La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha subrayado el trabajo de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Málaga contra la sequía frente a un Gobierno de España "de brazos cruzados y que no pone en marcha actuaciones para combatir la escasez de recursos hídricos en la provincia malagueña".

Así, ha hecho hincapié en el "compromiso inequívoco" de las administraciones regional y provincial en la lucha contra la sequía, con la puesta en marcha de proyectos, obras y actuaciones contra el déficit hídrico. En este sentido, ha recordado que "Málaga concentra más del 40% de la inversión de las obras contempladas en los decretos de sequía de la Junta de Andalucía".

"La gestión del agua es una prioridad para el PP", ha manifestado, y ha incidido en que del agua dependen prácticamente todos los sectores económicos y productivos de la provincia malagueña. Por ello, la falta de este recurso "es hoy por hoy un problema contra el que la Junta de Andalucía y la Diputación luchan poniendo en marcha inversiones y planes específicos frente a la inacción del Gobierno central", del que, ha dicho, "dependen infraestructuras catalogadas de interés general en las planificaciones hidrológicas y que, por tanto, corresponde su ejecución al Estado".

Como ejemplo ha señalado que "la Junta de Andalucía tiene previstos desde hace tres años 50 millones de euros para todas las conexiones que permitirían un trasvase desde el pantano de Iznájar, que, aunque ahora no se podría hacer, cuando hubiera agua sí y facilitaría llevarla para consumo humano a municipios que llevan años sufriendo cortes".

El Gobierno andaluz, ha agregado Pérez de Siles, "trabaja de manera seria en un asunto que preocupa y que es vital para nuestra provincia: obtener el mayor número posible de recursos hídricos para el suministro". "Estábamos acostumbrados a que con el Gobierno socialista en nuestra comunidad autónoma las obras contra la sequía brillaban por su ausencia; lo único que se hacía era mirar al cielo a ver si llovía", ha señalado al respecto.

En este sentido, ha criticado que "al PSOE le preocupe la sequía ahora pero no en sus 37 años de gobierno en Andalucía": "La Junta, con Juanma Moreno, trabaja de manera rigurosa en un asunto capital para nuestra tierra. Las obras no se hacen de un día para otro pero los socialistas no lo saben porque no hicieron nada", ha sostenido.

Infraestructuras necesarias

La portavoz provincial del PP ha aludido a la importancia de poner en marcha la desaladora en la comarca de la Axarquía y ha celebrado que "el Gobierno de España haya decidido por fin apostar por esta infraestructura tan necesaria en la que el Ejecutivo andaluz lleva tiempo trabajando".

También ha aludido Pérez de Siles a la desaladora de Marbella y a las obras de la misma, que permitirán duplicar la capacidad actual de esta infraestructura, solicitando al Gobierno que "se implique en su ampliación para que se puedan alcanzar los 20 hectómetros cúbicos de agua desalada".

"Con el PP en la Junta al menos se está actuando para combatir esta situación", ha señalado, al tiempo que ha resaltado que los tres decretos de sequía del Gobierno andaluz han permitido obras y movilizar inversiones sin los procedimientos convencionales, sino de manera urgente, acelerando su ejecución.

A juicio de Pérez de Siles, estar preparados ante periodos extremadamente secos cada vez más habituales es fundamental y ha valorado también el trabajo constante de la Diputación de Málaga y los planes en marcha para ayudar a los ayuntamientos a combatir los efectos de la sequía, el último de ellos dotado con 17 millones de euros o los 200 millones en cuatro años que dedicará esta institución para inversiones y actuaciones en materia de gestión del agua y optimización de los recursos hídricos de la provincia.

Por otro lado, algunos de los proyectos de la Junta de Andalucía que actualmente están en ejecución en la provincia son, según ha enumerado la popular, la conexión de los tratamientos terciarios de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Rincón de la Victoria con los regadíos del Plan Guaro; y la obra de mejora de los terciarios de la EDAR del Peñón del Cuervo y las labores necesarias para conectar esta depuradora con la de Rincón de la Victoria.

Además, se ha referido al proyecto incluido en el tercer decreto de sequía de Andalucía sobre la toma flotante de agua y su bombeo al dispositivo de toma ordinario de caudales del embalse de la Viñuela. Otras obras de este decreto, ha recordado, son las dirigidas a reducir las pérdidas de agua en las infraestructuras de transporte de recursos hídricos del Sistema Guadalhorce-Limonero, y las labores para aumentar la capacidad de la interconexión de este mismo sistema en el bombeo de Rojas; así como el aprovechamiento de las aguas regeneradas de los tratamientos terciarios de la EDAR de Nerja para el riego de cultivos, entre otras.

Con esta actuación, además, finalizan los terciarios en las depuradoras de este sistema en menos de dos años (Peñón de El Cuervo, Rincón de la Victoria, Torrox, Algarrobo y Vélez-Málaga).

"Las obras en materia hídrica impulsadas por la Junta en los últimos años permitirán sumar este año 31 hectómetros cúbicos de agua a La Axarquía (21 hm3 para regadío y 10 hm3 para abastecimiento). La Junta está ejecutando obras hídricas en esta comarca valoradas en 47 millones de euros", ha finalizado, resaltando también las ayudas a agricultores y ganaderos tanto del Gobierno andaluz como de la Diputación.