Los Graduados Sociales de Málaga y Melilla están estudiando convocar movilizaciones para denunciar y exponer ante la ciudadanía el «grave deterioro» de los servicios públicos en el ámbito jurídico laboral y de la Seguridad Social.

Un empeoramiento que, como explica el decano del Colegio de Graduados Sociales, Eduardo Ruiz, comenzó con las restricciones durante la pandemia de la Covid-19 pero que lejos de normalizarse continúa empeorando. «El problema viene de que falta personal, de que faltan medios, de que las oficinas se cerraron con la pandemia y realmente no han vuelto a ser lo que eran», insiste Ruiz.

En una asamblea extraordinaria organizada esta semana, estos profesionales debatieron sobre cómo la situación ha llegado a «un punto de gravedad crítico», con procedimientos que arrastran «enormes retrasos» -se están señalando juicios por despidos a más de años vista- así como la «saturación» de los despachos en los que se acumula la carga administrativa.

Además, los juristas hacen especial hincapié en la «dificultad crónica» que sufren para contactar con las oficinas de la Seguridad Social así como para sacar una cita, para lo que no hay disponibilidad o bien obligan a desplazarse a otros municipios donde han quedado huecos libres, una situación que, aseguran, ya han denunciado en numerosas ocasiones ante la Dirección Provincial.

«Un muro»

El decano de la sede colegial lamenta que es un servicio público que se ha convertido en un «muro» que lo hace «casi inaccesible» pese a que antes de la crisis sanitaria «funcionaba maravilloso».

Esa inaccesibilidad afecta, además, a las citas presenciales a la que ahora los graduados sociales no pueden asistir para acompañar y asesorar a sus clientes, como siempre han hecho en la tramitación, por ejemplo, de una solicitud de pensión, de incapacidad permanente, una indemnización por daño o una orfandad.

«Eso vale que ocurriera con la pandemia, porque estaban los accesos restringidos, que no puede haber aglomeración». Esa restricción se mantiene actualmente por lo que Eduardo Ruiz recalca que se está limitando el derecho de la ciudadanía a una defensa y a un asesoramiento técnico. «Eso ya es que es insostenible. Que tú vayas con tus clientes y te digan, no, usted no pasa», añade Ruiz.

Más reivindicaciones

Al exceso de notificaciones telemáticas que gestionan los graduados sociales se suma que, en muchas ocasiones, la Administración envía esos avisos fuera del horario laboral.

«Si a ti te llega una notificación un viernes a las nueve de la noche, tú ya no estás tranquilo porque ya no sabes lo que es. Tienes que entrar y mirarlo o no entrar, porque si no entras ya no sabes lo que es».

Por otro lado, estos juristas incluyen entre sus reivindicaciones la modernización de la Justicia así como la inclusión de los graduados sociales en el Turno de Oficio.

«Que el Turno de Oficio disponga de acceso para el ciudadano a un técnico en esa materia. Es decir, si yo no tengo recursos y tengo un despido pues que pueda utilizar en el Turno de Oficio un graduado social que está especializado en esa materia».