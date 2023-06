Las universidades francesas de la Sorbona, Rennes, Niza, Toulouse, Grenoble, Toulon, Poitiers y Córcega recibirán el curso próximo a alumnos con doble acento malagueño y galo. Han estudiado en el IES Cánovas del Castillo de Málaga, uno de los ocho institutos andaluces en los que se imparte el doble bachillerato español y francés, con el programa Bachibac. Un sistema que se implantó hace diez años y que desde entonces ha crecido y ha cambiado la vida de un buen número de jóvenes.

Alegría, Victoria, Carmen, Ana, Ernesto, Antonio y Pablo son algunos de los miembros de la «pequeña gran familia francesa del Cánovas», como la denomina una de sus profesoras, Rocío Cañadas. Algunas como Alegría y Victoria fueron ‘conejillos de indias’ de la primera generación de Bachibac. El programa internacional que estrenó este centro malagueño que acumulaba ya una gran tradición en las lenguas extranjeras al haber sido el primero bilingüe de Málaga.

En aquel primer grupo del doble bachillerato creado tras un acuerdo de los gobiernos francés y español se matricularon 11 alumnos. Hoy, las clases mantienen un número reducido porque si no sería inviable llevar a cabo este programa de excelencia, pero el número ha crecido hasta unos 15 por clase. El programa cuenta con la implicación total de los departamentos de Francés e Historia del IES Cánovas, sin los cuales no podría llevarse a cabo.

«Siendo el programa que es y con sus ventajas y virtudes, creo que aún no tiene la cantidad de alumnado que debería, pero esto está generalizado en todos los institutos de Andalucía», explica el profesor de Historia Víctor Castellón.

El problema, como apunta la directora, Ana Hernández, es que no existen unas plazas específicas de Bachibac a las que los alumnos puedan optar, sino que «primero tienen que tener una plaza en Bachillerato en el Cánovas».

Por ello, este año han solicitado a la Administración un mayor número de profesores en previsión de que haya más alumnos que elijan Bachibac. «Lo que está claro es que una enseñanza como esta de calidad no se puede impartir en un grupo con 35 alumnos», defiende Ana Hernández.

"Me ha cambiado la vida"

Actualmente, en el Cánovas, aproximadamente la mitad del alumnado de Bachillerato es Bachibac, un programa que incluye un currículo mixto que integra los contenidos esenciales para el conocimiento de la realidad histórica, social y política de Francia, así como sus métodos pedagógicos.

Al menos un tercio del horario se imparte en lengua francesa, incluyendo Lengua y Literatura francesa, Historia de España y de Francia y otras materias como Filosofía, Matemáticas I e Historia del Mundo Contemporáneo.

El profesor de Matemáticas Fernando Sáez apunta que es un error pensar que Bachibac está orientado sólo a los alumnos «de letras». Al contrario, muchos de sus estudiantes se matriculan en grados de ciencias. «Al tener Matemáticas en francés, les transmito la terminología y nomenclatura en español y francés. Así les abre las dos puertas», ejemplifica el docente.

Es el caso de Pablo Conde, uno de los alumnos del Cánovas que más claramente expresa qué ha supuesto para él estudiar este doble bachillerato: «Me ha cambiado la vida». Aunque estudió desde los 3 años en el García Lorca, un centro bilingüe en francés, Pablo no estudiaría hoy Económicas en la prestigiosa Universidad de la Sorbona si no hubiera hecho el Bachibac.

Cuando finaliza el segundo curso de Bachillerato, el alumnado que quiere obtener la doble titulación realiza una prueba externa para el título de ‘Baccalauréat’ otorgado por el Ministerio de Educación Nacional francés. Así obtienen la doble titulación y pueden acceder a la enseñanza superior tanto española como francesa. La mayoría, además, se presenta a la PEvAU.

Antonio Ortiz, coordinador de Bilingüismo en el Cánovas, subraya que cada vez son más los alumnos de Bachibac que se van a universidades extranjeras. «Este año, de 25 ha habido 11 solicitudes, en torno al 40%», detalla. Un proceso en el que el centro hace una importante labor de acompañamiento a los estudiantes y a sus familias.

Por otra parte, este profesor destaca que no es sólo que los alumnos puedan optar a un catálogo de grados mayor -el español y el francés-, sino que además en Francia no se accede sólo por la nota, aunque ésta cuenta obviamente. «Se hace una valoración más global del perfil del alumno, de sus motivaciones...», dice.

Motivación no le falta a Ernesto Rodrigo, un joven de 18 años que ya ha sido admitido en la Universidad de Rennes donde cursará Derecho. «Me ha abierto puertas en lo académico y en lo personal y cultural. Es una opción muy aconsejable», opina sobre el Bachibac.

