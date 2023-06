El nuevo ciclo político abierto por las elecciones municipales del 28-M ha cerrado su primer círculo con la constitución de la corporación en la Diputación Provincial de Málaga. Francisco Salado ha sido proclamado presidente, por tercera vez consecutiva, y en el estreno de un nuevo mandato ha puesto los focos sobre una de sus promesas: "Seremos un referente en la gestión del agua", aseguró en el prólogo de una legislatura en la que los populares gobernarán con una mayoría absoluta de 18 diputados provinciales.

Estos 18 diputados, con sus votos, fueron los que certificaron la continuidad de Salado en la presidencia. Los diez diputados del PSOE votaron a Josele González, los dos de Vox apoyaron a Antonio Luna y el de la izquierda, Juan Márquez, se votó a él mismo.

En su discurso de investidura, el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, anunció que pondrá 50 millones de euros "sobre la mesa" cada año "para inversiones y actuaciones en materia de gestión del agua, de lucha contra la sequía y de optimización de los recursos hídricos".

"Málaga ya es una provincia líder en turismo, en tecnología o en materia cultural, seamos ahora un referente internacional en la gestión del agua y en materia de sostenibilidad", deseó el también alcalde del PP en Rincón de la Victoria.

En esa línea, Salado trasladó "la intención de este nuevo gobierno provincial de poner sobre la mesa 50 millones de euros que invertiremos y pondremos a disposición de los ayuntamientos". "Serán doscientos millones en este mandato", recalcó.

Asimismo, el presidente de la Diputación detalló que, una de las primeras medidas a llevar a cabo, será el encargo de "un estudio para la implantación del tratamiento terciario y el consiguiente aprovechamiento para riego agrícola de las aguas recicladas en las depuradoras del Consorcio provincial del Agua".

Salado expuso también que "las 47 depuradoras que gestiona el Consorcio en la provincia depuran aproximadamente 10 hectómetros cúbicos de agua cada año". "Dándoles un tratamiento terciario, con esa cantidad de agua reciclada se podrían regar 2.000 hectáreas de cultivos leñosos y se ahorraría en los pantanos y pozos agua como para abastecer cada año a una población de 130.000 personas", añadió.

Asimismo, el presidente provincial admitió que no se puede "aspirar a reutilizar toda el agua tratada en las 47 depuradoras". "Algunas son muy pequeñas, están lejos de zonas cultivables o carecen de comunidades de regantes que den uso del agua depurada en terciario; El estudio que les he mencionado debe señalar las depuradoras del Consorcio en las que podamos implantar el tratamiento terciario, pero parece evidente que lo haremos en las depuradoras más grandes, como la del Bajo Guadalhorce, o aquellas de tamaño medio ubicadas en zonas con grave déficit hídrico y necesidades agrarias, como la Axarquía o la comarca norte", puntualizó.

En un guiño a otra administración gobernada por el PP, Salado aseguró que "trabajará codo a codo con la Junta de Andalucía, que está realizando una inversión sin precedentes para la reutilización de las aguas residuales con fines agrícolas, especialmente en la Axarquía".

Salado se remitió al análisis de las tuberías y canalizaciones de agua potable de los 74 municipios de menos de 20.000 habitantes y dijo que "los datos son muy preocupantes". "Detectamos 452 fugas y una pérdida total de casi 7,5 hectómetros cúbicos de agua al año, con los que se podría abastecer a una población de 100.000 habitantes; tras los alarmantes resultados de este estudio, destinamos de inmediato 17,5 millones de euros para que los ayuntamientos financien obras hidráulicas y de mejora en sus redes, y ese es el camino que vamos a seguir estos cuatro años. "Insisto: debemos aprovechar hasta la última gota de agua disponible", reiteró.

Los objetivos de la Expo 2027

En otros pasajes de su intervención, Salado abogó por "mantener vigentes y vivos" los objetivos de la fallida candidatura de Málaga a la Expo Internacional 2027: "Todas las grandes actuaciones de la Diputación en los próximos años van a tener la sostenibilidad como eje y motivación".

Salado apostó por "trabajar en una movilidad más eficiente". "No podemos admitir que la Costa del Sol no cuente con un sistema de transporte público potente, no podemos aceptar que el tren no llegue a Marbella, a Estepona, ni tampoco a la Costa del Sol oriental, a la Axarquía; y no tiene sentido que no haya un servicio de cercanías potente, con amplia oferta, entre Antequera y Málaga, y que articule el crecimiento del área metropolitana por el Valle del Guadalhorce y el servicio al PTA", agregó.

Igualmente, Salado sostuvo que "no se debe abandonar la movilidad de los pueblos pequeños del interior". "Hay que combatir su aislamiento y también el grave problema que sufren de falta de aparcamientos", recalcó el presidente provincial.

Intervenciones de la oposición

El debut como portavoz socialista del alcalde de Mijas, Josele González, fue uno de los nuevos escenarios que atravesó este primer pleno. El regidor mijeño defendió que para el PSOE -que ha bajado de doce a diez diputados- se abre "un tiempo nuevo en la institución". González se comprometió en nombre de sus compañeros a trasladar al Pleno los problemas de los malagueños y malagueñas. A su vez, ofreció la mano tendida al Gobierno del PP pero avisó que actuarán "con firme oposición" cuando el rumbo no sea beneficioso para la provincia. "Creemos en una Diputación de las personas", añadió.

Anteriormente, González aludió a la cercanía de las elecciones generales y recalcó que la Diputación no debe ser "una caja de resonancia" de esos comicios del 23 de julio.

Una de las novedades de esta legislatura es que se estrena Vox en el Pleno con dos diputados provinciales. En calidad de portavoz intervino su edil en Fuengirola Antonio Luna, quien dijo que para su partido era "un día muy importante". "Somos dos diputados que venimos de la mano de miles de vecinos valientes que confiaron en Vox, no les vamos a fallar y defenderemos los principios de Vox, a la vez que demostraremos ante quienes no confiaron en nosotros que somos capaces de hacer política útil desde la oposición; dialogaremos y apoyaremos lo que sea beneficioso pero haremos una labor de fiscalización y seremos inflexible ante cualquier evidencia de corrupción", afirmó. El suyo fue un discurso muy similar al ya desarrollado por otros compañeros suyos en la constitución de los ayuntamientos.

El único diputado provincial de la marca vinculada a IU, el edil de Alora Juan Márquez, aseguró que la provincia de Málaga debe tener "mejores servicios públicos" y desgranó las carencias en materia de atención sanitaria existente en los pueblos: "La Diputación tiene la responsabilidad de convertirse en el altavoz de las reivindicaciones de los pequeños municipios", recordó Márquez.

Portavoz del PP

En calidad de portavoz del PP intervino el concejal coíno, Cristóbal Ortega, que hasta ahora ha sido vicepresidente cuarto de la Diputación y también desempeña el cargo de coordinador general en el PP de Málaga. "El PP ha demostrado que gobierna para todos, vamos a dejarnos la piel como hasta ahora para construir una provincia más igualitaria, justa y sostenible", indicó Ortega.