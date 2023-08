De los deportes de Málaga

Cada día detengo la vista en las páginas dedicadas a los deportes (en casi todas las publicaciones se reservan varias páginas al mundo del deporte) y me encuentro con alguno del que no tenía conocimiento. A los tradicionales se unen otros, a veces escritos en inglés, porque son de esa procedencia.

En mis tiempos, cuando yo era joven, en Málaga los deportes que más se practicaban eran el Fútbol (sigue siendo el número uno y se practica en los casi doscientos países que hay en el mundo), seguido del Boxeo, Ciclismo, Motorismo, Natación, Remo, Vela, Tenis, Atletismo… y, excepcionalmente, algunos en determinados ambientes como Golf, Tiro Pichón, Tiro al Plato y, en Málaga, por la presencia de familias extranjeras, el Criquet y el Croquet, que suenan igual pero que son deportes diferentes y ambos de origen inglés, como el fútbol.

El criquet está muy extendido en la India (reminiscencias de la presencia británica en la India hasta su independencia). En algunas residencias de extranjeros en Málaga hubo pistas privadas de los dos deportes que se practicaban en círculos muy reducidos. En una finca de La Corta su propietario tenía una pista de criquet. En las mansiones o palacetes de Gamarra había varios campos de tenis y al menos una pista para la práctica del criquet.

Del núcleo de viviendas unifamiliares que componían el barrio de Gamarra solo queda el colegio que lleva su nombre y que atienden las jesuitinas. El edificio reformado perteneció a la familia Lamothe.

Ciclismo

Aunque Málaga no ha dado grandes figuras en la práctica del ciclismo, la afición a la bicicleta estaba muy extendida. Málaga llegó a tener dos sociedades deportivas dedicadas al ciclismo. Cada una tenía vida propia.

La Agrupación Ciclista Malagueña se fundó en los años 20, y fue la impulsora de la Vuelta Ciclista a Andalucía; por su parte, el Club Velocipédico Malagueño, que se fundó antes, organizaba anualmente la Vuelta Ciclista a Málaga. Aparte estas dos competiciones, cada una organizaba pruebas de recorridos más cortos. El paseo del Parque era el escenario preferido de estas carreras, que eran seguidas por cientos de malagueños que se concentraban para verlas.

El ciclista malagueño más destacado de la época fue Antonio Destrieux, que se trasladó más tarde a Barcelona. Recuerdo que tomó parte en una de las primeras vueltas a España. Los habituales ciclistas que participaban en las pruebas locales eran Cayetano Martín, Jiménez Palomeque, Pastor Dobado… y un ciclista marroquí que residía en Melilla. Se llamaba Mohamed Ben Mohatart. Una de las carreras más populares era conocida por la del Pavo, con salida desde Fuente Olletas. Por la empinada cuesta de los Montes los participantes llegaban a la meta establecida en la Fuente de la Reina. El premio para el ganador era un pavo. Se disputaba todos los años en los días de Navidad.

Después de aquellos aguerridos ciclistas hubo dos nuevas generaciones. Los líderes eran los hermanos Baquero. Uno de ellos emigró a Argentina. Regresó años después y se dedicó a la reparación de proyectores y cámaras de cine. La siguiente etapa la lideró Fernández Dueñas, que tomó parte al menos en una edición de la Vuelta a España.

La penúltima figura del ciclismo malagueño es Luis Ángel Maté, con residencia en Marbella. Sus participaciones en las vueltas más importantes (Giro, Tour y Vuelta) no pasan inadvertidas por sus escapadas en solitario y protagonista de muchas etapas. Ha pertenecido a equipos importantes españoles y extranjeros. En estos días debe haber cumplido 39 años y creo que no se ha retirado.

Boxeo

Durante muchos años el deporte del boxeo tuvo en Málaga bastante arraigo. Las veladas tuvieron varios escenarios, como Las Delicias, la Plaza de Toros de La Malagueta, el Olimpia… Los púgiles que más veces participaban en las veladas fueron Laure, Antonio Acosta (al terminar la carrera accedió a Guardia Municipal de Málaga, donde llegó a ser sargento)…

Pero, la gran figura del boxeo malagueño fue Bautista, que llegó a ser campeón de España en su categoría. Luego vinieron los hermanos Heredia… En los anuncios de las veladas se anunciaban como Heredia I, Heredia II, Heredia III. Creo que éste último fue el mejor.

El Olimpia, el último escenario de las veladas de boxeo (normalmente cinco combates), tenía la costumbre de anunciarlas como Gran Gala. Y, un señor de Madrid que vino a Málaga por razones profesionales y era aficionado al boxeo, le preguntó a mi padre si lo de ‘gran gala’ se llevaba a rajatabla en Málaga, porque no se había traído en la maleta el esmoquin y si con un traje oscuro era suficiente...

