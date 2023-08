Trabajar en verano, una oportunidad para los jóvenes

Cuando se piensa en verano, a muchos, mayoritariamente jóvenes, les viene a la mente las vacaciones, descansar y disfrutar de playa y piscina con amigos. Sin embargo, cada vez son más los que cambian este pensamiento por otro totalmente distinto: trabajar y ganar dinero, renunciando a sus meses de vacaciones.

En julio de 2023 en Málaga se han registrado un total de 17.407 contratos de menores de 25 años, con un descenso del paro en los jóvenes este mes. Este es el grupo de edad con más número de contratos registrados en julio, lo que muestra que los jóvenes menores de 25 son los que más ocupan el mercado laboral en verano, por encima de los grupos entre 25-29 (8.016) y 30-44 (17. 349). Es la única provincia de Andalucía donde los jóvenes de menor edad superan en el número de contrataciones en verano al resto de grupos.

La época estival es la más favorable para encontrar un trabajo, por el aumento del turismo en la provincia, y por los puestos libres que quedan por las vacaciones de sus trabajadores. Por eso, son muchos los estudiantes que aprovechan esta oportunidad con el propósito de, más que avanzar en su carrera laboral, conseguir dinero para costearse el resto del año y pagar sus estudios.

Trabajos como camareros, monitores, socorristas, mozos de almacén, o prácticas en empresas relacionadas con sus estudios, son los más elegidos por los jóvenes para estas fechas, por requerir escasa formación y tener alta demanda en verano.

Uno de los motivos por el que los jóvenes deciden trabajar durante esta época es ganar experiencia, para cuando quieran conseguir un trabajo más estable poder tener un amplio currículum, requisito cada vez más demandado por las empresas.

Celia Lirola tiene 23 años, está estudiando Educación Infantil y Primaria en Madrid, y durante el verano da clases particulares a niños pequeños para conseguir formación en el ámbito de la educación. «Las prácticas que me ofrecen en la carrera no son suficientes, así que durante el verano intento dedicarme a esto para ganar experiencia y aprender a tratar y enseñar a los niños. Además, no es un trabajo que me lleve muchas horas, así que también puedo aprovechar el verano», explica.

Los jóvenes quieren ahorrar

Por otro lado, pagar los estudios es el principal propósito de la mayoría. Antonio Fernández tiene 20 años y lleva tres trabajando en verano como socorrista en las playas de Torremolinos. Después de estudiar TASAD, está opositando para Guardia Civil y con este trabajo pretende pagar el coste de la academia y el temario de las oposiciones.

«Elegí este trabajo porque me gusta ayudar a las personas y poder preservar su seguridad, lo que tiene bastante que ver con lo que me quiero dedicar en un futuro», explica, «aún así tendré que buscar otro trabajo durante el año, porque el salario que tengo no me permitirá aguantar todo el año y poder pagarme otras cosas en invierno».

Un caso similar es el de Enrique Guerrero, quien tiene 22 años y está estudiando Interpretación. «El año que viene también quiero empezar la carrera de Estudios Orientales, así que necesito un trabajo para poder pagar estos estudios, el resto del año no tengo tiempo para trabajar, así que aprovecho estas fechas para ahorrar», cuenta Guerrero. Trabaja en atención al cliente de la empresa Vueling y es su primer trabajo, el cual según explica, «estoy trabajando aquí porque solicité varios y es el único sitio donde me han llamado. Me daba igual el trabajo, yo quería poder ganar dinero». Ganar dinero es una urgencia para los jóvenes al ver como los precios aumentan, especialmente los de los alquileres de los pisos de estudiantes, que están suponiendo un gran esfuerzo económico a la hora de estudiar fuera y tener que pagar un alojamiento.

Pablo Pérez tiene 22 años y está estudiando Ingeniería Biomédica en la Universidad de Málaga. Es de Antequera, y lleva desde que comenzó el grado viviendo en Málaga. Este año, la subida de alquiler le obliga a pasar su primer verano trabajando. «Nunca me había hecho falta trabajar en verano, pero este año me han subido el alquiler más de 50€ al mes, o trabajo o me tengo que volver a mi casa», explica.

«Estoy trabajando de mozo de almacén, lo elegí porque tenía la oportunidad de trabajar allí y era la mejor opción, tengo un buen sueldo y es lo que necesito ahora mismo para poder pasar bien el curso que viene. Es verdad que me quita mucho tiempo, ya que también tengo que estudiar para las recuperaciones, así que me quedo sin verano. Pero ahora mismo tengo que priorizar el poder acabar mis estudios y poder costearme el curso que viene», cuenta Pérez.

Tipos de contratación

Los contratos que suelen tener los jóvenes en esta época son mayoritariamente temporales, principalmente por circunstancias de la producción y por finalización de obra y servicio. Si se analiza la contratación interanual de este colectivo, se muestra que 8.324 de los contratos son indefinidos, con una diferencia de 836 indefinidos más respecto al 2022, y los contratos temporales han supuesto una subida de 539 respecto al pasado año (10.164), según datos de UGT Málaga.

Estos contratos temporales no permiten una estabilidad laboral, por eso predominan entre los jóvenes que no tienen pensado trabajar más allá de la temporada estival, aunque cada vez es más común el contrato fijo-discontinuo. En Málaga ha habido una gran evolución del porcentaje de los fijos discontinuos, de los 13.132 trabajadores que había hace un año con esta modalidad se ha pasado ahora a 33.134, con una subida del 152%.

Marta García está contratada por una empresa de catering en esta modalidad de contratación, y además de trabajar durante el verano, el resto del año puede continuar trabajando en esta empresa algunos fines de semana. «Es un trabajo que me permite ahorrar durante el verano, y cuando me llaman durante el año no me supone ningún esfuerzo ir algún fin de semana, es dinero extra que siempre me viene bien. Llevo tres años con esta empresa y gran parte de mis gastos me lo pago con lo que gano aquí. Además me voy de erasmus el año que viene, así que este verano estoy trabajando más que nunca para poder pagarlo», cuenta la estudiante.