Ernesto accedió a este programa pese a no haber hecho estudios bilingües previamente. Cursó la Primaria y Secundaria en Mollina, pero tenía interés por el francés al haber estado en la Alianza Francesa y se mudó a la capital para matricularse en el Cánovas.

El Bachibac da acceso a los alumnos que hayan cursado la ESO en la modalidad bilingüe español-francés, los que hayan efectuado toda o parte de su escolaridad obligatoria en el sistema educativo de un país de lengua francesa, así como los que puedan acreditar un nivel de francés equivalente al B1.

Carmen López ha sido compañera de Ernesto en la última promoción de Bachibac y también estudiará fuera. Se irá a Grenoble a estudiar Bioquímica.

En su caso, su primer contacto con el francés fue a los 12 años y casi ‘obligada’ porque en su instituto, el Christine Picasso, implantaron el bilingüismo en francés en todos los cursos. «No llegué con muchas ganas. Soy de Ciencias y los idiomas no me gustan, pero al final me ha venido bien», reconoce.

Carmen quería irse a estudiar fuera pero el tema económico no puede obviarse. Por suerte, el Bachibac le ha abierto las puertas de Francia, un país que tanto alumnos como profesores afirman que es bastante barato para estudiar.

Este doble bachillerato, de la misma forma, abre a los alumnos más puertas laborales. Así lo expresa Alegría Muñoz, de la primera promoción.«El francés también te puede dar de comer», dice frente a quienes defienden la hegemonía del inglés.

Alegría cree que salió «súper preparada» del Bachibac pese a que «los profesores aún no sabían mucho bien qué iban a pedir en la prueba». Ahora trabaja en gestión musical después de haber estudiado en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.

Clases de francés para niños en riesgo de exclusión social

Por su parte, Victoria Santiago llegó al francés por un error, «o por el destino», ya que su madre marcó en la matrícula de Infantil del Lex Flavia la casilla de francés en vez de la de inglés.

Después de ese anecdótico inicio, tuvo claro pronto que quería ser profesora de francés. Hoy, después de haber estudiado Traducción e Interpretación por francés en la Universidad de Málaga, da clases a niños en riesgo de exclusión social en la Fundación Secretariado Gitano.

Como apunta el profesor Víctor Castellón, es la primera gitana malagueña con el título de Bachibac.

Sobre la dificultad de estos estudios y de la prueba externa, el alumno Antonio Cuadrado afirma que «la exigencia es muy notable, con lo que es de vital importancia ser constante y trabajar día a día».

Algo en lo que coincide Ana Velasco: «Se necesita mucha constancia. No puedes llegar a la prueba sin haber hecho un trabajo previo muy grande». Ella necesitaba una nota alta para poder entrar en el doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales que cursa en la Universidad de Sevilla. Y la logró. En la prueba de Bachibac sacó un 10 en todo.

La carrera que estudia esta joven es un ejemplo de las puertas que abre el Bachibac «gracias a la europeización de la educación», subraya Pilar Galán, subdirectora del IES Cánovas y madre de una alumna que ha cursado Bachibac.

Su hija ha sido admitida en el nuevo grado de Estudios Transculturales Europeos que organizan universidades de tres países: España (la UMA), Francia y Alemania. Al tener Bachibac, ha podido solicitar entrar por la vía española y por la francesa y de hecho ha entrado por esta última.

«Cualquier de estos alumnos, que tienen un nivel muy alto de francés y de inglés, pueden alcanzar otros objetivos como un tercer idioma. El plurilingüismo lleva a más lenguas», destaca Pilar Galán.

En la misma línea, la directora del Cánovas añade que intentan que los alumnos de Bachibac cursen una segunda lengua aunque no sea obligatoria. Además, recuerda que este centro es ya plurilingüe en Secundaria, donde se imparten asignaturas en francés y en inglés.

El nivel alcanzado en esta década de Bachibac es notable y así ha quedado demostrado este curso en la prueba externa: «El tribunal nos dijo que felicitáramos al alumnado porque el nivel les había sorprendido», destaca orgullosa la profesora Rocío Cañadas.

El examen consiste en una prueba de francés escrita y otra oral, además de otra escrita de Historia. «El alumnado sale muy bien preparado. Es más reflexivo, más crítico. En francés se les enseña muy bien a trabajar el ensayo, la disertación», detalla la profesora nativa francesa Sophie Buisine.

Ambas docentes de francés, así como el resto del equipo, esperan ya a la nueva generación Bachibac que llegará tras el verano y hará que «esta pequeña gran familia francesa» continúe creciendo.