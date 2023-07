La ola de calor continúa notándose en la provincia de Málaga. A comienzos de semana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el aviso amarillo y naranja en algunas comarcas de la provincia por altas temperaturas.

El miércoles será el día más caluroso de este nuevo episodio de calor extremo, por lo que la Aemet ha activado el aviso rojo por calor en la Costa del Sol y en el Valle del Guadalhorce, desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas. En estas zonas se esperan máximas de hasta 42 grados. Coín podrá volver a marcar máximas de hasta 44 grados, tal y como ocurrió la semana pasada.

También se alerta del riesgo extremo de incendio forestal por esta misma circunstancia. Desde algunos ayuntamientos del interior de la provincia se pide a la población que extreme las precauciones y evite salir a la calle en las horas de más calor; y en caso de urgencia, llamar inmediatamente al 112.

En Ronda, Antequera y la Axarquía se mantendrá el aviso amarillo y naranja también durante la jornada del miércoles, con máximas que rozarán los 40 grados centígrados.

Las altas temperaturas impulsan el riesgo de #incendios a niveles muy altos o extremos en la mayor parte del país durante este martes y mañana miércoles. ¡Muchas precaución!https://t.co/Eyx5iwJ4eV pic.twitter.com/pBVyQmPkCp — AEMET (@AEMET_Esp) 18 de julio de 2023

Esta nueva ola de calor se extenderá hasta este miércoles, 19 de julio, debido a una masa de aire cálida y muy seco de características similares a la que ya se registró la pasada semana en Andalucía, acompañada da calima en altura.

Y no diremos adiós al calor el jueves que, aunque no tan elevadas, también registrará altas temperaturas, no en vano la Aemet ha activado ya avisos amarillos en las comarcas de Antequera, el Guadalhorce, la Costa del Sol y la Axarquía, entre la una y las nueve de la noche, pudiendo alcanzarse de nuevo los 38 grados centígrados.

El tiempo en Málaga este martes

Esta es la segunda ocasión en lo que va de mes que la Aemet activa el aviso rojo por calor en Málaga. El pasado 12 de julio se alcanzaron los 44,3 grados en Coín y Álora marcó 43,9 grados, mientras que el termómetro llegó a los 43,1 grados en el aeropuerto de Málaga, cerca del récord histórico en esta estación (44,2), registrado el 18 de julio de 1978.

Este martes también se ha activado el aviso naranja por altas temperaturas, desde las 13.00 a las 21.00 horas, en cuatro de las ocho provincias andaluzas --Córdoba, Granada, Jaén y Málaga-- donde los termómetros alcanzarán máximas de 42º, mientras que en Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla se ha activado el aviso amarillo.

Además, el paso de las horas no implicará un descenso acusado de las temperaturas. De hecho, en Málaga capital no se bajará de los 27 o 28 grados ya bien entrada la noche lo que, unido a la humedad reinante, hará que la sensación térmica durante la madrugada sea mayor a 30 grados.

En lo que respecta a Málaga, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja solo en Antequera, con una temperatura máxima de 40 grados. Sin embargo, en Ronda pesa el aviso amarillo, por máximas de 38 grados.

En Málaga capital y la Costa del Sol, las temperaturas serán algo más suaves, aunque la máxima rondará los 35 grados, con un alto grado de humedad, como ocurrió ayer. Más llamativo son las mínimas, que este martes rondaron los 26 grados y para el miércoles serán de 29 grados, por lo que la noche será, otra vez, calurosa.

Otras provincias en alerta

Según la información de la página web de la Aemet, consultada por Europa Press, en la provincia de Córdoba ha sido activado el aviso naranja en la campiña cordobesa, con máximas de 42 grados, y en la subbética cordobesa, donde los termómetros alcanzarán los 40 grados. Sin embargo, en la zona de Sierra y Pedroches, la Aemet ha activado el aviso amarillo, por máximas de 38º.

En cuanto a la provincia de Granada, se ha activado la alerta naranja por calor en la Cuenca del Genil, Guadix y Baza, con máximas de 42 grados, respectivamente.

En Jaén, el aviso naranja se ha activado en Morena y Condado, Cazorla y Segura, y en el Valle del Guadalquivir, donde los termómetros registrarán, en las tres áreas, máximas de 42 grados centígrados. Mientras que en capital y Montes se ha activado el aviso amarillo, por máximas de 39º.

Aviso amarillo

Por otro lado, en la provincia de Almería, se ha activado el aviso amarillo en el Valle de Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, con 39 grados, respectivamente.

En cuanto a la provincia de Cádiz, el aviso amarillo ha sido activado solo en Grazalema, donde los termómetros alcanzarán una máxima de 38 grados centígrados.

Con respecto a Huelva, en la zona de Aracena, Andévalo y Condado, pesa el aviso amarillo por altas temperaturas, con máximas de 38º, respectivamente.

Y por último, en lo referente a la provincia de Sevilla, la Aemet ha activado la alerta amarilla por calor en la Sierra Norte y la Sierra Sur, donde los termómetros alcanzarán en ambas áreas los 38 grados, y en la campiña sevillana, con una máxima de 39º.