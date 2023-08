Cada pocas semanas se conoce una nueva agresión física a un facultativo o personal sanitario en la provincia de Málaga. Una de las más recientes, ocurrió el 1 de agosto cuando una paciente, después de haber agredido el día anterior a un médico de urgencias del Hospital Costa del Sol de Marbella, agredió verbalmente con intento de intimidación con un arma blanca a otra facultativa del Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga. En este caso, la paciente fue condenada a cuatro meses de cárcel por sus actos.

No habían pasado ni dos semanas, cuando este pasado sábado 13, otro paciente ebrio y con actitud agresiva provocó daños materiales en las urgencias del Hospital Clínico. En esa ocasión, no hubo que lamentar agresiones físicas, ya que los profesionales de seguridad intervinieron antes de que la situación empeorara. Aun así, no se logró evitar que, debido a sus comportamientos violentos, causase daños materiales en el equipo informático de la consulta donde estaba siendo atendido por dos médicos del servicio.

De manera que, ante la llegada de la Feria, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ha decidido reforzar durante esta semana de fiesta el número de efectivos de vigilantes de seguridad para el control de accesos y tránsito en el servicio de Urgencias, ya que durante estos días asume la cobertura sanitaria de este evento multitudinario, al ser el centro de referencia al Cortijo de Torres, recinto donde se encuentra ubicado el real de la feria de nuestra ciudad.

El objetivo de esta medida de la dirección gerencia, en coordinación con la dirección económica y la empresa de seguridad, es la de aumentar la presencia de los profesionales vigilantes en esta área tan transitada para evitar situaciones conflictivas, ya que durante estos días es habitual que aumenten las atenciones por intoxicaciones etílicas, traumatismos, etc. debido a la Feria.

Desde la dirección del hospital han querido manifestar, una vez más, “su absoluto rechazo” ante cualquier agresión verbal o física contra los profesionales. Por parte del Colegio de Médicos también han condenado cada una de las agresiones producidas a los sanitarios a lo largo de los meses, subrayando su política de tolerancia cero y animando a los profesionales a que, aunque sea solo una amenaza o insulto, acudan a denunciarlo.

Medidas de seguridad

Actualmente, los centros sanitarios malagueños cuentan con más de 5.500 elementos de seguridad de distinto tipo, entre los que destacan: 557 cámaras de seguridad, 1.390 timbres en consulta, 139 consultas comunicadas con interfonos, 1.127 teléfonos en consultas, 373 salidas alternativas o 1.937 terminales en puestos de trabajo en consultas con el software antipánico instalado

Según el Observatorio contra las Agresiones, presentado en marzo por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), las cifras de 2022 batieron el récord histórico, con 843 acciones violentas comunicadas a los colegios de médicos, lo que significaba un 38% más que el año anterior. De toda España, Andalucía fue la segunda comunidad autónoma, tras Cataluña, en la que se produjo un mayor número de agresiones (117), que tuvieron lugar en su mayoría en centros de Atención Primaria y contra mujeres. De las 22 agresiones que se produjeron el año pasado en Málaga, 14 fueron a mujeres y 8 a hombres. En lo que va de 2023, las agresiones a médicos en Málaga roza la veintena.