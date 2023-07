La muerte de la joven de 32 años que cayó de una moto acuática en marcha en aguas de El Palo devuelve a la actualidad el auge de este tipo de embarcaciones en el litoral malagueño. Sobre todo durante la temporada alta, fechas en las que la actividad náutica se dispara en la Costa del Sol. Tanto, que las autoridades se toman muy en serio el buen uso de estas minilanchas, ya que lo contrario supone un gran peligro para sus propios tripulantes, los bañistas y el resto de embarcaciones que hacen uso del espacio marítimo.

De hecho, la Policía Local de Málaga, en coordinación con el Servicio Marítimo de Guardia Civil y Capitanía Marítima, puso en marcha el año pasado un pionero dispositivo para proteger la integridad de unos y otros. El objetivo es detectar y corregir comportamientos incorrectos y negligencias que pueden suponer infracciones e importantes sanciones económicas. Para las partes implicadas es muy importante la prevención, por lo que los agentes (la Guardia Civil en el mar y la Policía Local en tierra) supervisan aspectos como la documentación de las embarcaciones, el registro marítimo y el seguro, las titulaciones necesarias para patronearlas y el cumplimiento de las normas básicas de utilización, como el empleo de chalecos homologados y cumplir las normas básicas de navegación. Entre estas destacan los controles de velocidad y de alcoholemia. Capitanía Marítima, por su parte, se encarga del lado más administrativo.

Normas del Ministerio

El propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana habla del «incremento constante» del parque de motos acuáticas y cómo la proliferación de distintos niveles de potencia hace necesario establecer unas normas para reducir el riesgo. La administración distingue entre dos usos, el particular y el alquiler, pudiendo ser este último en que por horas o fracción en circuito, por horas o fracción para excursiones colectivas y el arrendamiento por días. Las motos alquiladas para circuito o excursiones colectivas tendrán una potencia máxima de 60 CV. Para las motos de alquiler por horas o fracción, en circuito o en excursiones colectivas, no será precisa titulación alguna, pero para las máquinas sin limitación de potencia (uso particular o de arrendamiento por días) será necesario poseer los títulos de Patrón para la navegación básica, Patrón de embarcaciones de recreo, Patrón de yate, Capitán de yate y Licencia de navegación.

En todos los casos es obligatoria la matriculación de la moto en cualquier Capitanía Marítima y un seguro de responsabilidad civil, documentos que la embarcación siempre tiene que llevar a bordo junto a la licencia de navegación entregada por la capitanía Marítima.

Edad mínima y otros requisitos

La edad mínima es de 18 años, aunque un consentimiento escrito paterno o de los tutores habilitará a los jóvenes de 16 y 17 años. Otra obligación ineludible es el uso del chaleco salvavidas, que debe ser homologado tanto para el piloto como para el acompañante. En cada embarcación podrá navegar el número de personas indicado por el fabricante.

En la práctica, la lista de consejos del Ministerio de Transportes arranca con la recomendación de no navegar bajo los efectos del alcohol y mantener al menos 50 metros de distancia sobre otra moto, artefacto flotante, boyas de submarinistas, buques o cualquier embarcación. Como otros deportes, es preferible no navegar en solitario, pero si es inevitable es bueno comunicar la ruta y el tiempo estimado de la misma. Además de llevar protección contra el frío y el sol, siempre es bueno llevar ropa con colores llamativos, señales luminosas, agua y alimentos. «Si tiene problemas no se separe de su moto. Nunca intente ganar la costa a nado», subrayan las antes de añadir que la navegación está prohibida en los puertos comerciales salvo para abandonar o llegar al punto de atraque, maniobra en la que no se podrán superar los tres nudos de velocidad.