Cada una de las cinco historias malagueñas que hoy relato no merece el calificativo de historia, por su brevedad; he optado por algo más modesto: historieta, aunque corro el riesgo de que los lectores, antes de leerlas, piensen que se trata de una serie de dibujos de los tebeos. Son cinco relatos cortos, no inventados, sino cinco casos reales.

Gallos de pelea

De tarde en tarde, en la prensa se informa de la intervención por parte de la policía para desarticular una actividad que se desarrolla de forma clandestina en algún punto de la capital; en otros lugares de la provincia ha tenido, y tiene, arraigo, concretamente en la Axarquía.

Se trata de las peleas de gallos, un espectáculo sangriento que está prohibido. Los que participan en estos espectáculos, dejando a un lado si disfrutan o no viendo cómo dos gallos son echados a pelear a picotazos, acuden a las citas para apostar, como en las carreras de caballos, competiciones de tiro al plato, carreras de galgos y otros juegos deportivos o no…

Las veladas o encuentros clandestinos se desarrollan en lugares aislados para impedir la intervención de las policías local o nacional y de la Guardia Civil. Afortunadamente estas veladas no son frecuentes… o son descubiertas por las fuerzas policiales.

Nunca he asistido a una pelea de gallos y, lo poco que sé, es cuando en algún programa de televisión se insertan escenas condenado su práctica o en alguna película de argumento ambientada en bajos fondos.

Lo que sí sé es que los mejores gallos de pelea de España y con fama en algunos países del continente americano son los que se crían en la Axarquía. Quizás esta afirmación moleste a los habitantes de la zona. Justifico esta creencia y fama de los gallos de esta zona de nuestra provincia.

No hace muchos años, un marino mercante residente en Málaga por su profesión, y ya fallecido, me contó que como complemento de sus ingresos (no estaba bien pagado por la naviera) adquiría gallos de pelea en Vélez Málaga, y de forma clandestina se los llevaba a América, ya que se los pedían y pagaban bien al ser los más demandados. Los destinos de estos gallos eran preferentemente Nueva York y México.

Los conductores de Portillo

Unos privilegiados de los años en la España en que faltaba de todo fueron los conductores de los autobuses de la empresa Portillo que unían Málaga capital con la Costa del Sol (Torremolinos, Fuengirola, Marbella…), Algeciras y La Línea de la Concepción.

Gozaban de cierta libertad porque en los viajes de regreso a la capital podían traer algunos artículos ansiados por la población malacitana, como las medias de cristal, nescafé, güisqui, tabaco rubio, puros, colonias y jabones de marcas extranjeras y poco más. Las llamadas medias de cristal eran muy finas, negras y semitransparentes y no se fabricaban todavía en España.

En los años de las medias de cristal, la gente no fumaba porros y los aduaneros no tenían que acudir a la Guardia Civil o la Policía Armada (hoy Policía Nacional y antes Guardia de Asalto). El contrabando se centraba en ‘cuatro’ artículos; a los citados en el párrafo se pueden agregar el queso de bola holandés, casetes y otros que con el paso del tiempo se empezaron a fabricar en España. Los conductores de los autobuses eran mediadores de este trapicheo. Ganaban unas pesetillas.

Agua mineral

No sé si se anunciaba como agua mineral o solo como agua de determinada localidad de la provincia. Como el agua del grifo era de poca calidad, la población se inclinaba por la adquisición de agua embotellada, primero en las farmacias (agua de Solares) y después otras aguas de otras procedencias que se podían comprar en las tiendas de comestibles.

El agua embotellada con denominación de origen (aquí el nombre de la localidad, que oculto por si las moscas) se hizo bastante popular y los malagueños la adquirían en el mismo manantial. Yo conocí a varios amigos que con frecuencia se trasladaban al lugar citado y compraban docenas de botellas para el consumo de una o dos semanas. Eran adictos al agua de…

Todo fue viento en popa, que es una expresión muy usada para calificar la marcha ascendente de un negocio, hasta que se descubrió que una parte importante de la ‘riquísima’ agua que se vendía era agua del grifo, o sea, la que el Ayuntamiento de la localidad surtía gratis al vecindario. Se comentó que la demanda de la excelente agua superó a la que emanaba del manantial, y la solución fue la apuntada: vender agua del grifo como si fuera la que según sus usuarios era la mejor del mercado y que lo curaba todo.

El obispo de Mondoñedo

«La cosa va mal». Es una queja cuando las cosas no marchan a gusto de todos. Hay razones para la utilización de esa frase tan breve como contundente. Si uno repasa las catástrofes que se producen periódicamente y que aparecen en las primeras páginas de los periódicos, abren los informativos de las televisiones y las radios, en estos momentos podemos decir que efectivamente la cosa va mal. En la Málaga de mi juventud, cuando las cosas no iban bien, se echaba la culpa al Ayuntamiento, que era lo más socorrido.

Cuando la cosa estaba mal y no había a quién culpar de las desgracias por causas naturales, oí en más de una ocasión echarle la culpa de lo que sucedía al obispo de Mondoñedo.

No he vuelto a oír el anatema en contra del obispo de la localidad gallega, el ‘culpable’ de todas las cosas malas que ocurrían en Málaga hace setenta u ochenta años. «De eso tiene la culpa el obispo de Mondoñedo» se oía en más de una ocasión.

He intentado encontrar el origen de esa expresión; entre amigos y familiares, ninguno se acuerda ni siquiera de haberla oído. He rebuscado entre mis papeles, consultado libros de autores malagueños… No he encontrado nada. Nadie me da norte, como decimos en Málaga cuando queremos localizar algo. Incluso he puesto en duda ese recuerdo. Pero puedo afirmar que no es un invento mío. Y no me atrevo a echarle la culpa al obispo que hace años o siglos regía los destinos de la diócesis de Mondoñedo de todo malo que sucedía en mi tierra.

Pido disculpas al actual prelado de Mondoñedo y a los mindonienses que me puedan leer.

Muñecas

En unas Navidades-Reyes el juguete preferido por las niñas era una muñeca de la que no recuerdo su nombre. Todas las niñas de Málaga pedían a los Reyes Magos una de esas muñecas que se anunciaban en televisión. Bueno, estamos en el siglo pasado; ahora las niñas no quieren muñecas. Lo que piden son teléfonos móviles y 'tablets' o 'tables', porque no sé lo que ha decidido la RAE con respecto a este nuevo vocablo.

Los comercios malagueños dedicados a juguetería se abastecieron de la muñeca en la confianza de que se iban a vender bien.

Efectivamente se iban a vender bien…, pero solo un comerciante porque la ofertaba a un precio tan bajo que el resto de la competencia no podía hacerle frente. Este se hinchó de vender la muñeca de moda… y el resto de las tiendas se echaba las manos a la cabeza. No podían competir porque no era rentable. Los afectados, los que no podían competir con el que estaba haciendo su agosto en diciembre-enero, se dirigieron al fabricante para que les aclarara la situación. ¿Cómo podía vender a un precio tan bajo el comerciante que acaparaba el mercado?

La respuesta fue que el comerciante de marras, al gestionar la compra de la muñeca, a fin de conseguir un precio más bajo, a la hora de cerrar la operación le sugirió al fabricante que si no le ponía a las muñecas los zapatitos y los calcetines, qué rebaja le haría en la compra.

Y así fue: las muñecas eran las mismas…, pero las del avispado comerciante no tenían zapatitos ni calcetines.