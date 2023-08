AVAN llega a Málaga para «ayudar a los que nos ayudan»

La policía, bomberos o servicios de ambulancias siempre están listos para actuar en caso de emergencia. Sin embargo, debido al volumen de trabajo que manejan, en muchas ocasiones, no dan a basto ni pueden estar en todos los sitios donde les gustaría. Ante esta situación, y con el deseo de ayudar allí donde se les necesite, surgió la Asociación de Voluntarios de Ayuda a Necesitados (AVAN) que, a través de diferentes servicios, se dedica a prestar apoyo a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y servicios de emergencia, así como formar en salud y ayudar a los más necesitados.

AVAN nació en A Coruña, donde llevan trabajando desde hace más de una década. Años después, se expandieron hasta León y ahora bajan hasta el sur para abrir una nueva sede en la provincia de Málaga, en Fuengirola, bajo el nombre de Asociación de Emergencias AVAN Andalucía. Entre Galicia y Castilla y León, la asociación suma casi un centenar de voluntarios, cifra que esperan que siga creciendo en cuanto empiecen a darse a conocer en la provincia malagueña.

Búsqueda de desaparecidos

Nos dedicamos tanto a la búsqueda y rescate de personas desaparecidas, como a temas de urgencias, así como al apoyo a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y servicios de emergencia de la provincia de Málaga

«Nos dedicamos tanto a la búsqueda y rescate de personas desaparecidas, como a temas de urgencias, así como al apoyo a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y servicios de emergencia de la provincia de Málaga», explica Adrián Grande, técnico de emergencias sanitarias y coordinador de la asociación en Andalucía, junto a su compañera Eva María Cruz. Actualmente, se encuentran manteniendo los primeros contactos y reuniones con los diferentes ayuntamientos de la provincia, agrupaciones de protección civil, asociaciones de voluntariado, Cruz Roja, 112, así como la Guardia Civil o Policía Nacional, con el objetivo de darse a conocer y ofrecer sus servicios para poder, por ejemplo, diseñar unos protocolos conjuntos de actuación. «Les informamos de que tenemos un grupo que está operativo para casos de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, para que, en el momento que haya una desaparición, sepan que estamos ahí y que puede contar con nosotros para ayudar en la búsqueda», subraya Adrián, que hace hincapié en que su intención es que sepan «que pueden contar con nosotros para lo que necesiten».

La asociación cuenta con tres líneas principales de trabajo: ayudar en los casos de desapariciones, prestar apoyo preventivo en caso de eventos o emergencias y formar a la ciudadanía en soporte vital básico. «El primer grupo está destinado a la búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Pero luego también tenemos un grupo dedicado a las emergencias, que se activaría en caso de acontecimientos deportivos, culturales, conciertos, o pequeñas urgencias, donde podamos prestar apoyo preventivo a los servicios de emergencia, como pueden ser Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos, etc.», señala Adrián, que ejemplifica que, en caso de un incendio de una vivienda, si los bomberos les avisan, ellos acuden para prestar apoyo preventivo y sanitario.

Formación a la ciudadanía

Por otro lado, cuentan también con un departamento de formación a través del cual organizan tanto charlas como cursos de primeros auxilios en colegios e institutos. Saber cómo actuar en caso de una parada cardíaca o de ahogamiento es fundamental, sobre todo, durante los primeros minutos. Por ese motivo, Adrián y Eva, como instructores de soporte vital básico, están dispuestos a acudir a todos los centros de la provincia que lo soliciten para concienciar y enseñar a los más pequeños a cómo actuar en caso de emergencia. No obstante, la formación no solo está destinada a los alumnos, sino que también imparten cursos homologados de soporte vital básico y manejo de desfibriladores para personal no sanitario y primeros intervinientes.

Al recordar las experiencias que más le han marcado como voluntario, Adrián no duda en destacar la época de la pandemia. «La verdad es que lo pasamos bastante mal, sobre todo con la gente mayor y al ver cómo iba empeorando la situación. Pero a la vez nos resultó muy gratificante el poder ayudar a tanta gente», asegura con emoción. Durante esos meses, tanto Adrián como el resto de voluntarios estuvieron apoyando a los diferentes servicios de emergencia que estaban desbordados. «Ayudábamos a llevar medicamentos, las compras o en los traslados con las ambulancias, porque los servicios no daban a basto», rememora.

Aunque acaban de instalarse, ya han comenzado a «echar una mano» donde se la han solicitado. Por ejemplo, la noche del pasado 5 de agosto, el departamento de Emergencias Sanitarias de la asociación estuvo presente en la pasarela de moda de la Noche Viva del Ayuntamiento de Fuengirola 2023, para prestar servicio sanitario preventivo y poder ayudar en caso de cualquier emergencia. El objetivo, según el responsable de AVAN Andalucía, es estar allí donde se les requiera, por eso anima a todos los malagueños a que se unan y aporten su granito de arena. «Todas las manos son bienvenidas y hay que ayudar a todos los que nos ayudan», concluye.