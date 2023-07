«En una ciudad de 600.000 habitantes como Málaga, que solo abran cuatro bibliotecas por las tardes hasta el 15 de septiembre es de vergüenza». Este es el principal dilema que vive Jose Luis Fernández, interino opositor. Comenta que, como él, cientos de malagueños más que se están preparando unas oposiciones para administrativo o auxiliar. Y que exigen lugares para poder estudiar y prepararse de cara a septiembre.

La Red de Bibliotecas Municipales de Málaga emite cada año una nota con los horarios de verano. Las bibliotecas municipales Miguel de Cervantes (Bailén-Las Chapas), Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero), José Moreno Villa (Churriana) y Vicente Espinel (Puerto de la Torre) son las que tienen el horario más amplio, de lunes a viernes 09.00 a 20.30 horas.

Sin embargo, hasta 14 bibliotecas de otras barriadas altamente pobladas como Huelin o Ciudad Jardín, tendrán abiertos sus edificios públicos de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas. Y todas las bibliotecas de la red permanecen los fines de semana cerrados. Esto, en principio, puede suponer un problema para los asistentes habituales. Como los estudiantes, por ejemplo.

El cierre de bibliotecas

Fernández pasó cinco años y medio en Granada trabajando de interino en la Delegación de Educación, en el registro de documentos. Y en los últimos años en la parte de recursos humanos.

«El 16 y 17 de septiembre se examina Estado, la parte de administrativo y auxiliar. En administrativo, la que me presento, han sacado 5.000 plazas y vamos a examen unos 65.000 a nivel nacional. El tema del personal está fatal y cada día va a peor» añade.

Además, el cierre de las bibliotecas municipales supone un problema añadido. La falta de espacios donde estudiar, en una ciudad cuyos distritos aglutinan a miles de habitantes, impide que los opositores puedan prepararse los exámenes con libertad.

«Málaga es una ciudad medio civilizada que, hasta hace no mucho, quería ser capital cultural. Pues nosotros sobrevivimos gracias a la Universidad de Málaga, que tiene las bibliotecas abiertas más tiempo. Desde las medidas para el aforo y el horario por la COVID-19, el funcionamiento de las bibliotecas ha ido en descenso. Antes había una bolsa de bibliotecarios y la quitaron de en medio», explica Fernández.

Otro asunto es el de las cápsulas, esas zonas de estudio distribuidas por la ciudad que empezaron a construirse a principios de 2022. En verano, también tienen límites de horario, aunque no tan marcados como los de las bibliotecas.

Desde el Ayuntamiento, se limitan a comentar que esas salas de estudio se crearon como respuesta a la petición de los estudiantes universitarios y opositores del horario de las bibliotecas de la Universidad. Algo que, añaden, no era su competencia y aún así hicieron para cumplir esa demanda.

No obstante, las cápsulas no pueden albergar a tantos estudiantes. Al final, no solo los opositores realizan actividades en las bibliotecas. Los pequeños que necesitan desarrollar la lectura, por ejemplo, también están limitados. «Las bibliotecas de barrio son fundamentales. Hay personas que no pueden estudiar en casa por diversos motivos, es algo básico. Y en Málaga tienen las bibliotecas abandonadas» dice Fernández.