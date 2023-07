Puestos de artesanos, ilustradores y tatuadores, charlas con grandes invitados, torneos de infarto, conciertos y sobre todo: videojuegos. Estas y más actividades se pueden encontrar en la nueva edición de la Gamepolis 2023 que ha comenzado la mañana de este viernes en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). Además, este año es especial: la Gamepolis celebra su décimo aniversario. Y es que para celebrarlo, se espera que acudan al festival alrededor de 60.000 personas, quienes podrán encontrar puestos de juego nuevos, con especial atención en la compañía japonesa, Nintendo.

Las puertas de entrada se abrieron en torno a las 10.00 de la mañana y dieron acceso a cientos de personas que ya se agrupaban en una gran cola. Familias, grupos de amigos, invitados y personas disfrazadas entraron en masa para ver qué novedades trae el décimo aniversario de la Gamepolis.

Este año, hay especial interés en Nintendo que, tras The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ha apostado por Málaga para poner un stand de más de 1.000 metros cuadrados en los que ha dispuesto zonas de juegos y donde ha presentado por primera vez en un evento en España Pikmin 4, su último lanzamiento disponible desde ayer.

El CEO de Kaiju Group, Javier Ramos, explicó que se encontraba feliz de esta nueva edición del festival: «Este año hemos hecho cosas especiales, como actividades donde la gente pueda actuar físicamente. Siempre hacemos cosas aparte de videojuegos y esta vez hemos puesto una cancha de baloncesto y un túnel hinchable a lo Fall Guys».

Ramos calcula que asistirán al festival alrededor de 60.000 personas, unas 20.000 cada día que dure el evento. Y para actualizar cada día el cartel de actividades, Gamepolis va a albergar una gran cantidad de actividades.

Áreas de la Gamepolis 2023

El área principal estará protagonizada por Nintendo. Su 'stand', de unos 1.000 metros cuadrados, alberga numerosas consolas y televisores que permitirán a los asistentes jugar a gran variedad de videojuegos de la compañía.

El director general de Nintendo Ibérica, Antonio López, explicó que tienen una exposición de juegos fabulosa y siempre tratan de traer algo nuevo. «El año pasado trajimos el Nintendo Switch Sports. Y hace poco lanzamos Tears of the Kingdom, que cruzo los dedos porque sea juego del año», comentó.

Por otro lado, el primer día de Gamepolis albergará una conferencia con la pianista japonesa Kumi Tanioka, compositora también de la banda sonora de Final Fantasy XI. Además, tendrá la visita al evento de los streamers españoles Elesky y Mr.Keroro10.

El área Gamepolis Arena será parte importante del evento ya que reunirá diversos torneos de videojuegos como Fortnite o Minecraft. Aparte, tendrá lugar el All Star Gamers, un torneo benéfico en el que personalidades de Internet jugarán para conseguir 1.000 de premio a donar a una asociación de su elección.

Desarrollo de videojuegos

También habrá información sobre el esperado Blasphemous II, el videojuego 'indie' de la desarrolladora española The Game Kitchen, que saldrá el 24 de agosto. La comparecencia se celebrará en la primera OXO Talk, una serie de encuentros informativos que conduce OXO Museo del Videojuego sobre el sector del desarrollo de videojuegos. Estas charlas se extenderán durante todo el fin de semana.

Por otro lado, habrá espacio para esas desarrolladoras autóctonas que nacieron del Polo Digital. La concejala de Innovación Tecnológica y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, comentó: «Este año vamos a tener la presencia de 10 empresas que han surgido del Polo de Contenidos Digitales y tendrá su 'stand' para compartir su experiencia con los videojuegos y las iniciativas para desarrollar 'startups' en este sector. Creemos que esta colaboración público-privada genera mucho valor añadido».