Capitel, sustento de la cultura en El Palo

Han leído poemas en un carmen de Granada con vistas a La Alhambra pero también en la oscuridad de una de las Cuevas de La Araña; han esparcido versos e historias en un faro sobre un acantilado en Carboneras y frente al monumento a Emilio Prados en El Palo y no han perdido detalle el Centro Principia y el Museo de Ciencias de los jesuitas, en el Colegio San Estanislao.

Son los miembros del grupo Capitel, una asociación cultural nacida en 2006 en El Palo, de la mano del pintor Paco Selva, en cuyo taller en calle Villafuerte tomó forma lo que primero fue un grupo artístico y pronto se abrió a todo tipo de manifestaciones culturales.

«Se amplió la perspectiva y lo que surgió fue una reunión de artistas, de aficionados a la literatura, de escritores... todo ese conjunto de gente que lo que quería era dar expresión a sus inquietudes culturales», destaca José Luis Ortiz, miembro de Capitel y bibliotecario de la Biblioteca Municipal Emilio Prados del Palo, desde hace unos años, simbólica sede de este grupo cultural.

«El objetivo es disfrutar y aprender», resalta Víctor Pérez Benítez, coordinador de actividades de Capitel, además de escritor y poeta. Como detalla, en estos 17 años de vida, el grupo ha celebrado una legión de actividades pero también se lanzó en su día a publicar obras colectivas e individuales con el sello de Capitel (el logo, por cierto, es obra de su fundador, Paco Selva, quien José Luis Ortiz califica como el ‘anima mater’ del colectivo).

El estreno librero tuvo lugar en el Ateneo en 2010 con la publicación del cuaderno ‘13’, las colaboraciones literarias de idéntico número de miembros de Capitel, recuerda Víctor Pérez Benítez. El último de ellos, por cierto, es otro libro colectivo, presentado el año pasado y que es un homenaje a la revista de humor ‘La Codorniz’, por eso el volumen se titula con su conocido lema: ‘La revista más audaz para el lector más inteligente’.

El primero de los relatos humorísticos, ‘A vuela pluma’, es un homenaje al conocido locutor Gonzalo Fausto por parte de su hijo, el abogado Augusto García Weil, quien como explica, se unió a Capitel hace cinco años y se lanzó a compartir sus primeros sonetos en un homenaje a Emilio Prados. «Siempre pensé que era lo más difícil en literatura y ahora ya se ha confirmado», ironiza.

Augusto ha contribuido a la propia marcha de Capitel con conferencias como la que impartió en la biblioteca Emilio Prados sobre los tres años que pasó viviendo en China.

Conversaciones con autores

Otro pilar importante de Capitel son las conversaciones con autores invitados y también, entre autores, como la charla que mantuvieron José Antonio Garriga Vela y Sergio Barce, dos escritores foráneos que terminaron radicándose en Málaga.

Además, por Capitel han pasado nombres como Pablo Aranda, José Luis González Vera, Juan Gaitán, Antonio Luis Gil (de Danza Invisible) o José Infante.

En 2015, por cierto, publicaron un manifiesto que concluía con la creencia de sus miembros «en el arte como expresión y realización personal abierta a la sociedad».

Y realización personal es la que se evidencia al hablar con ellos. «Es verdad que cada uno de nosotros hemos hecho algo a título personal, yo personalmente escribo poesía, pero empecé con Capitel y luego hay personas que ya tenían una pequeña carrera y que han continuado», resalta José Luis Ortiz.

Málaga y la cultura

Cuando se les pregunta por el ambiente cultural en Málaga, el bibliotecario remarca el cambio a mejor que ha experimentado la ciudad, con una gran crecimiento de la oferta, mientras Augusto García Weil remarca que el crecimiento ha sido sobre todo en el aspecto «pasivo». En cuanto a la «activo», cree que grupos como Capitel «no abundan en Málaga, no sé si eso es promocionable o no pero sí creo que falta reemplazo generacional: no hay otros grupos más jóvenes con otras ideas y que hagan lo mismo».

Por cierto que un objetivo de Capitel y ya que la biblioteca del barrio se les ha quedado pequeña, es que se transforme en espacio cultural la actual tenencia de alcaldía de Málaga Este, dado que la sede del distrito se moverá a las cocheras de Pedregalejo. «En el Palo falta mucho equipamiento cultural», cree Víctor Pérez Benítez. Mientras se concreta o no este espacio para el barrio, Augusto García Weil lo tiene claro: «Para Málaga es un lujo tener a Capitel».

(Correo de contacto de Capitel: publicapitel@hotmail.com).