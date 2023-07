Un libro a leer: Málaga curiosa I

Hace unos meses me llamó por teléfono Francisco Lucena, amigo de años atrás que nos veíamos todos los veranos en el Real Club Mediterráneo. Tanto él como yo nadábamos en la piscina descubierta, un lugar tranquilo, salvo cuando llegaba la hora de los jóvenes que hacían largos y largos y que justificaban su construcción, porque parte del tiempo se distribuye entre los nadadores que representan al club en las competiciones y entre los que ya no competimos porque se nos pasó la edad.

Lucena vino a visitarme para informarme de que había iniciado los trámites preliminares para solicitar al Ayuntamiento la concesión de la Medalla de Málaga para mí, que lleva consigo la declaración de Hijo Predilecto de la ciudad. Me cogió de improviso…; cuando escribo estas líneas su propuesta fue aceptada y hoy gozo de ser uno de los pocos privilegiados de semejante declaración.

No vino solo a mi casa. Me adelantó que le acompañaría el escritor malagueño Antonio Márquez. Quería obsequiarme con un ejemplar de ‘Málaga Curiosa I’, de la que era coautor Salvador Valverde.

Su nombre no me era desconocido porque es profesional de la radio, televisión, prensa… Una amable y cariñosa dedicatoria enriquecía el ejemplar. Al descubrir en la portada dos palabras malagueñas de uso diario «to perita» y el nombre de la colección (Alikindoi), y en la contraportada, «muerde rollo», me ganó, porque soy hincha del vocabulario popular de Málaga y que desde siempre vengo utilizando, primero en mis programas de Radio Nacional y ahora en mis colaboraciones en L.O. Mi objetivo es que no se pierda en el olvido algo que nos pertenece y, de paso, para facilitar a los no malagueños que optan por vivir en Málaga integrarse en nuestras costumbres, aprendiendo palabras y expresiones locales. Palabras como chorraera (por tobogán), guarrito (taladradora), apasguatao (pasmado o alelado), flojingango (falto de fuerzas), chipichanga (abastecedor de buques), pimpi (guía turístico)… y cientos de palabras y frases recogidas, entre otros autores por Juan Cepas en las tres ediciones de ‘Vocabulario popular malagueño’ y por Enrique del Pino Chico, fallecido a finales de 2022, en su ‘Diccionario popular del habla malagueña’.

Para leer con tranquilidad

Después de una animada charla sobre Málaga, historias olvidadas, edificios, gentes de la ciudad, leyendas, hechos históricos, personajes que le han dado lustre en su paso por Málaga… y despedirnos con mi agradecimiento por el obsequio de su libro, al quedar a solas empecé a leer los agradecimientos, el prólogo y el primer capítulo ‘Cuando Pizarro conquistó Málaga en 1886’… y suspendí la lectura. No era para leerlo de un tirón. Aquello exigía tranquilidad, sosiego, entrega.

He tardado varios meses en leerlo, porque al finalizar cada capítulo meditaba sobre su contenido. Me ha devuelto a mis años de periodista en activo el relato del Flecha Azul, aquel vehículo con carrocería diseñada en Málaga destinado a transportar a los jugadores a las ciudades donde tenía que disputar partidos de liga el Club Deportivo Málaga.

Fue un acontecimiento en la Málaga futbolera. Su uso permitía los desplazamientos sin tener que someterse a los horarios de los ferrocarriles, el ahorro de las pernoctaciones en los hoteles de las ciudades donde tenía que jugar el equipo y, como complemento, despertar ‘envidias’ en clubes de otras ciudades. Si la memoria no me falla, creo recordar que en la última fila de asientos del vehículo se instaló una cama por si algún jugador se lesionaba y necesita especial atención.

Andersen

Uno de los capítulos más cuidados y que más me ha interesado es el dedicado al escritor danés Hans Christian Andersen, que estuvo en Málaga entre los días 16 al 19 de octubre de 1862. Los autores han indagado en la historia del famoso escritor al que el Ayuntamiento de Málaga le rindió un doble homenaje, con una estatua en la Acera de la Marina y un mosaico a la entrada del edificio número 8 en la Alameda Principal.

En el mosaico se recoge una frase que dejó escrita sobre Málaga. El texto conviene recordarlo porque es el mejor eslogan dedicado a nuestra ciudad. El libro lo recoge: «En ninguna parte de España me sentí más feliz y tan en casa como en Málaga. Las costumbres de sus gentes, su temperamento el ancho mar, todo ello tan necesario y rico para mí lo encontré allí y, es más, encontré algo todavía más importante: gente amable y comprensiva».

Carrera de cenachos

El capítulo dedicado a las carreras de Cenacheros y Pescaderos en Borriquillos en la Feria de 1900, dentro de los festejos de agosto, y que se relatan con todo detalle e ilustran con fotografías de la época, me ha traído a la memoria otros inspirados en aquellos, y que se incorporaron a festejos más cercanos y que recuerdo. Son los celebrados en la década de los 40, o sea, unos treinta años después.

Yo no vi, por supuesto, ni las carreras de los cenacheros ni de los borriquillos, ni otros celebrados en el puerto, pero sí otros análogos que se incluyeron en los festejos de agosto, como la carrera de camareros, el concurso de empaquetadores y, no sé si fue en los festejos o entre fechas, el de los mecanógrafos.

Restos del pasado

Los autores del libro han prestado una atención especial a los descubrimientos y hallazgos de Málaga capital y provincia, casi desconocidos o ignorados por la mayoría. La descripción detallada de la casi desconocida Cueva de Ardales es un regalo para el lector. Confieso que hasta que no he leído el texto ni visto las fotografías en color del interior que se insertan en el capítulo, mis conocimientos sobre este importante hallazgo eran muy escasos. En los próximos años, la visita a la Cueva de Ardales se incluirá en los itinerarios o rutas turísticas de la provincia. Otro tanto ocurrirá con la villa romana de Marbella, con Acinipo, etc.

Recomendación

Como lector y malagueño, ‘Málaga Curiosa I’ es un libro que recomiendo a mis paisanos y a los malagueños de adopción interesados en conocer el lugar elegido para vivir y trabajar. No puede faltar en ninguna biblioteca pública, porque es un valioso documento para conocer algunas historias de Málaga, contadas y respaldadas por fuentes diversas, muchas de ellas por publicaciones de la época. Para mí ha sido un auténtico regalo que me ha permitido ampliar mis conocimientos de mi tierra y para recordar escenas vividas a lo largo del tiempo.