Los cultivos de verano arrojarán pérdidas superiores al 50% por la sequía

La pertinaz sequía mantiene en jaque al campo malagueño, especialmente a cultivos como cítricos y subtropicales. En comarcas como La Axarquía, con el embalse de La Viñuela por debajo del 10% de su capacidad, o en el Valle del Guadalhorce, donde la Junta acaba de intensificar las restricciones al regadío, el verano se presenta muy negro. Algunas variedades presentarán por segundo año consecutivo mermas de más del 50% y los productores se verán obligados a recolectar prácticamente a pérdidas.

Aunque hayan bajado los precios del combustible y se haya normalizado en parte el coste de la electricidad, el IPC acumulado permanece muy elevado y no son pocos los agricultores que han dejado los cítricos, naranjas y limones, sin recolectar. La solución no es cambiar de árboles y apostar por los subtropicales, como hicieron algunos antes de la pandemia. Ahora no hay agua ni siquiera para gigantes en cuanto a productividad como el aguacate. Así lo relatan los propios portavoces comarcales de Asaja o COAG al preguntarles sobre el futuro de determinadas variedades típicas de estas fechas de verano.

Con los pantanos malagueños al 30% de su capacidad en términos generales, con las medias de los siete embalses, el futuro es bastante oscuro. Ya hubo pérdidas del 60% en el olivar el pasado invierno, porque ha llovido en muchas zonas incluso menos que el pasado año hidrológico. Y si hablamos de variedades concretas propias de esta fechas, la producción de fruta de hueso también ha caído este año en más de un tercio.

Los sindicatos agrarios han pedido en distintos foros que se establezcan «riegos de supervivencia para frutales y cítricos», con la intención de poder salvar los árboles. Asaja recuerda que la situación en Andalucía es alarmante. «Es extrema en la Vega del Guadalquivir y en las provincias de Huelva y Cádiz es algo mejor, aunque también es grave, mientras que la producción de fruta tropical en la comarca malagueña de la Axarquía padece igualmente una situación límite que va a llevar a la desaparición de una parte muy importante de las hectáreas de aguacate y mango».

El colectivo Asociafruit considera que habrá este verano «daños irreparables, con pérdida de arboleda que también generará un importante daño medioambiental, además de enormes daños económicos y sociales». Así se ha trasladado a las autoridades autonómicas y a los máximos dirigentes del Gobierno central. En respuesta, las administraciones han autorizado infraestructuras tan significativas como la creación de una nueva desaladora para la comarca de la Axarquía, así como una nueva presa en el río Guadiaro, con un 50% de su capacidad dispuesta a abastecer al litoral malagueño occidental.

Asociafruit estima que, en el caso de los cítricos, entre poda severa y arranque hay ya afectada un 35% de la superficie andaluza, y para la próxima campaña las mermas de producción están en un 60 %, ya que, a la pérdida de arboleda, hay que sumar la menor producción por la falta de agua. Con la campaña de recolección de la fruta de hueso ya muy avanzada, las pérdidas «están en el 35% del total de la producción por la falta de calibre, debido a que la fruta es pequeña y a raíz de esa la falta de agua». Y en fruta tropical se empieza a hablar de la desaparición de más del 50% de la superficie de la Axarquía, como apunta esta misma asociación.

En cuanto a almendros y otros frutales de hueso, lo peor estaría por llegar si no cambia el ciclo de las lluvias. Así las asociaciones agrarias plantean una batería de medidas «como ayudas para los arranques o podas severas que haya que realizar como consecuencia de la sequía» y, al margen de actuaciones concretas, «que se incluyan los frutales y cítricos en los paquetes de ayudas que sean aprobados por la administración central y autonómica, por los daños económicos, sociales y medioambientales». Son tiempos difíciles para el campo malagueño y el verano permanece muy seco.