El día 20 de octubre pasado entraba en la sala previa al acceso del quirófano del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Regional Universitario de Málaga, que hasta poco era conocido por Carlos Haya.

Precisamente yo estuve, como periodista, en el acto de inauguración el 30 de abril de 1956. Sesenta y seis años después iba como paciente para ser operado de una fractura de cadera. Era consciente de la gravedad del caso por mi avanzada edad.

Cuando estaba en espera de pasar al quirófano, en lugar de pensar en la operación (y no miento) mi imaginación se centró en el próximo artículo que tenía que escribir para La Opinión. Y así se lo dije a uno de los varios sanitarios que se acercaron para interesarse por mi estado de ánimo; quizá, por edad, pensaban que necesitaba ayuda. Le agradecí sus palabras de aliento.

Fue concretamente a una sanitaria a la que le informé que estaba pergeñando un artículo. Y con toda tranquilidad le conté cómo empezaría: «En la mañana de ayer se iniciaron en los solares resultantes de la demolición de los depósitos de Repsol las obras de construcción de la primera torre de las proyectadas para el lugar, proyecto al que se oponen malagueños residentes en la zona y en otros sectores, que defienden la creación de un Bosque Urbano. Una potente excavadora, al avanzar unos metros en su trabajo, se detuvo ante la fuerte resistencia de una roca u otro objeto que dificultaba su trabajo…». Y agregué, ante la sorpresa de la sanitaria, que el final no se lo podía contar porque todavía no lo había decidido. «Cuando me opere y escriba este capítulo, intentaré publicarlo. Espero que usted lo lea». A lo que ella agregó: «Y escribirá un artículo sobre Carlos Haya, ¿no?».

Y pasé al quirófano, donde felizmente fui intervenido.

Un trato excepcional

Dejo la historia para centrarme en algo que estoy obligado a reconocer. La asistencia en el famoso y acreditado hospital de la Seguridad Social fue excepcional.

Desde que entré en el establecimiento, como un paciente más, me faltan palabras para agradecer las atenciones recibidas desde el mismo ingreso. El primer detalle fue el de una enfermera (creo que se llamaba Raquel) que me preguntó si seguía alguna dieta especial. Le indiqué que la sal la tengo prohibida.

Todos los días, tanto para el almuerzo como para la cena, en mi bandeja aparecían los platos y una tarjeta con mi nombre en la que se anotaba «sin sal». Por cierto, que me sorprendió la variedad y calidad de todos y cada uno de los alimentos.

Antes y después de la intervención estuve rodeado de un personal atento y preocupado por mi estado: sanitarios, personal de aseo, limpiadoras y limpiadores, visitas nocturnas…

Varias veces al día venían a verme por si necesitaba algo. Me acordé entonces del comportamiento de pacientes o usuarios de la Seguridad Social que protestan e incluso insultan y agreden al personal sanitario. Yo testifico que el tratamiento recibido entre los días 14 al 24 de octubre fue ejemplar.

No cito nombres porque no los retengo; sería injusto citar algunos y omitir a otros que estuvieron a mi lado durante la intervención y estancia en el hospital. Gracias. A todos, mi reconocimiento.

Ahora, el final de la historia de Repsol

Vuelvo a lo que empecé a imaginar sobre las obras en los solares de Repsol. El último párrafo fue: «... la potente excavadora, al avanzar unos metros, se detuvo ante la fuerte resistencia de una roca u otro objeto que dificultaba su trabajo».

Varias semanas después de ser intervenido seguí la historia: «…ante la fuerte resistencia de una roca u otro objeto que dificultaba su trabajo». Los operarios (reanudo la historia que estaba inventando) trataron de saber qué objeto impedía el trabajo de la excavadora. Al pararse la operación, los curiosos de siempre se agolparon para ver cómo trabaja la gente, porque los curiosos aparecen de nadie sabe dónde para ver y opinar y hasta pontificar sobre el trabajo de los demás.

Una hora después de la paralización, la zona se animó con nuevas gentes, entre ellas, un arqueólogo del Ayuntamiento que se acercó por si se trataba de un hallazgo de la Málaga fenicia, romana, árabe… Con su particular utillaje escarbó alrededor de la piedra o roca que impedía el trabajo.

Con sorpresa, encontró restos de bicicletas y de extraños elementos metálicos, y, ahondando en el lugar, halló lo detallado. Paralizó el trabajo y ordenó que se aislara la zona con unas cintas de plástico con el lema ‘Prohibido el paso’ y que la Policía Local vigilara la zona. Al día siguiente, el arqueólogo acudió con otros compañeros o expertos en arqueología y con la protección de la Policía Local siguieron la tarea.

Uno de los denominados expertos, en el lugar que le correspondió trabajar, sorprendió a los compañeros: ¡Venid, por favor! Se acercaron ante la llamada, y les mostró el hallazgo. Se trataba de un extraño ser momificado, ni hombre ni animal. Ninguno supo identificarlo. Demasiado pequeño para un hombre, ningún rasgo de animal… hasta que uno sentenció: ¡Se parece a ET!

Efectivamente tenía los rasgos del famoso protagonista de la película titulada precisamente ET, que de vez en cuando se repone con éxito en las televisiones. Los ojos saltones, las puntiagudas cejas, su tamaño… todo contribuía a crear esa imagen.

E.T. ha aparecido en Málaga

La noticia del hallazgo corrió como la pólvora. Las agencias de noticias la lanzaron por todos los medios de comunicación, y a las pocas horas se acercaron a los terrenos de Repsol corresponsales de las agencias de noticias, cámaras de televisión, fotógrafos, periodistas y la marimorena.

El parecido con E.T. disparó los comentarios. Y sin que nadie pudiera evitarlo, empezaron las redes sociales a lanzar el hallazgo con afirmaciones tan contundentes como la del más avispado comentarista que, con los pocos datos reales y su desbordada fantasía, se atrevió a sacar conclusiones que despertaron el interés mundial. Afirmaba en su página web que cuando E.T., en la película, abandonaba la tierra para regresar a «mi caaasa», montado en una bicicleta acompañado de otros personajes, al cruzar el Atlántico y sobrevolar Málaga, sufrieron un accidente y se estrellaron una noche en la zona donde estaban los depósitos de Repsol, donde perecieron todos los ciclistas, incluido E.T., pero que al ser extraterrestre y tener unos poderes superiores, su cuerpo no se descompuso como el de los humanos.

Los extraños restos metálicos hallados, que tenían aspecto de bicicletas eran, efectivamente los restos de las bicicletas de E.T. y sus acompañantes.

¡A Málaga!

Horas después de las conclusiones emanadas de la calenturienta imaginación de un usuario de las sedes sociales, en AENA llegaron demandas de varias líneas japonesas para aterrizar en Málaga; más de doscientos aviones en las próximas horas, con pasajeros interesados en el ET de Repsol. Las agencias de viajes de medio mundo, incluido el reino de Bután, empezaron a reservar habitaciones en los hoteles de 5 y 4 estrellas, y hasta en las pensiones.

Las cámaras de Cuarto Milenio, con Iker Jiménez a la cabeza, se instalaron en una jaima para rodar imágenes del primer extraterrestre descubierto en el planeta Tierra…

NOTA DEL AUTOR: La primera parte de esta historia es real; la segunda es una invención del autor de las Memorias, pero…