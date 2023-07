«La Catedral no se acaba con la intervención en las cubiertas»

Deán de la Catedral de Málaga, José Ferrary, ocupa el cargo desde junio del año pasado, cuando el Cabildo nombró al vicario judicial y hasta entonces párroco de San Gabriel, en sustitución de Antonio Aguilera Cabello, después de cumplir seis años en este puesto. Es canónigo de la Catedral de Málaga desde hace más de 18 años

Imagino que serán unos días especiales, ¿no?

Sí, han sido unos días de mucho trabajo porque ha habido que perfilar muchas cosas, sobre todo en esta última fase, que se inició con la licitación hace ya algunos meses y posteriormente con la elección, que fue difícil, porque había empresas muy sólidas. Y la culminación significa el principio del final de un proyecto que llevaba 240 años parado y que, por fin, en este 2023 hemos podido empezarlo ya.

¿Se siente aliviado o hasta que no lo vea no lo creerá?

Yo creo que esto va un poco por fases. Cada vez que se da un paso más, pues a su vez un paso menos, ¿no? Sí se suspira aliviado, vamos a ir en positivo, pero realista también, sabiendo que esto nada más que, en términos de construcción, es una teja más para las miles de tejas que faltan para ponerle a la cubierta.

¿Hasta qué punto hay daños por la filtración?

Daños, como tal, hay muchos. El mayor daño no es el causado sino el que puede sobrevenir. Porque son muchos años recibiendo agua, el tipo de piedra teóricamente aguanta bien, pero la porosidad hace que vaya llenándose de la misma humedad. Eso trae consigo el deterioro de todo el embellecimiento interior, que vayan cayendo fragmentos. Hubo que poner en su momento unas mallas para que algunos pedazos que pudieran resultar un poquito más gruesos no pudieran dañar a la persona o el mismo mobiliario de la Catedral.

Las obras durarán más o menos dos años y medio.

Vamos a pensar tres, pero si terminamos en dos años y medio, pues será genial, hemos cumplido el plazo a rajatabla, que es de lo que se trata. Pero ya se sabe que a veces pueden sobrevenir imprevistos o retrasos, cualquiera sabe. Quizás pudiera retrasarse algo más, no creo que se adelante.

¿Cómo va a afectar eso a la actividad de la Catedral? Desde las visitas a las cúpulas y también la propia actividad religiosa en el templo.

A lo que es el aspecto interno de la Catedral no le va a afectar en nada, va a seguir con su ritmo normal, tanto del horario de culto como el horario turístico y de visitas. En un momento determinado sí podrá afectar a la subida a las cubiertas, indudablemente por motivos de seguridad. Igual hay una parte que se pueda visitar y otra parte no, pero en el momento en el cual no sea del todo seguro, se cortarán.

¿Y para eso hay una previsión? ¿Por ejemplo, este año, en lo que queda de año, se mantendrán las visitas?

Sí, las visitas a las cubiertas se mantendrán en lo que queda de año, seguro. Ya el año que viene sí se podrá hacer una previsión de cuando se cortan hasta que termine esa parte de la obra.

¿Y durante la próxima Semana Santa?

La voluntad nuestra está en que no estorbe en absoluto. Hemos hecho unas catas en la zona del Postigo de los Abades con la intención de poner la grúa; va a ser una nada más y muy cerca de la escalera por donde sube la rampa, lo más pegado posible a la pared de tal manera que igual la rampa tiene que tener una cierta modificación, pero con la intención de que no afecte a que se pueda entrar por ahí y salir por el Patio de los Naranjos.

Un cambio de disposición, pero podrían seguir entrando, ¿no?

Sí, yo desde el primer momento lo he dicho, me han preguntado mucho el mundo cofrade y yo siempre lo he comentado; digo que no seamos alarmistas, las cosas si se pueden arreglar y se pueden mantener en el ritmo normal pues lo vamos a hacer así. Si no puede ser, bueno, como todos tenemos que colaborar, igual pudiéramos estar un año o dos años mientras dure la obra sin entrar, pero eso no lo podemos decir antes de empezar. Lo que sí está claro es que la solución, y parece que con muchos visos de realidad, será que se mantenga como hasta ahora, pudiendo entrar por las puertas.

Ya hay 13 millones de euros que han puesto las administraciones, ¿cómo van los donativos?

Contamos con las cantidades que se han hecho públicas por parte de las instituciones públicas. Además de eso, tenemos previsto solicitar un préstamo con una entidad bancaria y también contamos con la concesión de una importante subvención por parte de la Fundación Unicaja. Respecto a los donativos, tenemos que agradecer la acogida tan cálida ha tenido entre todos los que vivimos en esta ciudad y en esta diócesis. En definitiva, lo esencial es que todos arrimemos el hombro y que todos realmente nos sintamos partícipes de esta obra.

En cuanto a la aportación del Gobierno Central, no está todavía muy clara.

Poco hay que decir sobre la postura del Gobierno central y la posible ayuda que hemos solicitado. Ciertamente que nos han escuchado y han estudiado la solicitud y los informes que, a su petición, se les han proporcionado. Hemos recibido orientación en torno a la posible opción de fondos europeos, pero ahí nos hemos quedado. Por el momento, el Gobierno central no se ha pronunciado sobre derivar alguna ayuda a esta obra.

Ahora que se va a actuar en la cubierta, ¿se reactiva el debate de terminar la segunda torre?

Primero, yo tengo muy claro que la Catedral con esta intervención no se acaba. Tiene otros muchos elementos que tienen que finalizarse, pero al Cabildo lo que le preocupa es tener las cubiertas terminadas, que es lo que está causando un verdadero daño. Con respecto a la torre, la Catedral de Málaga no destaca por no tener una torre, se destaca por otras muchas cosas que convendría saberlas. En el elemento arquitectónico, en distintos estilos fusionados, etcétera. Pero no por el hecho de que le falta una torre.

Entrando en otros temas, ¿en qué punto está el Plan Director de la Catedral?

Está ultimado. Lo único que nos falta es presentar la síntesis histórica, porque todo lo demás está. Son relativamente pocos folios.

¿Y se manda a la Junta?

Sí, de hecho, la Junta ya le ha dado una vuelta.

¿Para eso hay un plazo en el horizonte?

El plazo es que sea este año o a mediados del año próximo. Yo creo que además se aprobará porque nos hemos ajustado absolutamente a todo lo que la Junta nos ha pedido.

¿Y sobre las grietas de la iglesia del Sagrario?

Lo de la iglesia del Sagrado es una pena, lo definiría así. La puerta con un deterioro de años, necesitando una restauración, toda la parte de la piedra está en una situación muy lamentable. Y luego, para colmo, pues con la grieta que tiene actualmente.

Esa solución pasa por un micropilotaje, ¿no?

Es la solución para asentar el terreno y para fortalecer lo que son los cimientos que están provocando la grieta.

¿Obispado y Cultura han llegado a un acuerdo?

Nosotros lo que queremos es arreglarla ya. Hemos cumplido con todo lo que se nos ha pedido, que se hicieran unas catas arqueológicas en dos ocasiones. La última nos dijeron que estaba bien y luego, posteriormente, volvieron a pedir otras catas arqueológicas y ahí es donde ya hemos dicho, mire, cuál es el motivo. Ahí nos hemos quedado. Yo creo que la voluntad de la Junta de Andalucía, de Cultura en concreto, es terminar con esto ya. Y percibo una preocupación de que esta situación se esté alargando más de lo deseado, tanto por parte nuestra como por parte de ellos.