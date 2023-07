La ola de calor da sus últimos coletazos en la provincia. A comienzos de semana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el aviso amarillo y naranja en algunas comarcas de la provincia por altas temperaturas.

Según la Agencia, el miércoles es el día más caluroso de este nuevo episodio de calor extremo, por lo que la Aemet ha activado el aviso rojo por calor en la Costa del Sol y en el Valle del Guadalhorce, desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas.

Según los últimos datos ofrecidos por la Aemet, a las 14.40 horas, las temperaturas en Coín han vuelto a batir récords. Y es que el municipio malagueño ha registrado la temperatura más alta del país, con máximas de 43.9 grados.

Es la segunda vez en menos de siete días que los termómetros del municipio alcanzan los 44 grados, convirtiéndose así en la 'sartén' de Málaga.

No ha sido el único punto de la comarca que ha registrado estas máximas. La capital y el aeropuerto de Málaga registraron la tercera y sexta temperatura más alta del país a las 14:40 horas.

Ya a primera hora de la tarde el aeropuerto de Málaga registraba 42.8 grados, mientras que en la capital a temperatura alcanzaba los 42.7 grados. Es la sexta vez desde 1942, que la estación del Aeropuerto supera los 42° (42,3° actualmente); y la segunda vez que sucede en la última semana.

En Ronda, Antequera y la Axarquía se mantiene el aviso amarillo y naranja también durante la jornada del miércoles, con máximas que rozarán los 40 grados centígrados.En estas zonas se esperan máximas de hasta 42 grados.

También se alerta del riesgo extremo de incendio forestal por esta misma circunstancia. Desde el Ayuntamiento de Málaga y también del interior de la provincia se pide a la población que extreme las precauciones y evite salir a la calle en las horas de más calor; y en caso de urgencia, llamar inmediatamente al 112.

El terral y la humedad seguirán presentes en la provincia.

Esta nueva ola de calor se debe a una masa de aire cálida y muy seco de características similares a la que ya se registró la pasada semana en Andalucía, acompañada da calima en altura.

No diremos adiós al calor el jueves que, aunque no tan elevadas, también registrará altas temperaturas, no en vano la Aemet ha activado ya avisos amarillos en las comarcas de Antequera, el Guadalhorce, la Costa del Sol y la Axarquía, entre la una y las nueve de la noche, pudiendo alcanzarse de nuevo los 38 grados centígrados.

"Lo más probable es que el descenso de las temperaturas se extienda a todo el territorio nacional, dando lugar al fin del episodio de ola de calor a partir del jueves", dice la Aemet. El viernes será algo más "fresco", con temperaturas normales para estas fechas.