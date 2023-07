En la primera jornada de la campaña electoral, el PP malagueño se remontó a aquellos tiempos en los que en Torremolinos todas las noches eran días de fiesta. A juego con ese eslogan que mira al 23J desde el título de la mítica serie ‘Verano Azul’, hubo ambiente de verbena estival. Aunque en realidad lo que se celebraba era un mitin en el que Juanma Moreno insistió en la movilización del voto para devolver a los populares a La Moncloa: «Si no salimos a votar estas elecciones generales, Pedro Sánchez montará otro Gobierno que dependerá de los independentistas», aseguró el presidente de la Junta y barón andaluz del PP. Y no se quedó ahí: «Han puesto estas elecciones cuando más calor hacer y hay millones de personas que no están en su casa, la mejor respuesta es salir a votar el 23 de julio y, quién no pueda votar ese día, todavía puede hacerlo por correo», agregó Moreno en un discurso que no se privó de los ataques a Sánchez.

Al líder socialista se refirió como «un presidente insensible con los asuntos de Andalucía que ha sido muy radical, que se ha entregado a las ideas de partidos políticos que no representan a la mayoría del conjunto de los españoles». «Tenemos la oportunidad de elevar la calidad política de nuestros dirigentes, queremos un presidente que nos diga la verdad cuando duele y cuando no duele, que no nos diga una cosa por la mañana y por la noche lo contrario; queremos un presidente que ponga por encima los intereses de nuestro país y ese sólo puede ser Alberto Núñez Feijóo», apuntó Juanma Moreno. Además, el presidente andaluz bromeó para bendecir a su antaño lugarteniente Elías Bendodo como cabeza de lista para el 23J por la Málaga natal de ambos: «A Elías lo hemos elevado a los cielos de Madrid para que en España también consigamos el cambio; Elías es la primera vez que vas de número 1, no te digo nada, aunque sé que vas a conseguir un gran resultado, y cuánto cuesta seguir hablando porque hasta aquí llega el olor de los espetos en esta noche-mitin» , expresó. Intervención de Bendodo Con anterioridad a la intervención de Juanma Moreno, también tomó la palabra el coordinador general del PP nacional y número 1 de la lista al Congreso de los Diputados por Málaga, Elías Bendodo. Su oratoria, como de costumbre, se ensañó contra la gestión del Gobierno progresista liderado por el socialista Pedro Sánchez: «Nosotros podemos ofrecer un Gobierno en solitario que dé tranquilidad a los españoles y Sánchez sólo puede ofrecer una segunda parte de su Gobierno Frankenstein; en Málaga, el PP va a conseguir los mejores resultados de su historia, Málaga nunca le ha fallado al PP ni el PP le ha fallado a Málaga, al igual que empujó a Juanma para el cambio en Andalucía, Málaga va a empujar a Feijóo para el cambio en España». A continuación, Bendodo siguió invocando una victoria de su partido: «Sin confiarnos, esto tiene buena pinta, porque el presidente del Gobierno convocó las elecciones en julio para que la gente no fuera a votar, y los españoles van a hacer lo contrario y le van a decir a Sánchez ‘ahora es cuando vamos a votar en masa’; hoy no toca hablar sino comernos unos espetos y tomarnos una cerveza», añadió con un guiño al espíritu festivo con el que fue concebido este mitin. En un discurso previo, la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, se abonó a la euforia y señaló que «sólo en Torremolinos se puede organizar la fiesta del fin de la campaña el primer día de la campaña». «Aquí estamos ya celebrando, venir a Torremolinos es cargarse de toneladas de energía positiva para conquistar el futuro; tenemos que conseguir que la ola azul del 28 de mayo llegue también a toda la provincia y a toda España», manifestó Navarro. Del Cid, anfitriona El mitin tuvo como anfitriona a la alcaldesa torremolinense y presidenta del PP local, Margarita del Cid, quien proclamó que «la fuerza de Torremolinos, la misma que hizo historia en las elecciones municipales, está preparada de nuevo para contribuir a la victoria de Feijóo y del Partido Popular» en las elecciones generales del próximo 23 de julio. Del Cid vaticinó un triunfo del PP en la provincia y puso como ejemplo a la diputada torremolinense Gema Pérez Recuerda, que ocupa el número 5 de la lista. Y, a su juicio, «va a seguir» con escaño en Madrid, para lo que sería necesario que los populares subieran desde los tres que tienen ahora hasta cinco diputados como mínimo. Su intervención fue la primera de las cuatro que tuvieron lugar, al aire libre, en el recinto ferial de la localidad costasoleña. Esta cita fue aprovechada por el PP de Málaga para estrenar el formato ‘PP Music Fest’, que sumó a los discursos una fiesta posterior con música en vivo y barras en las que se podían consumir bebida y comida. Tras un inicio de campaña en el que emplearon la Inteligencia Artificial en el Polo Digital de Málaga para recrear una hipotética llegada de Feijóo al madrileño Palacio de La Moncloa, los populares malagueños acudieron a un evento con hechuras de verbena veraniega en esta segunda velada. Y, para mantener la intensidad en las primeras jornadas de esta campaña del 23J, este sábado se completará la trilogía inicial al mediodía en el Hotel NH de Málaga, dónde se celebrará un nuevo acto con el expresidente del Gobierno, José María Aznar, como protagonista. Le acompañarán el alcalde Paco de la Torre, Elías Bendodo y Patricia Navarro.