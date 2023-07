La cantinela política está menos tranquila que de costumbre en el verano malagueño. La reciente celebración de elecciones generales tiene buena culpa de ello. Los comicios han generado realidades y curiosidades en esta provincia como las que, a continuación, se recorren. La semana posterior a la cita con las urnas ha mantenido vivas en tierras malagueñas todo tipo de reacciones y variadas interpretaciones de los resultados del 23J. Se ha asistido, incluso, al regreso a la actualidad de Juan Cassá.

La gestión de la derrota

En la provincia de Málaga, el 23J ha arrojado paradójicas versiones de cómo se gestionan una victoria o una derrota tras unas elecciones. En esta circunscripción, el PP ha cosechado un holgado triunfo. Ha subido de tres a cinco diputados, de uno a tres senadores y casi ha duplicado sus votos. Sin embargo, todo ello se ha visto empañado por la insuficiente mayoría global de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. En cambio, los socialistas han encajado con sensación de victoria -ante la posibilidad de que Pedro Sánchez revalide su Gobierno- una derrota que lo ha dejado con tres diputados, su peor cifra en Málaga, o le ha hecho perder dos de sus tres senadores. Eso sí, los socialistas han mantenido el tipo y, pese a esta recompensa, han mejorado ligeramente el porcentaje y sumado más de 10.000 votos a los obtenidos en 2019, cuando fueron la fuerza más votada en la provincia.

El PSOE de Málaga ha tenido un ambiente de celebración que ha llevado a derramar muchos caracteres en las redes sociales al concejal malagueño del PP Jacobo Florido, que iba de número 6 y se ha quedado en puertas del acta de diputado: «17 concejales de 31 en las Municipales en Málaga, 5 diputados de 11 en la provincia, uno más que toda la izquierda en las Generales. Lo demás es engañarse y estamos encantados que se autoengañen», escribió en uno de sus mensajes.

17 concejales de 31 en las Municipales en Málaga, 5 diputados de 11 en la provincia, uno más que toda la izquierda en las Generales . Lo demás es engañarse y estamos encantados que se autoengañen !!! — Jacobo Florido Gómez (@jfgesp) 27 de julio de 2023

Josele, el pitoniso

A toro pasado, y con la alegría todavía metida en el cuerpo, el parlamentario andaluz del PSOE Josele Aguilar se puso a mediados de esta misma semana a presumir de sus dotes de pitoniso. El político y abogado malagueño aireó que, en un reportaje publicado el 22 de julio por el periódico británico The Telegraph, había vaticinado con el consiguiente acierto el desenlace de las elecciones generales españolas.

«En él expresé que Pedro Sanchez podría dar la vuelta a los pronósticos y triunfar el domingo. También señalaba que en España y en Andalucía se estaba librando una guerra cultural contra los avances de la socialdemocracia, que la derecha estaba llamando a la gente a votar con odio y que el PP estaba cambiando sus políticas para equipararse a Vox», expuso con orgullo.

Y ahí no se quedaba este socialista malagueño, que incluso se atrevía a augurarle un destino político a Andalucía, que contrasta bastante con la vigente mayoría absoluta del PP: «Me alegro haber acertado en el pronóstico de que se podría parar a la ultraderecha en España y espero acertar también en lo que les dije a los periodistas británicos: que Andalucía volverá a la izquierda en las próximas elecciones autonómicas, dentro de tres años».

Os dejo reportaje publicado el 22 de julio por The Telegraph

En el que expresé que Pedro @sanchezcastejon podría dar la vuelta a los pronósticos y triunfar el domingo



Spanish elections: how the Left lost its heartlands putting Vox on verge of government https://t.co/080j5z68od — Josele Aguilar /❤ (@JoseleAguilar) 26 de julio de 2023

Ataques de Ciudadanos al PP

El desarrollo de la jornada electoral también llevó a las redes sociales variados reflejos de las cuentas políticas que siguen pedientes en tierras malagueñas. Al mediodía del mismo domingo 23 de julio, y coincidiendo con su visita al colegio electoral, afloraron duros ataques de un dirigente de Ciudadanos al PP en Twitter. El autor fue el abogado José María Real, quien en marzo de este mismo año relevó a Guillermo Díaz como máximo responsable orgánico del partido liberal en la provincia de Málaga. Los apuntes de Real no pasaron desapercibidos porque llegó a llamar «ratas malagueñas» a antiguos compañeros de formación que han terminado en la órbita del PP.

Era su manera de justificar el impulso que le llevó a participar esa misma mañana en la ‘fiesta de la democracia’: «Hasta hace cinco minutos tenía decidido no votar. Ningún partido me representa lo más mínimo. Pero me he acordado de todas las ratas malagueñas que se han pasado de Ciudadanos al PP de Málaga por llenarse el bolsillo y allá voy, a devolverles lo único que está en mi mano», escribió José María Real durante un 23J en el que no concurrió Ciudadanos.

‘Habemus Cassá’

En la comidilla política de esta semana, se coló un tema -incluso, un personaje- que no estaba relacionado con las recientes elecciones generales. O sí. Quizás, la celebración de los comicios ha condicionado la fecha en la que el PP ha dado a conocer el destino que le ha buscado al ex de Ciudadanos que -como no adscrito- mantuvo con su apoyo los respectivos gobiernos de Paco de la Torre y Francisco Salado en el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial.

Sin perder de vista los favores prestados por el asturiano Juan Cassá durante la pasada legislatura, el pasado miércoles 26 de julio se produjo la previsible ‘fumata azul’. «Habemus Cassá para la dirección del área de Nuevas Tecnologías en la Diputación», vino a decir una bomba de humo que ha generado todo tipo de críticas. Desde Vox hasta el PSOE o Ciudadanos han cuestionado con agresividad la recolocación de Cassá, que cobrará 60.000 euros anuales otra legislatura más. Será la tercera consecutiva de una ‘superviviencia’ como socio de Gobierno del PP que, desde 2015, se vino aferrando al sueño de ser alcalde de Málaga o a cruzadas defendidas por Cs que ahora se vuelven contra él como un bumerán: la eliminación de las diputaciones o la inmoralidad del enchufismo y las puertas giratorias.

En los últimos años, Juan Cassá acostumbra a gozar en la crónica política estival de una omnipresencia similar a la que tenían las canciones de Georgie Dann (1940-2021). De un tiempo a esta parte, raro es el verano en el que no irrumpe por estas fechas el estribillo repetitivo y polémico del ex de Cs, que volverá a tener sueldo en un Gobierno del PP.