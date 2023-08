Un malagueño, campeón de España de Micromagia

La llamada ‘magia de cerca’ tiene dos grandes ramas: la cartomagia (especialidad del célebre Juan Tamariz) y la micromagia, centrada en los objetos pequeños, como las monedas.

En esta especialidad el nuevo campeón de España es José Arcario, nombre artístico de José Manuel Moreno Arcario, un malagueño de 34 años criado en Miraflores de los Ángeles, aunque hoy vive en Jerez. En julio participó en el Campeonato de España de Magia celebrado en Valladolid y quedó campeón de Micromagia, después de que el año pasado fuera subcampeón por sólo un punto de diferencia con el primero.

Como explica de su número ganador, que ha ido perfilando desde 2017, «básicamente habla de los deseos: a una pequeña taza le voy pidiendo deseos y la taza los cumple; si le pido monedas, produce monedas; la fase final es que la magia está en los pequeños placeres del día», explica.

El regalo de Reyes

Como le pasó también a Juan Tamariz, fueron los Reyes Magos quienes encauzaron su vocación, en su caso, por culpa de un juego de magia que Sus Majestades echaron a su primo. Y aunque estudió ingeniería eléctrica en la Politécnica, decidió que quería dedicarse a la magia.

El año pasado, fue uno de los magos que representaron a España en el Campeonato del Mundo de Magia de Quebec, una experiencia que le permitió conocer a magos de la India, Corea del Sur o Estados Unidos, aunque apunta: «España es una potencia mundial en magia», por eso está convencido de que podría albergar un campeonato del mundo e incluso celebrarse en su ciudad natal: «Málaga puede ser un enclave bastante bueno para eso, por la infraestructura hotelera y por tener un aeropuerto internacional», argumenta.

De momento, ya se prepara para el Campeonato de Europa que se celebrará en Turín en 2024 y el Campeonato del Mundo en 2025, en la misma ciudad.

José Arcario no para de crear y trabajar, tiene su propia web y también instagram (@j_arcario), imparte clases de magia a futuros magos, da conferencias, trabaja «para los propios magos» y para festivales de magia pero también para empresas y no olvida las comuniones, donde dio sus primeros pasos, «porque me divierten mucho», confiesa.

Además, está diseñando con otro compañero un juego de magia que distribuirá una empresa de EEUU a nivel mundial. Como resalta, «se puede vivir de la magia con el enfoque, las habilidades y la preparación adecuadas».