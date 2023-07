"Llevamos 13 años esperando una vivienda VPO. Constantemente vamos a preguntar, pero siempre nos dicen que no hay casas disponibles y que es por sorteo. No nos escuchan. Su única respuesta es que no somos los únicos. En la Trinidad yo he visto casas de segunda ocupación, en las que pagas 70 euros al mes. Hay muchas que están vacías. Que no me digan que no hay viviendas porque yo las he visto vacías con mis propios ojos". Esto es lo que explicaba Pilar López a La Opinión este lunes. Pili es la madre de familia de tres hijos. Vive, junto a ellos y su marido, en una casa en la barriada de Carlinda, en la que pagan 650 euros al mes por un tercero sin ascensor.

Antonio Díaz (padre de familia) está de baja por un problema en la espalda y su pretación no alcanza los 900 euros. Pilar solo trabaja tres veces a la semana, dos horas cada día. "Tengo que ir hasta Alhaurín de la Torre para ir a trabajar. Me dan 50 euros para gasolina, pero tengo que añadirle porque no me llega". Realmente, tampoco puede trabajar mucho más porque tiene tres hijos y el pequeño es dependiente. A día de hoy, Thiago (3 años) está diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista. "No quiere estar con nadie que no seamos nosotros, no se comunica bien, ni establece relaciones sociales". La Junta sigue sin dar plazos para resolver el bono joven del alquiler: "Hacemos todo lo que está en nuestra mano" Respuesta del Ayuntamiento "Es un sorteo entre todas las familias en igualdad de condiciones que ellos. Para familias en riesgo de exclusión, entregamos en 10 y 15 vivendas anuales, que son de segunda ocupación. No tenemos viviendas vacías", afirma Francisco Pomares, concejal de Vivienda y Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Málaga. Como ya adelantaba La Opinión, la familia Díaz López pertenece al Plan Municipal de Viviendas para Familias en Riesgo de Exclusión Social (FRES). Pomares asegura que "es una familia con la que, desde Servicios Sociales y Vivienda, se lleva trabajando hace tiempo". Ha añadido que "han sido beneficiarios de algunas planes de alquiler". Además, el concejal de Vivienda ha comentado que "afortunadamente todavía no tiene orden de desahucio. Los equipos estarán encima". Agencia de Vivienda y Rehabilitación "No hay viviendas paradas, cerradas u olvidadas", ha insistido a La Opinión Juan Jesús Bernal, director provincial de AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía). En el Llano de la Trinidad se desalojaron dos viviendas hace un año. Los vecinos de la calle Canoa 4 y Bustamante 2 tuvieron que abandonar sus hogares, atemorizados por los traficantes, que ocuparon sus casas para vender y consumir drogas. Estas viviendas han pasado de ser narcopisos a viviendas protegidas. "Las dos familias que fueron expulsadas por clanes mafiosos anteriormente ya están viviendo ahí", expresa el director provincial de AVRA. "Esas 17 viviendas han tardado cerca de un año y pico, pero claro, es que para licitar más de 600.000 euros en obras de rehabilitación... Eso tarda un plazo. Esas viviendas han estado un tiempo cerradas; primero, por el procedimiento judicial que existía y segundo, por la rehabilitación que han sufrido. Esas viviendas se han terminado de entregar la semana pasada. Las casas se han quedado nuevas", declara Bernal. De narcopiso a vivienda protegida: el viraje de dos edificios del Llano de la Trinidad Desde que las viviendas pasan a estar protegidas requieren un proceso que se puede prolongar en el tiempo según la dificultad que presenten. Trámites en el juzgado para la recuperación de la vivienda, obras para su rehabilitación... "Nosotros lo que hacemos es custodiarla, no podemos hacer otra cosa. Que estén cerradas no significan que estén abandonadas sin adjudicar. Cuando son rehabilitaciones menores se hacen muy rápido, pero cuando son rehabilitaciones mayores nos exige que hagamos un contrato que lleva unos meses", aclara Juan Jesús Bernal. Otro problema con el que se suelen encontrar durante el proceso de habilitación de las viviendas es la ocupación ilegal de las mismas. Desde AVRA aseguran que, en ocasiones, "adjudican las casas antes de entregarlas para que los propios adjudicatarios estén pendientes de ella. Hay un intento de ocupación permanente. No va a ser la primera noche que me tengo que ir a las dos de la mañana corriendo para plantarme en una casa que me han intentado ocupar. Está a la oden del día". Juan Jesús Bernal: "no me da tiempo a tener una vivienda abandonada porque la demanda que tengo es altísima".