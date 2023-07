Los avances tecnológicos que se están dando a conocer estos últimos años consolidan una forma de vida que, hasta el momento, parecía de una película de ciencia ficción. El último movimiento que se está llevando a cabo en Málaga es el de mejorar el 'Smart Tourism', ese tipo de turismo en el que las personas “están conectadas a la ciudad”: desde conocer rutas naturales o sitios donde comer antes de llegar al destino, hasta saber a qué horas está más saturado un monumento.

Ronda va en camino de transformarse en un municipio inteligente desde el turismo. Y en ello le está ayudando la inteligencia artificial (IA). Goli Neuromarketing es una empresa malagueña dirigida por el empresario José Ruiz Pardo. El objetivo principal es medir el comportamiento humano y hacerlo cuantificable. Es decir, buscan transformar las emociones en datos.

Para poner a prueba esta idea, la compañía posee un bagaje de ocho años en el que ha creado varios dispositivos. Uno de ellos es una banda abdominal que mide la motilidad gástrica: cómo se mueve el estómago antes de comer un alimento. Otro, fue un anillo con un software de haptógrafo. Esto significa que este artefacto es capaz de medir la sensación de una persona a través del tacto de un objeto. El neuromarketing en estado puro y de raíz malagueña.

«La empresa tiene siempre un principio en mente: superar la barrera para conocer cómo se comporta el ser humano», explica Ruiz. Es, al fin y al cabo, encontrar información para saber describir.

Ronda, municipio inteligente

Con el proyecto de Ronda, liderado por el grupo de empresas Smart City Cluster, se busca extraer datos de las emociones de los turistas que lleguen de visita al municipio durante un año, las 24 horas del día. De esta forma, la empresa municipal Turismo en Ronda, puede tener información tanto del flujo de turistas como de su comportamiento.

«Turismo en Ronda puede contar con datos fidedignos tras analizar, por ejemplo, qué hacen los turistas cuando van a un momento, cómo se comportan... De esta manera, las empresas locales pueden adaptarse a los movimientos de los visitantes y conocer cuándo hay una congestión de turistas mayor en un punto, qué lugares buscan primero...», explica el empresario.

La conversión de las emociones en datos puede parecer complicado. Pero Ruiz afirma que es perfectamente medible. Primero, se convierten en números el lenguaje no verbal de la persona. Después, esa información llega a una base de datos con análisis de millones de personas. Y de ahí se extraen parámetros útiles en el conteo.

De hecho, en el conteo de los datos, han concluido que hay un margen de error de menos del 1%. No obstante, en la observación del sexo de las personas, sí que hay más problemas para identificarlo en las personas: tiene un margen de error del 15%. Pero, en general, manejan valores de gran fiabilidad.

¿Y cómo van a captar las emociones de los turistas? La empresa de Ruiz va a instalar cámaras y sensores en las cercanías de la Plaza de España y el Puente Viejo, dos de los puntos con mayor afluencia de visitantes del municipio. Y tanto en exteriores como en interiores. «Aún hay que cerrar un acuerdo con un hotel cercano para instalar los dispositivos y extraer los datos. Podríamos saber desde el número de reservas del hotel, hasta qué sensación tiene el turista cuando sale de ahí», comenta Ruiz.

Cómo miran y hacia dónde, qué comportamiento desarrollan, qué expresiones hacen… estos parámetros van a ser posibles de captar a partir de estos dispositivos. De hecho, en Ronda ya cuentan con una en funcionamiento para medir el flujo de turistas. También captarán datos sobre el ambiente, como la humedad, la temperatura o el grado de contaminación. ¿Por qué estos últimos parámetros? Según el empresario, medir cómo afecta el entorno al turista puede suponer cambios en su comportamiento. «Se añade esta capa de condiciones ambientales para tener más datos», asegura.

Un turismo innovador

El objetivo de digitalizar las emociones de las personas suena a ficción. Pero para Ruiz no parece serlo. Asegura que las empresas pueden superar un umbral al conocer todas las características de un producto antes de sacarlo al mercado; conociendo al cliente. Y surge la duda de si este tipo de turismo innovador podría desplazar a otras empresas o agentes turísticos más convencionales.

«No, de ninguna forma. Creemos que esto también es una herramienta para ellos. Hay personas que planean su viaje al modo 'yo me lo guiso, yo me lo como'. Pero otros prefieren pagar a una agencia sin conocer nada y que sea la empresa la que lo prepare todo. Este sistema puede ayudar también a esa agencia a organizar de manera más efectiva ese destino», comenta el empresario.

Puede parecer que la ciudadanía rondeña (y el turista promedio) se acerca a una especie de Black Mirror de manual. Pero Ruiz asegura que este proyecto no almacena datos personales, solo la edad y el sexo de las personas. No necesitan más. «Hay un ejemplo que me gusta poner cuando me preguntan sobre esto: imagina que ves una película y tomas nota de todo lo que ocurre. Después, se elimina la película y no hay manera de volver a verla, pero tú tienes apuntado y a mano siempre lo esencial. Pues así funciona este sistema», explica.

Ahora solo queda esperar para ver cómo Ronda entra en el mundo del neuromarketing y hasta dónde más puede llegar la tecnología que, de momento, parece no tener techo.