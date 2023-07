La provincia de Málaga vivirá un verano más caluroso de lo normal. Esta situación es la que pronostica la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) para el verano en la Costa del Sol. Además, en un contexto en el que el cambio climático tiene mayor presencia, las temperaturas van a subir más de lo normal. De hecho, esta situación se repite con las precipitaciones: se prevé que aumenten este verano, aunque no supongan nada importante para la situación de los embalses malagueños.

El director del Centro Metereológico de la AEMET, Jesús Riesco, asegura que este verano será más cálido en toda España en general. "Si consideramos la serie histórica en tres partes, la más cálida, la normal y la más fría, este verano vamos a estar en la del perfil más cálido. Esto es una tónica que venimos observando estos últimos años y dentro del contexto del cambio clímatico, las temperaturas tienden al alza", explica Riesco.

Más precipitaciones

Para los meses de julio, agosto y septiembre, hay indicios, también, de que haya más precipitaciones respecto a lo normal. Aunque es una predicción de fiabilidad media, Riesco asegura que sí que parece que pueden ser superiores, como ocurrió en junio. Sin embargo, el escenario de escasez de agua en los embalses malagueños no parece que vaya a variar: "Estas precipitaciones no van a adquirir gran relevancia y no se recuperará apenas agua", afirma el director.

Sequía

"A ver si de alguna manera pudiera paliarse la situación de sequía en la que estamos, pero de momento las predicciones reflejan que nos encontramos en una situación no favorable". De cualquier manera, Riesco confía en que la situación cambie alrededor del último cuatrimestre del año.

De momento, para hacer frente a la sequía, municipios como Vélez-Málaga ya prohíben actividades como el riego de jardínes o el llenado de piscinas con agua potable por la situación. Por otro lado, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, afirmó en su discurso de investidura del pasado viernes que durante su nuevo mandato, se invertirán 200 millones de euros para este dilema climático. El objetivo es financiar cada año con 50 millones de euros a los ayuntamientos, para que realicen actuaciones en materia de "gestión del agua, de lucha contra la sequía y de optimización de los recursos hídricos".

Entre los eventos que puedan suponer anomalías climáticas se encuentra la llegada del humo de los incendios de Canadá, que siguen en activo. Riesco comenta que el hollín procedente del país norteamericano, se encuentra en capas altas de la atmósfera y que no presentan un riesgo ambiental. Añade que ha sido más un fenómeno visual y que los días que llegó esa nube, la temperatura no aumentó tanto como se esperaba en un principio.