La demanda de instalación de aire acondicionado se ha disparado en Málaga durante las últimas semanas. Las olas de calor, que no dejan descansar durante la noche, son el principal motivo.

El clásico abanico se ha quedado corto para los malagueños. El ventilador puede no ser una buena idea cuando sufrimos el famoso terral; por tanto, las empresas de instaladores de aire acondicionado están desbordadas. Nótos Climatización es una de ellas. Una de sus trabajadoras, Ana Arco, asegura que "la gente está muy agobiada". "Nosotros trabajamos a nivel industrial y ese tipo de negocios no se plantea ahora mismo una instalación, sino reparación de averías. No solemos atender a particulares, pero la demanda es tan alta que los estamos aceptando". Arco insiste en que el problema es que "lo quieren todo para ayer".

Las últimas semanas de este verano se caracterizan por las altas temperaturas alcanzadas en todo el territorio. Con la alerta roja que se activa hoy en Málaga, ya van dos en toda la temporada. El calor de la noche y la humedad de la provincia provocan que la sensación térmica no baje de los 30 grados. Esta situación, en la que se han llegado a alcanzar los 42 grados en la provincia, ha incrementado las ventas de aire acondicionado y aparatos de ventilación.

¿Qué es lo más demandado por el malagueño?

"Desde hace dos semanas la demanda está por las nubles", afirma Miguel Ángel Marín, director de relaciones institucionales de Carrefour en Málaga.

Actualmente, cuando necesitas aislarte de la sensación térmica en casa, el cliente tiene muchas opciones según sus necesidades y bolsillos. Ventilador de pie, aire acondicionado, ventilador de sobremesa... Unos son más económicos, pero de lo que se encarga es de mover el aire caliente (ventilador), y otras opciones se pueden plantear como una inversión a largo plazo (aire acondicionado). Juan Carlos Marmolejo, responsable de las tradicionales tiendas Juan Lucas, explica que "por número de ventas el ventilador es el ganador". "Podemos decir que este año se está notando la subida de ventas aun más. La diferencia económica es notable, pero si alguien lo que quiere es acondicionar su casa, compra el aire acondicionado. Siempre intentamos ajustarnos a lo que demande el cliente. El que viene buscando un ventilador y se quiere gastar 30 euros no lo podemos desviar a 300 euros de pronto", comenta Marmolejo.

Por su parte, Miguel Ángel Marín explica que las ventas "son muy parejas". El Corte Inglés coincide con Carrefour en que en el número de venta por unidades, la venta estrella es el ventilador de pie clásico. Fuentes de El Corte Inglés han aclarado a La Opinión que "la primera tendencia es el ventilador por su bajo coste y que es un parche, una solución rápida. Todo depende del bolsillo del cliente".

En la variedad que ofrece el ventilador (de techo, de sobremesa o de pie), aunque el más vendido siempre es el de pie, El Corte Inglés recalca que "el ventilador de techo se ha empezado a vender durante todo el año porque ya forma parte de la decoración de la casa". Mientras que este tipo de "parche" cuesta entre 30 y 50 euros, la compra e instalación de un aire acondicionado para una sala de entre 20 y 25 metros cuadrados alcanza, como mínimo, los 600 euros. "También hay que reconocer que el ventilador es menos complejo, el de pie lo montas, lo enchufas y a funcionar", apunta Juan Carlos Marmolejo, responsable de las tradicionales tiendas Juan Lucas.

Viviendas turísticas y de alquiler

En algunas ocasiones, como explica El Corte Inglés, las limitaciones urbanísticas del Centro de Málaga dificultan la instalación de aire acondicionado en las viviendas dedicadas al alquiler turístico. El Corte Inglés ha afirmado a La Opinión que "este año la venta de aire acondicionado portátil ha supuesto un pico bastante importante por parte de los turistas, ya que (a veces) cuando llegan se encuentran que no hay aire acondicionado". No obstante, según recoge el decreto vigente de la Junta de Andalucía y el nuevo borrador, es obligatorio que las viviendas turísticas "tengan refrigeración centralizada o con elementos fijos o portátiles en las habitaciones y salones durante los meses junio, julio y agosto; donde solo se permiten ventiladores de techo". Sin embargo, existen viviendas turísticas que aun no se ciñen a esta normativa.

Los empresarios, a pesar de la alta demanda, declaran que "tenían buena previsión y que, de momento, tienen suficiente stock.

12 de julio: la mayor demanda energética

Los extremos de temperaturas siempre registran demandas energéticas históricas. Según los datos que ha aportado Endesa a La Opinión, la punta de demanda más alta en lo que llevamos de verano se produjo el pasado 12 de julio a las 18:59 con 1.289,26 MW de potencia. Sin embargo, este dato está lejos de la punta histórica de demanda que se produjo el ocho de enero de 2009, con 1.471,29 MW de potencia demandada. El año pasado, por las mismas fechas que hoy, los números eran similares. La punta de demanda ascendía a los 1.224 MW a las 14:10.

Consejos para consumir menos

En estas fechas los números no salen a final de mes cuando llega la factura de la luz. Siguiendo simples consejos se puede llegar a registrar un ahorro importante en el consumo energético de los hogares, por este motivo Endesa ha dado a conocer algunos: