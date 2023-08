"Para mí la ONCE no es una empresa de trabajo. Es una organización que me ha dado una oportunidad muy grande y la oportunidad de conocer a personas que me escuchan", esto es lo que expresa María del Mar Manzano, trabajadora de la ONCE hace cuatro años, desde noviembre de 2022, indefinida. La organización ha conseguido superar sus números en 2022 y ha alcanzado máximos históricos en cuestión de empleo, inversión social y pago de premios.

La palabra "once", tal y como recuerda su presidente, Miguel Carballeda, abarca todo lo que engloba a la organización: "De la vulnerabilidad a la oportunidad, del miedo a la certidumbre. Tratamos de transformar vidas desde la fiabilidad, la solvencia y la determinación de cuantos componemos esta gran familia de solidaridad. Todas estas palabras tienen once letras". ONCE creó 463 nuevos empleos para personas con discapacidad y realizó una inversión social de 18,34 millones de euros en Málaga el año pasado. Cristóbal Martínez, delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla afirma que "el balance demuestra que la rentabilidad económica y social son perfectamente compatibles, gracias a un modelo de retorno social que devuelve a la ciudadanía hasta el último euro de lo que recibimos de ella multiplicado por empleo, formación, educación, accesibilidad, autonomía, inclusión y oportunidades de vida". Datos En las cifras obtenidas por el grupo se ve reflejada las dos realidades que persiguen en su día a día: la igualdad a través del empleo para las personas con discapacidad y el equilibrio de género para las mujeres en el mundo laboral. Ha incrementado en 4,2 puntos el porcentaje de personas con discapacidad en plantilla, hasta un 62,4%. El porcentaje de mujeres ha subido 1,5 puntos, hasta llegar al 44,3% del total. En Málaga cuenta con 2.743 trabajadores, de los que 463 son del último año. Cristóbal Martínez destaca que, detrás de cada cifra "hay una persona con nombre y apellidos que se siente incluida en la sociedad". La ONCE ha elevado un 11,95 % sus ventas de productos de lotería responsable, segura y social hasta los 159,92 millones de euros en la provincia de Málaga. De esa cantidad, el primer retorno es de 88,43millones de euros, que se reparten entre toda la provincia y representa el 55,3% de las ventas. De cada 100 euros ingresados pro la venta de sus productos de juego, 55,3 vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 32,6 euros se destinan a retribuir la labor de nuestros vendedores y trabajadores. Los 12,1 restantes se dirigen a la inversión para las personas con discapacidad. Estos ingresos permitieron acoger a 127 personas que perdieron la vista en 2022 en la provincia de Málaga, así como atender de manera personalizada a las personas afiliadas. El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla ha querido resaltar que "la provincia de Málaga es de las más afortunadas en los premios de la ONCE gracias a la participación ciudadana". La organización ha apostado en los últimos años por la contratación de personas en riesgo de exclusión social, como 119 mujeres víctimas de violencia de género, 28 refugiados ucranianos y otras 293 consideradas de carácter vulnerable. Además, logró 259 puestos de trabajo para mujeres con discapacidad y víctimas de violencia de género. Otros servicios Durante 2022 se llevaron a cabo 251 actividades de animación sociocultural y deportiva en Málaga, donde hay 99 licencias deportivas de competición. En la provincia hay 35 usuarios de perros guía. Estas prestaciones han supuesto una inversión de 18,34 millones de euros. Gran parte de la acción se apoya en la gestión de un modelo de juego responsable, seguro y social; con 1,115 trabajadores con discapacidad en Málaga. En el año 2022 se dio cobertura educativa a los 342 alumnos con discapacidad visual que hay en Málaga. También se han facilitado 1.109 servicios personalizados a personas afiliadas y ha concedido 138 prestaciones económicas para la inclusión educativa, social y laboral. Un total de 123 beneficiarios utilizaron 238 equipos tiflotécnicos para la adaptación de sus puestos de estudio o trabajo. María del Mar Manzano asegura entre risas: "Soy muy feliz aquí. Muchas veces me preguntan que por qué no me quito el chaleco con el calor que hace. Yo les digo que me honra ser de la ONCE y me gusta que sepan que pertenezco a la organización".