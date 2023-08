Un estudio de la Unión de Consumidores revela que el 47,6% de la población malagueña encuestada piensa que el consumo de la sociedad actual es egoísta y está centrada en la búsqueda de la comodidad a toda costa. El proyecto "Que no te consuman" está subvencionado por el Área de Comercio del Ayuntamiento de Málaga. En él se conocen el grado de concienciación de los habitantes con el consumo; así como las medidas adoptadas para reducir el impacto medioambiental.

El 19% de la muestra escogida para el análisis reconoce no reciclar en sus domicilios. Una de las cifras más preocupantes asciende al 38,1%; la cual hace referencia al aceite que aún no se separa del resto de residuos. Tampoco se observa una relación entre el tamaño del municipio y la disponibilidad de contenedores suficientes para separar todos los deshechos. Por ejemplo, según la Unión de Consumidores de Málaga, en municipios de pocos habitantes disponen, en su mayoría, del contenedor marrón (restos de alimentos); mientras que los encuestados de la capital o de municipios con más población, no tienen este contenedor. Por lo tanto, un mayor número de residnetes no es equivalente a más recursos.

El número de personas que compone la unidad familiar se suele relacionar con la generación de residuos. Sin embargo, según la investigación, hay familias compuestas por dos miembros que tiran la basura de manera diaria. Otras de hasta cinco integrantes la tiran un par de veces a la semana. La realidad es que la mayoría de la muestra (40,9%) saca la basura a diario, y el 57,1% tiene diferentes cubos en su casa para diferenciar entre tipos de residuos.

Respecto a la disponibilidad de contenedores de reciclaje destacan los contenedores amarillos para los envases plásticos y latas y el verde para el vidrio (81% cada uno), seguidos de los azules para el papel y el cartón (78,6 %). Al final de la fila tenemos el punto limpio para depositar los electrodomésticos y otros aparatos inoperativos (16,7 %), el contenedor marrón para los restos de alimentos y el de las pilas (28,6 % cada uno) y el del aceite (31 %).

Reducir el impacto medioambiental

Algunas de las medidas que subraya Consumidores son: compra de productos ecológicos, separación de residuos, dispositivos de ahorro de luz y agua, eficiencia energética de los hogares, uso de energías renovables, compra de productos de segunda mano, donaciones de ropa y otros para su reutilización, instalación de huertos urbanos, etc.

El 90,5 % de las personas encuestadas considera importante la eficiencia energética de un electrodoméstico a la hora de adquirirlo. Respecto al uso de estos aparatos, la mayoría (90,5%) ponen la lavadora o el lavavajillas cuando están llenos y cierran las ventanas al encender el aire acondicionado (85,7 %). Por el contrario, sólo el 21,4 % manifiesta tener los aparatos configurados para funcionar en modo eco y tan sólo el 14,3 % dispone de un temporizador en el calentador eléctrico del agua que programa su encendido.

Respecto a otras medidas o hábitos de ahorro y sostenibilidad llevados a cabo por las personas encuestadas, el 64,3 % dona ropa y otros artículos y el 47,6 % utiliza el transporte público u otros medios más eficientes como las bicicletas para reducir la contaminación. En el lado opuesto, sólo el 9,5 % de la muestra dispone de un huerto urbano en casa, el 14,3 % ha instalado dispositivos de energía renovables como placas solares y el 19 % opta por comprar productos ecológicos y de segunda mano.

Concienciación

La organización considera que que la falta de implicación en la materia por parte de la población no radica en problemas de disponibilidad de recursos sino en necesidades de concienciación y conocimientos de los problemas medioambientales reales, del grado de impacto que tiene nuestro estilo de vida actual. "Consumo es necesario formar con datos reales sobre el impacto medioambiental de estas tareas, y no sólo la disponibilidad y cercanía de contenedores y otros elementos sostenibles. De nada sirve la facilidad para llevar a cabo una determinada actividad si no creemos en su importancia o necesidad, siempre va a ser más fácil no hacerla".

Las cifras que reflejan la alarma de concienciación son: el 38,1 % opina que existen medidas mejores de concienciación en otros países que podrían implantarse en España; el 11,9 % manifiesta no tener tiempo para controlar su consumo ni separar residuos; y el 7,1 % cree que la responsabilidad de separar residuos y reciclar corresponde a otros organismos y que es absurdo reciclar si otras personas no lo hacen.

La Unión de Consumidores de Málaga asegura que los patrones de consumo de la sociedad actual tienen "un grave impacto en el medio ambiente y no pueden sostenerse a un medio/largo plazo, siendo imperativo que adoptemos hábitos más responsables y sostenibles, simplemente incluyendo pequeños cambios en la forma de realizar algunas tareas cotidianas nada traumáticos y que contribuirían a una mejora sustancial del medio en el que vivimos".