Las lesiones deportivas aumentan durante el verano

Motivados por el buen tiempo y las vacaciones, son muchos los malagueños que se animan a practicar deporte durante el verano con el objetivo de llevar una vida más sana, bajar de peso o simplemente divertirse. No obstante, la buena voluntad no siempre es suficiente para adentrarse en el mundo del deporte, ya que, si no se toman las medidas adecuadas de precaución o entrenamiento, los deseos de volverse deportista pueden verse evaporados por culpa de una lesión.

El verano es la estación en la que más lesiones deportivas se producen debido a que se está más tiempo al aire libre y con ánimo de probar actividades nuevas a las que no se está acostumbrado, como puede ser el correr, nadar, jugar al volleyball, hacer senderismo o surf, entre otras muchas. Asimismo, durante estos meses se dan una serie de factores –como un mayor número de más horas de sol y de calor, más humedad y cansancio, así como falta de hidratación– que pueden resultar predisponentes a las lesiones, según las explicaciones de María Calbo, médico especialista en Medicina Deportiva y experta en Traumatología del deporte del Hospital Quirónsalud Málaga y del Centro Andaluz de Medicina del Deporte de la Junta de Andalucía. La especialista afirma que la mayoría de lesiones deportivas que se dan durante estos meses estivales son lesiones banales osteomusculares, provocadas normalmente por la ausencia de preparación física debido a una inactividad deportiva, la falta de un estiramiento adecuado o el uso de material erróneo. «Ahora también son más habituales las lesiones en equipos de alto rendimiento que empiezan la pretemporada después de un periodo de reposo», apunta la doctora Calbo, que añade que estas lesiones banales son de rápida recuperación y pueden resolverse con medidas preventivas como hidratarse muy bien y evitar las horas de calor. ¿Qué provoca las lesiones? «La mayoría son lesiones provocadas por sobreesfuerzos o sobrecarga musculares, como la tendinitis, calambres o esguinces», señala la especialista, que destaca que, por ejemplo, en el senderismo, que se practica en mayor medida durante el verano, son muy comunes las lesiones en el pie por no llevar un buen calzado o por estrenarlo el propio día de la caminata. También influye que en las zonas montañosas la superficie es más irregular y aumenta la probabilidad de sufrir una lesión en las extremidades inferiores. Asimismo, dentro de las lesiones más frecuentes durante esta época del año, subraya también las provocadas por el uso de la bicicleta, entre las que destacan las fracturas de muñeca o clavícula, así como el traumatismo craneoencefálico, donde el uso del casco logra evitar un daño importante, según la doctora. En cuanto a los deportes de mayor intensidad, como el atletismo, baloncesto, fútbol, tenis, volley playa, etc., donde hay movimientos explosivos como saltos y giros, la doctora Calbo afirma que se ha detectado un aumento de la incidencia de las lesiones de ligamento cruzado anterior de rodilla. Respecto a esta lesión, la especialista destaca dos particularidades: que hay una mayor predisposición a sufrirla por parte de las mujeres y durante la época de pretemporadas. «Para el deportista de élite son lesiones quirúrgicas que además requieren una baja deportiva larga de mínimo seis o nueve meses», añade. Por otro lado, la doctora Calbo también señala los esguinces de tobillo en el voley playa y las roturas del tendón de Aquiles en el pádel, como algunas de las lesiones más frecuentes durante estos meses de verano. «Aunque la rotura de tendón de Aquiles se ve todo el año, en verano se intensifica porque se empieza a jugar o se juega en mayor medida al pádel. Un deporte muy explosivo, en el que la edad media suele ser entre los 30 y 50 años, y como el músculo no está preparado en ese momento para adaptarse, se rompe», explica la especialista, que añade que hay estudios que demuestran que cuando se está cansado y deshidratado hay una mayor predisposición a que se pueda romper. Respecto a los esguinces, la doctora Calbo resalta que lo más importante es aplicar frío durante las primeras horas y, si luego hay hinchazón o hematoma, acudir al médico para comprobar el alcance del esguince e inmovilizarlo correctamente, pues subraya que si no se trata correctamente se puede volver crónico o recaer. Prevención En definitiva, la especialista insiste en la importancia de la prevención y de prepararse para el deporte que se vaya a hacer. «Son muy importantes los estiramientos, tanto antes como después de hacer la práctica deportiva, una buena alimentación e hidratación antes y durante la realización del deporte. Asimismo, hay que evitar las horas de calor y las horas postprandiales, es decir, después de comer», explica la doctora Calbo. Recuerda también la necesidad de no hacer deporte cansado y, por ejemplo, en el senderismo, realizar paradas y no hacer tiradas largas para las que no se ha entrenado y que pueden provocar sobrecargas musculares. Por último, destaca la importancia de prevenir también las lesiones por calor en el deporte. «Desde la Junta de Andalucía se está insistiendo y realizando campañas de prevención para concienciar sobre la importancia de la fotoprotección en el deporte para evitar, a corto plazo, las quemaduras solares y, a largo plazo, las lesiones precancerosas por el sol».