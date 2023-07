Las huelgas de Justicia en Málaga retrasan ya pleitos laborales hasta 2025

La Justicia lleva desde principios de año acumulando importantes retrasos en la resolución de pleitos debido a la consecución de dos huelgas, primero de letrados y ahora de funcionarios, que se suman al «atasco crónico» que ya de por sí arrastraban los juzgados.

Esos parones tienen, como consecuencia directa, una grave dilatación en los procedimientos judiciales que, tal y como advierte el presidente del Colegio de Graduados Sociales, Eduardo Ruiz. En el caso de la jurisdicción social, en Málaga se están señalando ya juicios para 2025.

Así la resolución de causas como despidos, extinciones de contrato o reclamaciones de cantidades se están aplazando hasta dos años a la espera de juicio.

«Estamos hablando de una cuestión muy sensible. Que un trabajador tenga que esperar dos años para que se le vea su asunto en un juzgado es dramático, porque está pendiente, a lo mejor, de una indemnización, está pendiente de que se resuelva su situación con la empresa», explica a este periódico Eduardo Ruiz, que añade que en el caso de las reclamaciones de cantidades, que son nóminas que se le deben al trabajador, la espera puede durar hasta tres años.

Con este panorama, los graduados sociales aseguran que solo se le está dando curso con algo más de «agilidad» a los procedimientos de incapacidad, aunque estos también acumulan un retraso desde hace tiempo, por lo que se están viendo en los juzgados en un plazo de un año o año y medio.

«Todo esto causa un perjuicio enorme. El funcionario está encargado de que el juzgado realice todas estas gestiones, señalamientos y citaciones. En el momento en que eso se para, pues claro, los procedimientos se paran», añade el presidente del colegio de Graduados Sociales.

«Porque si no reclamas por la vía procesal, bien sea administrativa o judicial, el trabajador no puede hacer nada en contra de un despido, no le queda otra vía. Si el trabajador tiene un problema de salud y necesita reclamar a la Seguridad Social una incapacidad permanente porque no puede seguir trabajando, como no lo haga por la vía procesal oportuna, tampoco tienen otra forma de hacerlo».

Mediación

Los graduados sociales insisten en la importancia de contar con buenas herramientas de mediación y de conciliación para la resolución de conflictos sin que estos tengan que llegar a los juzgados, lo que aliviaría el problema de congestión que arrastra la Administración.

«Si resulta que hay pocas conciliaciones previas, todo se judicializa y los juzgados están con esta situación precaria, pues, claro, el embotellamiento es claro y evidente», añade Ruiz, al tiempo que lamenta que esta vía extrajudicial de conciliación previa de la Junta de Andalucía actualmente no da «un servicio muy ágil».

Por ello, el gremio pide un aumento de inversión en mediación para que esta vía para resolver conflictos prospere, se dé a conocer a la ciudadanía. «El ciudadano no conoce la mediación, apenas», señala Ruiz, y sea realmente una herramienta efectiva.

«Son cuestiones que necesitan tener un cauce que funcione con agilidad, porque si no, los derechos se empiezan a perder», continúa Eduardo Ruiz. «Estaría bien que hubiera un sistema de mediación, que lo llevamos reclamando desde hace muchísimos años, que fuera realmente efectivo y que ese servicio de mediación evitara que los procedimientos fueran a los juzgados. De esta manera se desatascaría bastante la administración de justicia».

Según Comisiones Obreras, hasta junio los parones en la Justicia han provocado ya la suspensión de 4.500 juicios y hay más de 15.000 demandas sin ejecutarse en la provincia.