Málaga vive uno de los mejores veranos de su historia en términos turísticos, pero los sindicatos denuncian que la patronal se niega a abrir la Mesa del Convenio de Hostelería impidiendo con ello la necesaria subida de salarios del sector para frenar la pérdida de poder adquisitivo. A pesar de esto, CCOO y UGT han asegurado que están a la espera de llegar a un acuerdo esta tarde, 10 de agosto, con el objetivo de evitar la manifestación convocada para mañana.

Sin embargo, si esto no ocurre y no se llega a ningún acuerdo entre la patronal y los sindicatos, la manifestación tendrá lugar este viernes a las 10.00 horas, partiendo del Centro Cívico de Málaga hasta llegar a la puerta de la patronal, la CEM (Confederación de Empresarios de Málaga). Además, CCOO y UGT han señalado en un comunicado que esta concentración es un primer hito de un calendario de movilizaciones que no descarta una huelga "si no se frena la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores".

Feria de Málaga

Por otro lado, los sindicatos han descartado la idea de que se produzcan manifestaciones durante el periodo de la Feria, en el que hay implicados una enorme cantidad de trabajadores del sector. "No queremos molestar a los malagueños", asegura Lola Villalba, Secretaria del Sindicato Provincial de Servicios de Málaga.

En conclusión, la tarde del día 10 de agosto será decisiva y a lo largo de ella se podrá conocer si se llevará a cabo la huelga del viernes 11. Haya acuerdo con la patronal o no, en ningún caso habrá manifestaciones durante el periodo de la Feria. En caso de que no haya acuerdo, se llevará a cabo la manifestación del día 11 y no se descarta la huelga con posterioridad al día 19, fecha en que acaba la Feria de Málaga 2023.