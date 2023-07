El techo de cristal en la universidad: las mujeres solo representan el 26% de las catedráticas

El sector educativo está repleto de mujeres, pero no está liderado por ellas. Existe una escalera imaginaria en la que las mujeres tienen cada vez más difícil subir al siguiente escalón y son pocas las que consiguen llegar a una cima conquistada por hombres.

La carrera de Magisterio es una de las más feminizadas, lo que demuestra que el deseo de enseñar y educar predomina en las mujeres. Sin embargo, esta mayoría no se refleja en la práctica al hablar de cargos superiores.

Porcentaje de mujeres en docencia

En los centros educativos de Infantil y Primaria, a pesar de que un 81% de los docentes son maestras, el porcentaje de directoras cae al 69%. En Secundaria y Bachillerato, la tasa de profesoras es del 71%, pero solo la mitad de ellas ocupan los puestos directivos.

En la Universidad, estos porcentajes descienden, pues mientras las mujeres ocupan cada vez más pupitres en las aulas universitarias, no se corresponden con las que suben al estrado a impartir la clase, ya que la presencia de la mujer desciende a medida que sube el puesto. Existen cuatro niveles en la docencia universitaria, en el primero se encuentra el doctorado, en el cual un 47% son mujeres; seguido del profesorado, que representan un 44,5%; el tercer nivel se corresponde con los catedráticos, en los que un 26% son mujeres, y en el más alto se encuentra la dirección, en la que solo un 23% de las universidades españolas tiene una mujer como rectora o vicepresidenta, según los datos de la última encuesta de Gender Monitor.

Estos datos varían en función de la rama educativa, la carrera o la facultad. Hay grados que están más masculinizados, en los que se encuentran menos mujeres tanto en las aulas como en la docencia. Según datos del Ranking CYD, la presencia de la mujer es más baja en las áreas STEM (ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, por sus siglas en inglés), en las que las féminas no llegan a representar al 20% del profesorado en las universidades y mucho menos cargos superiores.

María Bella Palomo, catedrática de Periodismo en la Universidad de Málaga, explica que en Andalucía, dentro de las áreas vinculadas a la Comunicación, que son áreas relativamente recientes, sólo existen tres mujeres catedráticas, y en 2016 solo existía una, Pastora Moreno, en la Universidad de Sevilla.

Conciliación laboral

La mujer es la que más asume las tareas de cuidados de hijos y familiares, y esto impide avanzar en la carrera profesional y ascender

Entre los principales motivos que impiden a las mujeres subir de nivel y ocupar un cargo catedrático, se encuentran la conciliación laboral y la maternidad. “La mujer es la que más asume las tareas de cuidados de hijos y familiares, y esto impide avanzar en la carrera profesional y ascender”, explica Pilar Gredillo, directora de comunicación de la Asociación de Profesores de España. Según cuenta Gredillo, las mujeres son las que más piden excedencias y bajas por maternidad, y se conforman con ser maestras o profesoras, ya que subir de cargo significa asumir mayores responsabilidades que les impiden una conciliación real.

Para conseguir ascender como catedrática, es necesario una serie de requisitos tales como haber realizado un doctorado, sumar al menos 60 horas de docencia impartida, haber publicado artículos en revistas científicas de prestigio, participar en congresos, etc . Para las mujeres cuyas expectativas son formar una familia, conseguir estos requerimientos les supone tiempo del que no disponen si quieren hacerse cargo de sus hijos, lo cual les hace renunciar a ello. “La carrera hasta una cátedra es intensa, larga y agotadora, llegar a la cátedra exige constancia productiva durante más de una década, un nivel elevado de publicaciones de calidad, liderazgo e internacionalización, lo que implica responsabilizarse de proyectos y realizar estancias de meses en el extranjero”, explica Palomo.

Olga Guerrero, catedrática de Química en la Universidad de Málaga destaca el hecho de tener viajar como uno de los principales requisitos que les impide a las mujeres poder conciliar. “Para progresar en la carrera académica y subir de cargo hay que viajar, dar conferencias en el extranjero, congresos y estar en redes internacionales. Por eso, para quienes tienen niños pequeños suelen ser los hombres los que se van y a las mujeres nos cuesta más”, explica “Yo tengo 3 hijas y siempre me he movido, pero noto que echa para atrás la carga familiar. Además, me he encontrado con comentarios de sorpresa o de rechazo por irme de viaje de trabajo y dejar a mis hijos con mi marido. A los hombres no les preguntan con quién se quedan los niños cuando se van de viaje, pero a nosotras sí”.

Sin embargo, no es solo complicado el recorrido de conseguir la cátedra, mientras se ejerce este cargo se asumen numerosas responsabilidades y mayor volumen de trabajo. “Te dejas llevar por esa inercia durante años y esas prácticas se convierten en hábitos, difíciles de desaprender incluso cuando ya eres catedrática, especialmente cuando te ilusiona tu trabajo. Es una apuesta profesional que exige muchas renuncias personales a veces inconscientemente, y no todas las investigadoras poseen esa ambición académica”, expone Palomo.

Palomo fue una de las excepciones en postular para el puesto de catedrática siendo madre, logrando una conciliación entre su cargo y sus dos hijos. “Recuerdo que a una de las vocales de mi tribunal de cátedra le sorprendió que tuviera hijos, consciente de que en la mayoría de los casos se renuncia a la maternidad o se retrasa tanto que solo se puede tener un hijo o hija. Ojalá deje de ser una excepción”, cuenta la catedrática.

Olga Guerrero también pudo compaginar su maternidad con la carrera hacia la cátedra. “Lo más gordo de mi carrera lo he conseguido con tres niñas pequeñas y he estado con un bebé en el pecho escribiendo proyectos. Son muchas horas y mucho esfuerzo, pero merece la pena”, cuenta la catedrática.

Ayudas de la Universidad

En este sentido, María Elena García, encargada de comunicación del sindicato ANPE en Málaga, explica que la conciliación es un impedimento autoimpuesto por las propias mujeres. “Este descenso de mujeres a medida que se sube el nivel docente se debe a que las mujeres, por decisión propia, quieren conciliar la vida personal con la profesional, pero a nivel administrativo en los últimos años se está favoreciendo el acceso de mujeres a licencias y proyectos, sobre todo en ingenierías, que hay menos mujeres”, afirma.

Tal y como relata García, los proyectos de investigación que se están llevando a cabo en la Universidad de Málaga están dando puntuación prioritaria a las mujeres por el hecho de ser mujeres, más allá del currículum. “Con esto se está favoreciendo que haya más mujeres catedráticas”, añade.

Guerrero explica que “el micromachismo y los estereotipos también están ahí”. “La gente ve a un señor de 60 años y da por hecho que es catedrático, algo que no nos ocurre a las mujeres, que estamos muy condicionadas por la apariencia. Esto hace que se te invite menos a dar conferencias, cuenten contigo menos para ponencias, o incluso alumnos que buscan que les dirijan una tesis buscan más a un hombre “, añade la catedrática

“La mejor manera de combatir este techo de cristal es que luchemos contra esto y nos sobrepongamos nosotras mismas. Trabajar para llegar, estar y que las niñas y mujeres tenga referentes. Hay que intentar liderar, presentarnos a directoras de departamento, decanas, doctoras… Somos nosotras mismas las que tenemos que salir de esto”, afirma Guerrero. A esto, Pilar Gredillo añade que “se necesitan medidas de conciliación que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres y permita a la mujer desarrollarse en todos los ámbitos”.