«Conseguimos el objetivo de introducir el Pregón en el Real»

Málaga última los detalles y preparativos para el arranque de su gran Feria este viernes con los fuegos y los drones. Al día siguiente seguirán la inauguración con el pregón en el Real, un cambio por el que se apostó el año pasado y que el ayuntamiento mantendrá porque «ha funcionado».

¿Con qué expectativas encara esta Feria, que además ya es la segunda normal, después de la pandemia?

Con muy buen augurio de afluencia de gente y con ganas de pasárselo bien. Yo creo que es uno de los temas más importantes, venir a la Feria, divertirte familiarmente o con amigos. Las expectativas que se ven en principio son buenas. Ya el año pasado fue una Feria con muchas ganas de diversión.

Se mantiene este año el cambio del Pregón el sábado y en el Real, que parecía que podía ser una apuesta arriesgada, pero que ha funcionado.

La verdad es que sí, que el año pasado la gente se lo tomó muy bien. Conseguimos el objetivo que era introducir el Pregón en la Feria y salvar lo que era importante para la ciudad con el tema del turismo, que es la playa de La Malagueta. Al fin y al cabo la gente reclama que al día siguiente puede estar en la playa y bañarse y tomar el sol. La situación era más complicada y yo creo que ha funcionado. Por eso hemos seguido apostando porque en el Real sea el Pregón y se da el pistoletazo de salida del Real por la noche. Por la mañana se hará con el abanderado, como siempre, en el centro histórico. Este año tenemos un gran abanderado de la ciudad, como es Jorge González.

Sobre el tema de la limpieza de las playas, al final Botellón sigue habiendo reclamos, los fuegos, los drones...

Pero mucho menor.

¿Entienden que la afluencia es menor?

Se vio el año pasado, que fue mucho menor el impacto que tenía.

¿Es equiparable la suciedad en las playas la noche de los fuegos con la de San Juan?

No tiene nada que ver, por eso digo que no tiene nada que ver una cosa con la otra.

Este año los malagueños van a poder ir a la Feria del Centro en el metro. ¿Se espera que haya una mayor afluencia en el centro histórico en la Feria?

No lo sé. El metro por supuesto va a ser mucho más directo desde distintos puntos de la ciudad al incorporarse a la Feria del Centro. Los autobuses también están ahí, la EMT, que ha reforzado sus servicios tanto para Cortijo de Torres como para la Feria. La afluencia de gente, si tiene más medios de transporte, por supuesto, pero después la gente elegirá donde quiere ir.

La estación de Atarazanas tuvo limitaciones en Semana Santa, no podías llegar a cierta hora, tenías que bajarte en Guadalmedina. ¿Eso solo se va a mantener en Semana Santa?

Entiendo que sí porque ahí ya no entorpece nada. En Semana Santa, efectivamente, el problema es que salían en los momentos donde había una procesión que estaba pasando o la afluencia de gente era superior. Pero en este caso no tiene por qué influir.

O sea que, por ejemplo, en época de Navidad tampoco se espera que se limite.

Entiendo que no, todo lo contrario.

Sobre el tema de los conciertos en el auditorio municipal, el año pasado hubo polémica porque algunos de ellos eran de pago. ¿El Ayuntamiento ha querido rectificar?

Lo que pasa es que este año nos ha encajado todo dentro del presupuesto y con los patrocinadores. Y a partir de ahí se ha podido encajar y no se ha puesto de pago. Eso no quiere decir que volvamos el año que viene a traer un gran artista en la Feria y que sea de pago. Ni hubo problema el año pasado todo lo contrario, la gente se lo tomó muy bien. Creo que las cosas gratis al final tampoco son buenas.Y creo que la gente tiene que hacer un pequeñito esfuerzo para que pueda tener más éxito la actuación que se hace.

¿Fue una cuestión de caché de los artistas?

Correcto.

Este año los feriantes estaban preocupados. Había expirado la concesión que ellos tenían para ocupar los terrenos de las atracciones. Al final han vuelto a ganar la concesión. ¿Ahí el Ayuntamiento ha apoyado de cierta forma? Porque había cierto miedo de que la concesión se la llevara una empresa grande que luego subarrienda como ha pasado en otros municipios

Preocupación claro que tienes, pero realmente la ley la tenemos que cumplir todos. Acabó el plazo de concesión, había que sacar un concurso público abierto y es lo que se ha hecho. Que al final han sido ellos los adjudicatarios, pues encantados de que sea la asociación de Málaga pero está claro que la ley la tenemos que cumplir todos y es lo que se ha hecho.

Hay que hacer la eterna pregunta de cada año: ¿La Feria del Centro se va a extinguir?

Que yo sepa no. Lo que se ha hecho es acotar más los espacios del Centro, donde había sitios donde había un pequeño desmadre. Creo que el año pasado se consiguió que la gente disfrutara en espacios donde había música en vivo y en directo, como sonlas cuatro plazas que se ponen a disposición, la plaza de las Flores, la plaza de la Constitución, San Pedro de Alcántara y del Obispo. Y es lo que vamos a seguir haciendo, tener Feria del Centro pero controladas y con un ambiente de Feria. Que es lo que se busca y lo que se pretende yo creo que por parte de todos. Tanto de restauración, como de hoteles, como los propios ciudadanos malagueños. Estarán los verdiales en la calle Larios, irán pasando de un sitio a otro. Los coros de nuestra ciudad también estarán por las mañanas cantando en Larios. Creo que se ha conseguido tener un ambiente de Feria.

Entonces, la opinión que tienen los vecinos de que es un botellón masivo no la comparte

Yo no, porque el año pasado ya se vio que no fue así, todo lo contrario. De hecho los vecinos lo reconocieron así también, de que no tenía nada que ver las Ferias anteriores con las del año pasado.

Un deseo para estos días de Feria.

Mi deseo es el de siempre, que todo el mundo se divierta, que la Feria cuesta mucho trabajo montarla y siempre intentamos diseñarla para que la gente sobre todo se divierta y sea feliz esos días de Feria.