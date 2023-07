Desde hace semanas, las ambulancias de Málaga están faltando a sus citas para recoger a los pacientes en sus domicilios y llevarles hasta el hospital o centro sanitario correspondiente para que puedan recibir sus sesiones de rehabilitación, consultas o tratamientos, según han confirmado varios pacientes afectados y fuentes sanitarias consultadas.

El caso ha llegado hasta el Defensor del Pueblo Andaluz tras la reclamación presentada por Juan Antonio Lobato, debido a que, desde hace tres semanas, ninguna ambulancia ha acudido a recoger a su mujer para que pueda recibir sus sesiones de rehabilitación.

Vanesa Becerra tuvo que someterse a dos operaciones, debido a que le diagnosticaron ocho tumores, y ahora necesita tres sesiones de rehabilitación semanales durante un año. Sin embargo, desde que comenzó a recibirlas en abril, la ambulancia encargada de trasladarla hasta el Hospital Marítimo de Torremolinos solo ha aparecido 14 veces, «cuando a estas alturas ya debería haber recibido 39 sesiones», comparte su marido indignado, que, ante las constantes excusas de la empresa prestadora del servicio, Asistencia Sanitaria Malagueña (ASM), decidió acudir a los medios y al Defensor del Pueblo Andaluz. «La llevaría yo mismo pero vivimos en un primer piso sin ascensor y mientras ella estaba ingresada a mí me dio un infarto, me diagnosticaron una hernia y estoy pendiente de si me operan la espalda», relata Lobato.

Proceso

Ahora, el Defensor estudiará el asunto y recabará toda la información que considere necesaria para valorar si deben pronunciarse respecto a esta situación. Que la petición esté admitida a trámite es el primer paso, el siguiente será contactar con la administración competente para informarles de que han recibido esta queja y preguntarles qué tienen que decir al respecto. A partir de esa información, pueden volver a contactar con la persona denunciante, o con quien consideren necesario, para tratar de ampliar los datos. El proceso de estudio de las solicitudes depende de la urgencia, aunque para este tipo de casos suele oscilar entre las tres o cuatro semanas, según ha informado el Defensor del Pueblo Andaluz.

Fuentes sanitarias consultadas por este periódico confirman que el caso de Vanesa no es el único y que hay días en los que no reciben a ningún paciente porque la ambulancia no los ha recogido y no pueden trasladarse por sus propios medios. Juan Antonio subraya que cuando llama cada mañana para preguntar si ese día vendrán, «me dicen que la ambulancia está averiada o que no hay vehículos disponibles».