Familiares, amigos y numerosos compañeros de partido se reunieron este viernes para rendir homenaje a José María Martín Carpena, el concejal malagueño del PP asesinado por ETA hace 23 años.

El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy recordó al edil popular y a todas las víctimas de la banda terrorista, y incidió en el deseo de que «jamás vuelva a producirse en nuestro país» una situación así, «en la que unos señores, porque así lo decidieron ellos, se erigían en jueces de la vida de otros».

Rajoy participó en la tradicional ofrenda floral homenaje a Martín Carpena, concejal del Ayuntamiento de Málaga desde 1997, que fue asesinado por ETA en la noche del 15 de julio de 2000, delante de su familia cuando salía de su casa para asistir a un pregón de la peña La Biznaga con motivo de las Fiestas del Carmen.

Por su parte, el presidente del PP-A y del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, pidió «justicia porque todavía quedan decenas de casos sin resolver y por tanto hay culpables y responsables de esos asesinatos que no han pagado y no han sido puestos ante la justicia». «Creo que la memoria, la dignidad de las víctimas tiene que estar siempre presente en nuestra sociedad para recordar a las futuras generaciones, a las generaciones que no han vivido el acoso, la humillación, la sangre y fuego que impuso ETA durante muchas décadas, lo que ha sufrido esta sociedad», aseveró.

El alcalde, mientras, recordó que la noticia del asesinato de Martín Carpena fue un «choque brutal» para Málaga, para la familia de José María, «para todos, para España»: «Una vez más ETA asesinaba a un político que servía al bien común, que servía a la ciudad de Málaga». Destacó la importancia de este acto para «estar con la familia y amigos» en el distrito de Huelin.