El Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa coordina desde la madrugada de este lunes un dispositivo marítimo y aéreo para buscar a dos hombres de 29 y 34 años desaparecidos desde este pasado domingo en la playa de la Misericordia de Málaga capital, desde donde salieron a practicar paddle surf. Se trata de Maximiliano Fabián Ludvik y Emmanuel Soria, quienes al parecer se adentraron en el mar sobre las 7.30 horas con la intención de ver el amanecer y sólo llevaban un termo de mate. Precisamente, Aemet activó ayer el aviso amarillo por fuertes vientos que afectaban tanto al litoral malagueño como al interior.

Desde ayer domingo temprano llevan desaparecidos estas dos personas cuando fueron en su tabla hinchable a ver el amanecer desde la playa de Huelin. pic.twitter.com/6SDjWdyY0v — HUELIN TV (@HuelinTV) 28 de agosto de 2023

El dispositivo se activó sobre las 3.15 horas, cuando el Centro de Tarifa supo que Emergencias 112 recibió la llamada de un particular alertando de que dos amigos suyos habían salido en una tabla de paddle surf desde la Misericordia, pero que no habían regresado. Santi Soria, hermano de Emmanuel, ha indicado a la Ser que "la idea que tenían era la de salir a ver el amanecer y regresar porque además tenía que ir a trabajar. Sabemos que llevaban la tabla inflada y no tienen ninguna pertenencia encima más que el mate y el termo".

Soria ha recalcado que los jóvenes no tenían experiencia, ya que nunca antes había practicado paddle surf: "Soplaba mucho viento, con rachas de 50 kilómetros por hora, y su poca experiencia nos preocupa". SOS Desaparecidos, que está en contacto con la familia de los jóvenes y ha difundido la imagen de los jóvenes, han explicado que no tuvieron en cuenta el viento que hacía ayer en la costa y en el interior, donde precisamente se había activado la alerta amarilla por este fenómeno.

Zona de búsqueda

Las Salvamar Alnitak, con base en el puerto de Málaga, Gadir (Estepona), buscan a los dos jóvenes desaparecidos en una extensa área que va desde la zona en la que salieron los jóvenes, en la playa de La Misericordia, y Fuengirola. Según muestra una aplicación que permite ver la trayectoria de las embarcaciones, las dos Salvamar trazan líneas paralelas a la costa que cada vez se adentran más en el mar. En el caso de Gadir, su trayectoria amplía la línea hasta prácticamente Rincón de la Victoria, tal y como muestran las imágenes.

Además de las Salvamar, también participan las embarcaciones LS Cronos Cruz Roja y el patrullero Río Ter Guardia Civil, mientras que por aire participan los helicópteros Helimer 20 de Salvamento Marítimo y otro de Frontex y el avión SAR del Ejército del Aire.