Baloncesto

El baloncesto nació en Málaga en los años 40 del siglo pasado. Varios años antes de que el Mayoral-Maristas y el Caja de Ronda irrumpieran en este deporte y alcanzaran el cénit con el actual Unicaja, con miles de malagueños que llenan el Martín Carpena, hubo en nuestra ciudad varios equipos de baloncesto que disputaban entre sí el título de campeón de Málaga.

Los equipos eran el Mercado Mayoristas, el SEU y varios del Frente de Juventudes. De estos comienzos sí estoy en condiciones de contar cómo y dónde se jugaban los partidos, como el Campo del Tabaco (en la Tabacalera), en la Malagueta y en el espacio de La Rosaleda entre la entrada y el graderío.

Y puedo contarlo porque fui uno de los primeros jugadores de baloncesto que hubo en Málaga. Tengo un documento que lo acredita: el carné de 1ª categoría de la Federación Española de Baloncesto, temporada 1946-47. Soy, aunque cueste trabajo creerlo, el decano de los jugadores de baloncesto de Málaga.

Las carreras de motos

Las carreras de motos en el parque se celebraban con cierta frecuencia. Los malagueños acudían por cientos o miles para presenciarlas. El número uno era Ángel Muñiz, una figura inolvidable a la que los aficionados a este deporte, que hoy tiene millones de seguidores que disfrutan viendo las prueba por televisión, recuerdan con admiración.

Deportes náuticos

Los deportes náuticos (natación, waterpolo, remo, vela, piraguas, yolas, aguas abiertas…) tienen gran tradición en Málaga, con figuras internacionales, como Félix Gancedo, Teresa Zabell, María Peláez… Todos tienen su origen en el Real Club Mediterráneo, que este año cumple el 150 aniversario de su fundación. Hoy hay clubes náuticos en todas las ciudades y pueblos de la costa. No son deportes multitudinarios en el concepto de difusión, pero sí son algunos de los deportes que cuentan con más adeptos en la provincia.

Golf

El golf, aunque ha sido un deporte minoritario, tiene muchos practicantes. De ser considerado durante muchos decenios como un deporte de señoritos, ha pasado a engrosar entre los que más seguidores tiene.

Málaga puede presumir de tener uno de los golfistas más destacados del mundo, Miguel Ángel Jiménez. Sucede como en el tenis, que de recogepelotas algunos han pasado a ser campeones del mundo; en el golf, desde ser caddie o el que lleva los palos del golfista, también han pasado a maestros.

Tenis

El tenis tiene hoy millones de jugadores y de seguidores y espectadores; en Málaga, en los años 30, había jugadores de uno y otro sexo. A la pista del Club Mediterráneo se unía la de los Baños del Carmen. Málaga no ha aportado grandes figuras al tenis español, aunque es justo destacar la carrera de la tenista malagueña Laura Jiménez, que tiene más de cien trofeos de campeonatos celebrados en Málaga y Andalucía.

Tiro de pichón y plato

En las Fiestas de Invierno de Málaga se incluía siempre una actividad deportiva que creo ya no existe. Me refiero al Tiro Pichón. Si no me corrigen, creo que el título del club organizador era el Real Club de Tiro de Pichón de Málaga. La participación era muy numerosa. Se desplazaban a Málaga tiradores de toda España; tiradores y apostadores, porque uno de los atractivos de este deporte era apostar por cada una de las tiradas. Mientras el tirador se preparaba, unos metros más allá se hacían las apuestas. Naturalmente esta actividad estaba prohibida, pero lo que sucedía en el campo de Málaga-Torremolinos no salía de su entorno. Las autoridades no se enteraban, o hacían la vista gorda. Los tiradores de Jerez, Cádiz, Sevilla, Madrid… competían para ganar los trofeos instituidos por marcas comerciales conocidas, como las bodegas jerezanas, empresas automovilistas, Ayuntamiento, etc. En Málaga hubo excelentes tiradores, entre ellos, Jorge Rein Segura, que un año ganó la Copa de Oro de Estoril, uno de los galardones más preciados del mundo del tiro de pichón. El sucedáneo del tiro de pichón era el tiro al plato, que también tuvo muchos adeptos… y no se mataba a ningún animal.

Otros deportes

Como apunté en el primer párrafo, la lista de deportes avanza. A los ya hasta olímpicos, como el Kárate, Bádminton, Tiro con Arco, Rugby, Voleibol, Esgrima y los de Invierno, hay que agregar Taekwondo, Triatlón, Fútbol Sala, Pádel, Pentalón, Fútbol Americano, Beisbol y otros cuyos nombres todavía no me son familiares. No me extrañaría que un día se conviertan en deportes olímpicos el Salto de Barriles, que es una tradición en Estados Unidos, el Tiro con Honda y el Lanzamiento de Huesos de Aceituna.