘Rigoletto’, ‘La Bohème’, ‘Aida’, ‘Carmen’… y no muchos títulos más, porque el repertorio era poco variado. De las películas estrenadas ya publiqué no hace mucho un largo capítulo con los estrenos más celebrados.

Hoy me toca comentar la etapa teatral comprendida entre 1949 y el cierre para su restauración.

Llenos y vacíos

Antes de 1949 estuve algunas veces como un espectador más. De esas, las que más me impactaron, fueron una representación de ‘Don Juan Tenorio’, con Enrique Borrás en el papel estelar; varias representaciones de la compañía Rambal, que representaba obras con constantes cambios de decorados, escenarios…, dando un ritmo cinematográfico a sus creaciones… y algunas pocas más, porque mi economía no daba para mucho más.

Cuando el director de Radio Nacional, Francisco Sanz Cagigas, me confió la crítica teatral porque en la plantilla de Málaga no había ningún compañero con tiempo libre para cubrir los estrenos teatrales, asumí la responsabilidad, sin tener la formación necesaria para comentar los estrenos de comedias, zarzuelas, variedades, alta comedia, óperas y todo lo que programaban los empresarios. De ellos conocí a Guerrero, Braulio Murciano, Velayos...

Los llenos solo se producían cuando actuaban Concha Piquer, Lola Flores con Manolo Caracol y Juanita Reina, las reinas de la copla, con las canciones del trío Quintero, León y Quiroga, el maestro Solano y el sevillano, natural de Osuna, aunque muy ligado a Málaga, el maestro Manuel Gordillo Ladrón de Guevara.

El pueblo malagueño acudía en masa para oír a sus ídolos. Patio de butacas, plateas, palcos, segundo piso y general se llenaban. Tanta aceptación tenían estos nombres que cada temporada eran contratados, porque anualmente renovaban el espectáculo. A veces se producían ruidosas protestas porque el público pedía la repetición de canciones del año anterior, petición que no podían atender porque las canciones del nuevo año eran de otro compositor.

Otros llenos se registraban con las actuaciones de la compañía de Antonio Casal-Ángel de Andrés, con chistes atrevidos que la censura eliminaba de los libretos porque eran «subidos de color» o sea, verdes.

Las compañías de variedades también llevaban mucho público con sus operetas y espectáculos con una vedette espectacular en su atuendo, las vicetiples que formaban el coro y el encargado de contar los chistes picantes. La más aplaudida era Celia Gámez.

Zarzuelas

Las compañías de zarzuelas gozaron también de buena acogida. Oí voces como las de Marcos Redondo, Pedro Terol y otros tenores y sopranos de la época. El repertorio era rico y se repetían las obras más conocidas del género, como ’La verbena de la paloma’, ‘Agua, azucarillos y aguardiente’, ‘Los gavilanes’, ‘La dolorosa’, ‘La tabernera del puerto’, ‘El barberillo de Lavapiés’, ’La rosa del azafrán’…

Un estreno espectacular

Tuve la dicha de asistir al debut de un cantante malagueño que grabó numerosos discos que hoy, cincuenta o sesenta años después, se programan aún en las radios de música española o popular. Me refiero a Antonio Molina, que fue una figura por su personal estilo. El hecho, real o inventado, de que había sido repartidor de leche en el barrio de Huelin, aumentaba su halo.

Dos horas antes de empezar el espectáculo fui al camerino para entrevistarle. Su representante me dijo que antes, no; después de la actuación, sí. Justificó el cambio porque Antonio necesitaba preparar la voz aislándose de todo contacto. Cuando finalizó el espectáculo me recibió. Estaba agotado porque se entregaba de lleno a su forma cantar. Fue lo que hoy se califica de «una exclusiva».

Teatro de verdad

Las actuaciones de las compañías de teatro con estrenos de obras de Jacinto Benavente y otros autores de la época (Leandro Navarro, Adolfo Torrado, Jardiel Poncela, Mihura…) no tuvieron la acogida multitudinaria de los espectáculos de variedades y folclore; en Málaga no había público suficiente para llenar el coliseo. Asistí a sesiones con menos de cien espectadores, sobre todo en la sesión de noche. A la falta de público se sumaba el frío en la sala, porque la calefacción no funcionaba.

Pasaron por el escenario compañías lideradas por las figuras de entonces, como la encabezada por María Fernanda Ladrón de Guevara, la de Amparo Rivelles-Alicia Palacios, Nicolás Navarro-María Bassó, la de la hija de los anteriores, María Esperanza Navarro, Enrique Guitart con su monólogo ‘Las manos de Eurídice’, otro monólogo a cargo de Ricardo Acero, un esfuerzo descomunal de pasar hora y media en escena sin más recurso que su voz…

Otra compañía que estuvo en el Cervantes fue la de Enrique Álvarez Diosdado, un actor de largo trayecto en el teatro y el cine. Su hija Ana, nacida en la República Argentina donde su padre trabajó en el teatro y en el cine, heredó de su padre unas facultades poco comunes. Fue dramaturga, actriz, guionista…

Me llegaron curiosas noticias en aquella época de autores y actores. Con un par de ellas es suficiente. Le preguntaron a don Jacinto Benavente, que era el que más estrenaba, cuál sería su próxima obra. Benavente, que era muy ingenioso en las respuestas, respondió: «Ya está terminada. Solamente me falta escribirla».

Y otra tan demoledora como la de Enrique Jardiel Poncela, cuando le preguntaron por un autor que era uno de los que más estrenaba en los años 60. La respuesta fue (aquí omito el nombre del autor) «se pone a escribir, no se le ocurre nada, y sigue».