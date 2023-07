Tras las quejas y recogida de firmas por parte de los vecinos de Churriana, debido a los ruidos que ocasionan los conciertos nocturnos ‘Sabatic Fest’ que tienen lugar en el Autocine Málaga -en el polígono del Guadalhorce-, estos tuvieron un cese de unas dos semanas aproximadamente, pero los afectados aseguran que estos han vuelto a producirse desde el pasado fin de semana, según ha afirmado Inmaculada Viñolo, presidenta de la Asociación de Vecinos Arcusves de Churriana.

Después de que los ruidos se redujeran como consecuencia de las quejas de los vecinos, la Asociación tenía preparado el envío de un correo electrónico de agradecimiento al Autocine, que era el encargado de hacer que esto pasara, pero finalmente no se envió debido a que se retomaron las molestias sonoras.

“El ruido también depende del tipo de concierto que se esté dando”, asegura Viñolo. Sin embargo, sí agradece que los conciertos no acaben tan tarde como antes. Desde que el Autocine tiene conocimiento de los problemas que está ocasionando el festival, han tomado medidas para que el impacto acústico acabe antes y molestar menos horas a los vecinos, sobre todo a los de la zona de La Noria y Las Pedrizas, que es donde más se pueden escuchar los conciertos.

A pesar de que las medidas han sido evidentes en la reducción del ruido, la asociación de vecinos no conoce con precisión cuáles son estas, ya que no ha habido buena comunicación entre ambas partes.

Quejas en La Noria

Una de las personas más afectadas por esta contaminación acústica es Carmen Fernández, quien afirma que la barriada en la que vive (La Noria) es una de las zonas donde el ruido se hacen más evidentes, ya que "se escucha hasta la letra de las canciones". Del mismo modo, asegura que el Ayuntamiento podría encargarse de la reducción del volumen, pero que "no está poniendo de su parte". Además esta vecina precisa que la contaminación acústica llega hasta Alhaurín de la Torre.

La vecina agradece las dos semanas que estuvieron sin escuchar los conciertos a niveles tan elevados, pero asegura que, tras haberse retomado, seguirán con la recogida de firmas y si este fin de semana vuelve a repetirse la situación, las presentarán en el Ayuntamiento para que se tomen medidas efectivas. Esto se llevará a cabo con el objetivo de reducir los ruidos, ya que los vecinos no quieren que los conciertos se cancelen, sino que tengan en cuenta que hay personas afectadas por ello y se tomen las medidas oportunas para no ocasionar molestias. "No hay derecho", finaliza Carmen tras dar su opinión sobre la contaminación acústica que no le permite descansar.

Autocine

Por su parte, el Autocine ya informó al inició de la recogida de firmas de que su objetivo era “ofrecer una alternativa de ocio y entretenimiento sin causar ninguna molestia”. Para ello, aseguraron estar tomando todas las medidas necesarias para minimizar el impacto acústico y evitar cualquier malestar que pudieran ocasionar.

Del mismo modo, afirmaron que lo iban a solucionar “para no generar controversia” y que se pudiera llevar a cabo el festival de forma correcta sin molestar a terceros. Además, precisaron que en breves se verían los resultados de sus esfuerzos. Esto se ha cumplido según las declaraciones de la presidenta de la Asociación de Vecinos de Churriana, quien lo ha confirmado informando de una tregua de cerca de dos semanas, pero que lamentablemente se ha terminado debido a que ha vuelto a producirse la contaminación acústica.

Sin embargo, desde que se han vuelto a escuchar los ruidos ocasionados por los conciertos del 'Sabatic Fest', la dirección de Autocine informa de que no han recibido ninguna queja de vecinos desde hace tres semanas y que aun así continúan trabajando para realizar medidas adicionales correctivas.