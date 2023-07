De un rey francés calvo y otras ‘filosofadas’

A la hora de posar para la foto, Rafael Guardiola (Madrid, 1962) se coloca una nariz roja de payaso, inseparable de este profesor jubilado el año pasado, que ha estado 28 de sus 36 años de carrera enseñando Filosofía en el IES Jacaranda de Churriana.

Presidente de la Asociación Andaluza de Filosofía y uno de los artífices de una próxima asignatura para Andalucía titulada ‘Filosofía y argumentación’, además de lucir en la sede de La Opinión la nariz de payaso -un objeto que, comenta, le ha ayudado a desinflar situaciones de tensión o conflicto en su vida diaria- aparece con un libro bajo el brazo: ‘¿El actual rey de Francia es calvo? Poemas, imágenes , prosas y panfletos’, editado por Algorfa.

Se trata de una selección de escritos, muchos de ellos filosóficos «y en cierta manera un libro de memorias porque dejo mi vida productiva y de alguna manera estoy haciendo balance de quién soy yo, sin egocentrismo», puntualiza.

De hecho, como recuerda, «la Filosofía, desde Sócrates, quiere convertir lo particular en universal porque si la reflexión filosófica se quedara en lo particular sería muy pobre».

En cuanto al título, que pregunta por la alopecia del «actual» rey francés, destaca que se trata de una frase del filósofo inglés Bertrand Russell para hablar de las descripciones «definidas». Y claro, la pregunta tiene trampa porque Francia no cuenta con un rey en la actualidad sino con un presidente de la República. «Russell está poniendo de manifiesto las dificultades que tenemos los seres humanos para establecer nuestra identidad y la identidad de los demás», comenta.

El libro de Rafael Guardiola contiene también poemas, uno de los más primerizos, escrito con 14 años, la época en la que un fraile recoleto agustino le animó a que la Filosofía fuera su futura forma de ganarse la vida.

Los ‘panfletos’

Y no faltan imágenes -sus propios cuadros y dibujos- ni tampoco prosas ni ‘panfletos’ que como con el rey francés, interrogan al lector siguiendo el espíritu socrático «de provocar en la ciudadanía una actitud de reflexión, de crítica e incluso de rebeldía».

Con respecto al nombre precisa: «Les he puesto ‘panfletos’ porque denominarlos ensayos me parecía exagerado y el panfleto no deja de ser un ensayo esbozado».

Rafael Guardiola se define como «escéptico moderado» y confiesa su pasión por el Wittgestein del ‘Tractatus logico-philosoficus’ pero como demuestra su nariz colorada y de pega, también reivindica el humor y de hecho, confiesa que si cae en el escepticismo radical -como alguna vez le comenta un amigo- «a efectos prácticos no me lleva a la desesperación sino más bien a la risa».

Por eso, echa en falta que no haya habido filósofos que se plantearan el mundo con el humor como herramienta, «siendo el humor una manifestación de inteligencia pura; las emociones se van de vacaciones cuando río o hago reír, de las dos cosas que más me gustan».

Para sonreír y pasear por los versos, dibujos y reflexiones de este pensador audaz sólo hay que preguntar por cierto rey francés con el pelo ausente. Exista o no.