A falta de casi una semana para el mayor evento de videojuegos de Andalucía, la Gamepolis 2023 parece preparar el terreno: prevén acoger a más de 60.000 personas durante la extensión del evento los días 21, 22 y 23 de julio. Como novedad, el CEO de Kaiju Group, Javier Ramos, comentó que Nintendo traerá a Málaga actividades exclusivas en una zona propia de más de 1.000 metros cuadrados.

La presentación del programa para la Gamepolis 2023 se ha realizado durante el mediodía de este jueves en la azotea de OXO: Museo del Videojuego. El CEO de Kaiju Group (la promotora principal del festival), Javier Ramos, aseguró que «no es fácil» cumplir diez años con un festival de este tipo. De hecho, Ramos comentó que este año, Gamepolis prevé acoger a más de 60.000 asistentes, unos 20.000 cada día de evento. El festival tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de julio.

Este año, la compañía japonesa de videojuegos, Nintendo, ha apostado por Málaga como ciudad española a la que llevar un torneo clasificatorio del videojuego Splatoon 3 para el campeonato europeo de este año. Además, tendrá su propia zona de juegos, con una extensión de 1.000 metros cuadrados.

A la presentación también asistió el alcalde, Francisco de la Torre, que comentó la importancia de Gamepolis como referente en el mercado de los videojuegos. «El videojuego ha ido creciendo enormemente en el mundo, hasta el punto en que factura más que el cine o la música», añadió.

El programa de Gamepolis

Javier Ramos comentó que este año la filosofía de Gamepolis es la misma de siempre, con el enfoque de ser un evento para todos los públicos. En materia de deportes electrónicos (e-sports), Nintendo trae el torneo de Splatoon 3, mientras que la desarrolladora de videojuegos americana, RIOT Games, celebrará la Gran Final del Circuito Tormenta de RIOT en los juegos League of Legends, Valorant y TFT.

Con Nintendo hay predilección: en la zona de la compañía en el festival, tendrán lugar actividades exclusivas y puestos de juego con los últimos lanzamientos más importantes: Pikmin 4 y el popular The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Otra materia que destacó fue el desarrollo de videojuegos, un entorno que genera decenas de puestos de trabajo y crea cientos de compañías en Andalucía, según la Asociación Española del Videojuego (AEVI).

«En Gamepolis seguimos apostando por la formación y queremos apoyar la industria del videojuego desde todas sus facetas», añadió Ramos. Es por ello que el viernes 21 de julio se celebrará el GameInvest, la jornada de desarrollo profesional de Gamepolis.

Por otro lado, la Zona Indie, en la que más de 40 estudios de desarrollo de videojuegos competirán entre sí con sus propuestas de juegos independientes para conseguir 5.000 euros en premios.

Como invitados, este año hay dos propuestas estelares: Mikecrak, uno de los youtubers españoles más populares del mundo y la pianista japonesa, Kumi Tanioka, compositora de la banda original de Final Fantasy XI entre otros videojuegos.

Además, también pasarán por allí invitados como los streamers Elesky, Mr.Keroro10 o Viviendo en la Calle; influencers como Elpatica o actores de doblaje como Rafael de Azcárraga o Ramón de Arana, quienes ponen voz al castellano a Kratos y Atreus en el videojuego God of War.

Finalmente, las OXO Talks, encuentros entre representantes y desarrolladoras del sector de los videojuegos que además presentarán sus próximos trabajos en la Zona Showcase del festival.