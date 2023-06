La Consejería de Desarrollo Educativo y FP trabaja este miércoles de manera intensa para solventar los problemas derivados de "la incorporación de una nueva tecnología" en la web institucional donde se alojan las notas o evaluaciones de todo el alumnado andaluz, así como se requiere a los docentes que establezcan sus preferencias de destino de cara al nuevo curso escolar 2023/2024.

"En el sistema se implementan mejoras constantes y, a partir de la incorporación de la nueva tecnología, han surgido incidencias técnicas pese a que había pasado los test de estrés, previamente, en situaciones de alta demanda", expresaba a este periódico la propia Junta mediante un comunicado. A través de las redes sociales y de informaciones publicadas en distintos portales, tanto los sindicatos del sector educativo como las asociaciones de profesores habían denunciado un colapso en la web que rozaba ya las 48 horas de duración.

La administración autonómica subraya que no se trata de "un problema de capacidad", porque durante todo el curso "ha funcionado sin problemas significativos con picos de demanda también altos". Y por su parte, sindicatos como Ustea Educación o CSIF Educación han celebrado que la Junta haya ampliado hasta el lunes 3 de julio a las 9 de la mañana "el plazo de petición en la colocación de efectivos en curso". Dicho plazo expiraba a la conclusión de este miércoles 28, justo en la medianoche.

🚨Información de la Consejería: debido a los problemas técnicos, SE AMPLÍA EL PLAZO DE COLOCACIÓN DE EFECTIVOS HASTA EL 3 DE JULIO🚨 pic.twitter.com/kbJJCUL8Ux — USTEA Educación (@usteaeducacion) 28 de junio de 2023

La preocupación es máxima en colectivos como la Asociación de Directoras y Directores de Instituto de Andalucía, que también mediante un comunicado ha manifestado que desde este lunes los centros educativos se encuentran "inmersos en las sesiones de evaluación de final de curso y en la confección de todos los documentos oficiales de evaluación y de información a las familias". Y han denunciado de igual manera que cuando más se necesita "el sistema informático Séneca se ha colapsado y está haciendo imposible" el trabajo de los equipos directivos y el de varios miles de docentes "que no pueden colgar en el sistema toda la información".

Trámites masivos coincidentes en la misma semana

"En esta ocasión, además, se une el hecho de que a la utilización habitual hay que sumar la de los tribunales de oposiciones, que también sufren el colapso del sistema. Es cierto que no es un problema nuevo, sino que se viene repitiendo año a año. Pero sí es cierto que cada año, con el aumento de funciones a través de Séneca, este sistema se vuelve inoperante en los días más señalados", relatan. En el mismo escrito se solicita a la Consejería o bien que no se hagan coincidir evaluaciones y trámites administrativos en unas mismas fechas, o que se realice "un esfuerzo económico y técnico para que estas situaciones que repercuten en el alumnado y las familias, también en la concepción que los mismos tienen de nuestro servicio no se vuelvan a repetir".